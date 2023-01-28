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В ГД призвали ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных - РИА Новости, 28.01.2023
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В ГД призвали ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных
В ГД призвали ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных - РИА Новости, 28.01.2023
В ГД призвали ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных
Самое строгое наказание необходимо за незаконный оборот персональных данных, но все предлагаемые меры важно анализировать, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T12:43
2023-01-28T12:43
технологии
общество
даниил бессарабов
госдума рф
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Самое строгое наказание необходимо за незаконный оборот персональных данных, но все предлагаемые меры важно анализировать, заявил РИА Новости первый замглавы конституционного комитета Госдумы Даниил Бессарабов ("Единая Россия"). Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов ранее предложил лишать свободы на "серьезные сроки" лиц, участвующих в незаконном обороте персональных данных. "Актуальность высокая у темы защиты персональных данных, в том числе в рамках уголовного-правового характера этих мер, а какие будут сами меры - надо будет смотреть", - подчеркнул парламентарий, комментируя инициативу. Сам политик отметил, что выступает за жесткие меры в отношении незаконного использования персональных данных, подчеркнув, что граждан нужно защитить, и не только с помощью введения штрафов за такие деяния. "Я сторонник того, что это должно быть, и самое строгое наказание в рамках уголовной статьи вплоть до лишения свободы - вне всякого сомнения", - отметил политик, подчеркнув, что незаконные действия с персональными данными могут угрожать и жизни, и здоровью граждан, а также их репутации.
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технологии, общество, даниил бессарабов, госдума рф
Технологии, Общество, Даниил Бессарабов, Госдума РФ
12:43 28.01.2023
 
В ГД призвали ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных

Бессарабов: за незаконный оборот персональных данных должно быть самое строгое наказание

© iStock.com / urbazonХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© iStock.com / urbazon
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Самое строгое наказание необходимо за незаконный оборот персональных данных, но все предлагаемые меры важно анализировать, заявил РИА Новости первый замглавы конституционного комитета Госдумы Даниил Бессарабов ("Единая Россия").
Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов ранее предложил лишать свободы на "серьезные сроки" лиц, участвующих в незаконном обороте персональных данных.
"Актуальность высокая у темы защиты персональных данных, в том числе в рамках уголовного-правового характера этих мер, а какие будут сами меры - надо будет смотреть", - подчеркнул парламентарий, комментируя инициативу.
Сам политик отметил, что выступает за жесткие меры в отношении незаконного использования персональных данных, подчеркнув, что граждан нужно защитить, и не только с помощью введения штрафов за такие деяния.
"Я сторонник того, что это должно быть, и самое строгое наказание в рамках уголовной статьи вплоть до лишения свободы - вне всякого сомнения", - отметил политик, подчеркнув, что незаконные действия с персональными данными могут угрожать и жизни, и здоровью граждан, а также их репутации.
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Вчера, 12:38
В РКН рассказали о жалобах на обработку персональных данных за 2022 год
 
ТехнологииОбществоДаниил БессарабовГосдума РФ
 
 
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