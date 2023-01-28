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Нетаньяху пообещал "мощный, быстрый и точный" ответ на атаки в Иерусалиме - РИА Новости, 28.01.2023
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Нетаньяху пообещал "мощный, быстрый и точный" ответ на атаки в Иерусалиме
Нетаньяху пообещал "мощный, быстрый и точный" ответ на атаки в Иерусалиме - РИА Новости, 28.01.2023
Нетаньяху пообещал "мощный, быстрый и точный" ответ на атаки в Иерусалиме
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответ на атаки в Иерусалиме будет "мощным, быстрым и точным". РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T23:03
2023-01-28T23:03
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответ на атаки в Иерусалиме будет "мощным, быстрым и точным". "Наш ответ будет мощным, быстрым и точным. Кто бы ни пытался причинить нам вред, мы причиним вред им и всем, кто им помогает", - приводит газета Times of Israel слова Нетаньяху. Он также добавил, что Израиль не стремится к эскалации конфликта, но готов "к любому сценарию". "Я снова обращаюсь к гражданам Израиля. Не берите закон в свои руки", - отметил Нетаньяху. Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что в субботу два человека получили ранения в результате стрельбы в городе Давида, старейшем населенном районе Иерусалима. Полиция Израиля назвала стрельбу в Иерусалиме в субботу "подозрением на теракт". В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. По данным израильской полиции, в результате стрельбы в районе Неве-Яаков погибли семь человек, еще трое получили ранения. Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.
https://ria.ru/20230128/izrail-1848145974.html
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в мире, иерусалим, израиль, восточный иерусалим, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Иерусалим, Израиль, Восточный Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Хамас
23:03 28.01.2023
 
Нетаньяху пообещал "мощный, быстрый и точный" ответ на атаки в Иерусалиме

Премьер Израиля Нетаньяху: ответ на атаки в Иерусалиме будет "мощным, быстрым и точным"

© AP Photo / Mahmoud IlleanСотрудники правоохранительных органов Израиля на месте стрельбы возле синагоги в Иерусалиме
Сотрудники правоохранительных органов Израиля на месте стрельбы возле синагоги в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сотрудники правоохранительных органов Израиля на месте стрельбы возле синагоги в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответ на атаки в Иерусалиме будет "мощным, быстрым и точным".
"Наш ответ будет мощным, быстрым и точным. Кто бы ни пытался причинить нам вред, мы причиним вред им и всем, кто им помогает", - приводит газета Times of Israel слова Нетаньяху.
Сотрудник правоохранительных органов Израиля - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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Он также добавил, что Израиль не стремится к эскалации конфликта, но готов "к любому сценарию". "Я снова обращаюсь к гражданам Израиля. Не берите закон в свои руки", - отметил Нетаньяху.
Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что в субботу два человека получили ранения в результате стрельбы в городе Давида, старейшем населенном районе Иерусалима. Полиция Израиля назвала стрельбу в Иерусалиме в субботу "подозрением на теракт". В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. По данным израильской полиции, в результате стрельбы в районе Неве-Яаков погибли семь человек, еще трое получили ранения.
Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.
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В миреИерусалимИзраильВосточный ИерусалимБиньямин НетаньяхуХамас
 
 
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