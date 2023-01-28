Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о тумане и гололедице до утра воскресенья - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20230128/moskva-1848436784.html
Москвичей предупредили о тумане и гололедице до утра воскресенья
Москвичей предупредили о тумане и гололедице до утра воскресенья - РИА Новости, 30.01.2023
Москвичей предупредили о тумане и гололедице до утра воскресенья
Туман с видимостью 200-700 метров и гололедица ожидаются в Москве в субботу вечером и до утра воскресенья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-28T20:43
2023-01-30T15:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848438128_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a28bf301529437549639b991d2b75e93.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Туман с видимостью 200-700 метров и гололедица ожидаются в Москве в субботу вечером и до утра воскресенья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в вечерние часы и до 09.00 29 января в столице местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров, возможна гололедица", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства попросили водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20230126/doroga-1847537058.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848438128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_022fe4577734b99b41907d63c1637d14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода
20:43 28.01.2023 (обновлено: 15:17 30.01.2023)
 

Москвичей предупредили о тумане и гололедице до утра воскресенья

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛюди переходят автомобильную дорогу во время тумана в Москве
Люди переходят автомобильную дорогу во время тумана в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Люди переходят автомобильную дорогу во время тумана в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Туман с видимостью 200-700 метров и гололедица ожидаются в Москве в субботу вечером и до утра воскресенья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в вечерние часы и до 09.00 29 января в столице местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров, возможна гололедица", - говорится в сообщении.
Открытие развязки на пересечении Бесединского шоссе с МКАД - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 11:45Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Около 100 км ограждений отремонтировали на московских дорогах в 2022 году
В комплексе городского хозяйства попросили водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала