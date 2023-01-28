19:12 28.01.2023 (обновлено: 19:23 28.01.2023)
Марочко допустил причастность иностранных наемников к удару по Новоайдару
Марочко допустил причастность иностранных наемников к удару по больнице в Новоайдаре
© Правительство Луганской Народной Республики / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела больницы в Новоайдаре, ЛНР. Кадр из видео
© Правительство Луганской Народной Республики
Последствия обстрела больницы в Новоайдаре, ЛНР. Кадр из видео. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. К ракетному удару по больнице в Новоайдаре могут быть причастны наемники из стран НАТО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее в субботу украинские военные нанесли намеренный удар из РСЗО HIMARS по больнице в населенном пункте Новоайдар в ЛНР. В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 человек, получили ранения 24 пациента больницы.
"Удар из РСЗО HIMARS был на 100% спланирован, и случайностью это назвать никак нельзя. HIMARS является высокоточным оружием, и, по тактико-техническим характеристикам, расхождения всего лишь 5 метров. Оператор, когда вводил координаты, прекрасно знал, куда будет вести огонь, учитывая тот факт, что с каждым расчетом РСЗО есть инструктор или координатор. Как правило, эту роль выполняют иностранные наемники", - сказал Марочко.
Он выразил уверенность, что нанесение удара по медицинскому учреждению было согласовано со странами НАТО.
По словам Марочко, удар по больнице в Новоайдаре стал возможен по причине попустительства Запада по отношению к киевскому режиму. "Удар по больнице, который совершили вооруженные формирования Украины, стал возможен лишь по той причине, что Запад выделил им (Киеву - ред.) огромный безлимитный кредит доверия. Вернее, "кредит" на нарушение правового поля", - сказал эксперт.
Собеседник агентства отметил, что удары украинских силовиков по гражданским и медицинским объектам продолжаются из-за ощущения безнаказанности. "Безнаказанность порождает вседозволенность. Именно по этой причине вооруженные формирования Украины... наносят удары по гражданским объектам и по медицинским учреждениям, что по сути является военным преступлением", - добавил Марочко.