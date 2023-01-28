17:32 28.01.2023 (обновлено: 21:33 28.01.2023)
Украинские войска намеренно нанесли удар по зданию больницы в Новоайдаре
Минобороны: при ударе со стороны ВСУ по больнице в ЛНР погибли 14 человек
© Правительство Луганской Народной Республики / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела больницы в Новоайдаре, ЛНР. Кадр из видео
© Правительство Луганской Народной Республики
Последствия обстрела больницы в Новоайдаре, ЛНР. Кадр из видео
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинские военные нанесли намеренный удар из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, сообщили в Минобороны.
"В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал", — добавили в ведомстве.
Отмечается, что в обстрелянном медицинском учреждении гражданские и военные врачи много месяцев оказывали необходимую помощь местному населению и военнослужащим.
"Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима. Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность", — подчеркнули в Минобороны.
Как уточняется, атака произошла в 7:30 утра. Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.