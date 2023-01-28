https://ria.ru/20230128/novoaydar-1848114315.html

Украинские войска намеренно нанесли удар по зданию больницы в Новоайдаре

Украинские войска намеренно нанесли удар по зданию больницы в Новоайдаре - РИА Новости, 28.01.2023

Украинские войска намеренно нанесли удар по зданию больницы в Новоайдаре

Украинские военные нанесли намеренный удар из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T17:32

2023-01-28T17:32

2023-01-28T21:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

новоайдар

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинские военные нанесли намеренный удар из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, сообщили в Минобороны.Отмечается, что в обстрелянном медицинском учреждении гражданские и военные врачи много месяцев оказывали необходимую помощь местному населению и военнослужащим."Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима. Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность", — подчеркнули в Минобороны.Как уточняется, атака произошла в 7:30 утра. Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221219/donetsk-1839873547.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

новоайдар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, новоайдар, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины