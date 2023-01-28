https://ria.ru/20230128/naemniki-1848126700.html

Марочко допустил причастность иностранных наемников к удару по Новоайдару

Марочко допустил причастность иностранных наемников к удару по Новоайдару - РИА Новости, 28.01.2023

Марочко допустил причастность иностранных наемников к удару по Новоайдару

К ракетному удару по больнице в Новоайдаре могут быть причастны наемники из стран НАТО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T19:12

2023-01-28T19:12

2023-01-28T19:23

специальная военная операция на украине

в мире

новоайдар

андрей марочко

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. К ракетному удару по больнице в Новоайдаре могут быть причастны наемники из стран НАТО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Ранее в субботу украинские военные нанесли намеренный удар из РСЗО HIMARS по больнице в населенном пункте Новоайдар в ЛНР. В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 человек, получили ранения 24 пациента больницы.Он выразил уверенность, что нанесение удара по медицинскому учреждению было согласовано со странами НАТО.По словам Марочко, удар по больнице в Новоайдаре стал возможен по причине попустительства Запада по отношению к киевскому режиму. "Удар по больнице, который совершили вооруженные формирования Украины, стал возможен лишь по той причине, что Запад выделил им (Киеву - ред.) огромный безлимитный кредит доверия. Вернее, "кредит" на нарушение правового поля", - сказал эксперт.Собеседник агентства отметил, что удары украинских силовиков по гражданским и медицинским объектам продолжаются из-за ощущения безнаказанности. "Безнаказанность порождает вседозволенность. Именно по этой причине вооруженные формирования Украины... наносят удары по гражданским объектам и по медицинским учреждениям, что по сути является военным преступлением", - добавил Марочко.

https://ria.ru/20230128/novoaydar-1848115977.html

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в мире, новоайдар, андрей марочко, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины