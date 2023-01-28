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Москвичей предупредили о тумане и гололедице до утра воскресенья
Москвичей предупредили о тумане и гололедице до утра воскресенья - РИА Новости, 30.01.2023
Москвичей предупредили о тумане и гололедице до утра воскресенья
Туман с видимостью 200-700 метров и гололедица ожидаются в Москве в субботу вечером и до утра воскресенья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-28T20:43
2023-01-28T20:43
2023-01-30T15:17
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Туман с видимостью 200-700 метров и гололедица ожидаются в Москве в субботу вечером и до утра воскресенья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в вечерние часы и до 09.00 29 января в столице местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров, возможна гололедица", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства попросили водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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РИА Новости
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Туман с видимостью 200-700 метров и гололедица ожидаются в Москве в субботу вечером и до утра воскресенья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в вечерние часы и до 09.00 29 января в столице местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров, возможна гололедица", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства попросили водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.