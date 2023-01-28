https://ria.ru/20230128/netanyakhu-1848148510.html

Нетаньяху пообещал "мощный, быстрый и точный" ответ на атаки в Иерусалиме

Нетаньяху пообещал "мощный, быстрый и точный" ответ на атаки в Иерусалиме - РИА Новости, 28.01.2023

Нетаньяху пообещал "мощный, быстрый и точный" ответ на атаки в Иерусалиме

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответ на атаки в Иерусалиме будет "мощным, быстрым и точным". РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T23:03

2023-01-28T23:03

2023-01-28T23:03

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответ на атаки в Иерусалиме будет "мощным, быстрым и точным". "Наш ответ будет мощным, быстрым и точным. Кто бы ни пытался причинить нам вред, мы причиним вред им и всем, кто им помогает", - приводит газета Times of Israel слова Нетаньяху. Он также добавил, что Израиль не стремится к эскалации конфликта, но готов "к любому сценарию". "Я снова обращаюсь к гражданам Израиля. Не берите закон в свои руки", - отметил Нетаньяху. Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что в субботу два человека получили ранения в результате стрельбы в городе Давида, старейшем населенном районе Иерусалима. Полиция Израиля назвала стрельбу в Иерусалиме в субботу "подозрением на теракт". В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. По данным израильской полиции, в результате стрельбы в районе Неве-Яаков погибли семь человек, еще трое получили ранения. Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.

https://ria.ru/20230128/izrail-1848145974.html

https://ria.ru/20221123/izrail-1833573687.html

иерусалим

израиль

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иерусалим, израиль, восточный иерусалим, биньямин нетаньяху, хамас