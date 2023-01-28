https://ria.ru/20230128/nakazanie-1848080780.html

В ГД призвали ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных

В ГД призвали ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных - РИА Новости, 28.01.2023

В ГД призвали ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных

Самое строгое наказание необходимо за незаконный оборот персональных данных, но все предлагаемые меры важно анализировать, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T12:43

2023-01-28T12:43

2023-01-28T12:43

технологии

общество

даниил бессарабов

госдума рф

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Самое строгое наказание необходимо за незаконный оборот персональных данных, но все предлагаемые меры важно анализировать, заявил РИА Новости первый замглавы конституционного комитета Госдумы Даниил Бессарабов ("Единая Россия"). Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов ранее предложил лишать свободы на "серьезные сроки" лиц, участвующих в незаконном обороте персональных данных. "Актуальность высокая у темы защиты персональных данных, в том числе в рамках уголовного-правового характера этих мер, а какие будут сами меры - надо будет смотреть", - подчеркнул парламентарий, комментируя инициативу. Сам политик отметил, что выступает за жесткие меры в отношении незаконного использования персональных данных, подчеркнув, что граждан нужно защитить, и не только с помощью введения штрафов за такие деяния. "Я сторонник того, что это должно быть, и самое строгое наказание в рамках уголовной статьи вплоть до лишения свободы - вне всякого сомнения", - отметил политик, подчеркнув, что незаконные действия с персональными данными могут угрожать и жизни, и здоровью граждан, а также их репутации.

https://ria.ru/20230128/zhaloby-1848079914.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, общество, даниил бессарабов, госдума рф