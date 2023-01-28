Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска намеренно нанесли удар по зданию больницы в Новоайдаре - РИА Новости, 28.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230128/novoaydar-1848114315.html
Украинские войска намеренно нанесли удар по зданию больницы в Новоайдаре
Украинские войска намеренно нанесли удар по зданию больницы в Новоайдаре - РИА Новости, 28.01.2023
Украинские войска намеренно нанесли удар по зданию больницы в Новоайдаре
Украинские военные нанесли намеренный удар из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T17:32
2023-01-28T21:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
новоайдар
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848131516_1:0:854:480_1920x0_80_0_0_c57cafc39ad857eff392a8368166e0f9.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинские военные нанесли намеренный удар из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, сообщили в Минобороны.Отмечается, что в обстрелянном медицинском учреждении гражданские и военные врачи много месяцев оказывали необходимую помощь местному населению и военнослужащим."Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима. Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность", — подчеркнули в Минобороны.Как уточняется, атака произошла в 7:30 утра. Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221219/donetsk-1839873547.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
новоайдар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848131516_191:0:831:480_1920x0_80_0_0_7f9b3ecea1601e07444d3b7f96eb42a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, новоайдар, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Новоайдар, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
17:32 28.01.2023 (обновлено: 21:33 28.01.2023)
 
Украинские войска намеренно нанесли удар по зданию больницы в Новоайдаре

Минобороны: при ударе со стороны ВСУ по больнице в ЛНР погибли 14 человек

© Правительство Луганской Народной Республики / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела больницы в Новоайдаре, ЛНР. Кадр из видео
Последствия обстрела больницы в Новоайдаре, ЛНР. Кадр из видео
© Правительство Луганской Народной Республики
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела больницы в Новоайдаре, ЛНР. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинские военные нанесли намеренный удар из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, сообщили в Минобороны.

"В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал", — добавили в ведомстве.

Отмечается, что в обстрелянном медицинском учреждении гражданские и военные врачи много месяцев оказывали необходимую помощь местному населению и военнослужащим.
"Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима. Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность", — подчеркнули в Минобороны.
Артудар ВСУ по центру Донецка: повреждены больница, детсад, жилые дома и магазины - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 23:38Специальная военная операция на Украине
Мэр Донецка сообщил о попадании снарядов ВСУ в корпус больницы и детсад
Как уточняется, атака произошла в 7:30 утра. Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаНовоайдарМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала