https://ria.ru/20230128/moskva-1848436784.html

Москвичей предупредили о тумане и гололедице до утра воскресенья

Москвичей предупредили о тумане и гололедице до утра воскресенья - РИА Новости, 30.01.2023

Москвичей предупредили о тумане и гололедице до утра воскресенья

Туман с видимостью 200-700 метров и гололедица ожидаются в Москве в субботу вечером и до утра воскресенья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-28T20:43

2023-01-28T20:43

2023-01-30T15:17

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Туман с видимостью 200-700 метров и гололедица ожидаются в Москве в субботу вечером и до утра воскресенья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в вечерние часы и до 09.00 29 января в столице местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров, возможна гололедица", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства попросили водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20230126/doroga-1847537058.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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