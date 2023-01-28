Рейтинг@Mail.ru
Талия, как у Гурченко: почему "Карнавальная ночь" изменила советскую моду - РИА Новости, 28.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230128/moda-1847882589.html
Талия, как у Гурченко: почему "Карнавальная ночь" изменила советскую моду
Талия, как у Гурченко: почему "Карнавальная ночь" изменила советскую моду - РИА Новости, 28.01.2023
Талия, как у Гурченко: почему "Карнавальная ночь" изменила советскую моду
В послевоенные 1950-е советские швейные предприятия расширили ассортимент: выпускали платья разных цветов и фасонов, использовали новые ткани, шили женские... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T08:00
2023-01-28T08:20
культура
ссср
мэрилин монро
кристиан диор
людмила гурченко
мода в ссср: ретроспектива
мода
одежда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575334556_0:160:1470:987_1920x0_80_0_0_2c3e2e52a79b3e16f58b427fd74e6bb7.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Алина Кравцова. В послевоенные 1950-е советские швейные предприятия расширили ассортимент: выпускали платья разных цветов и фасонов, использовали новые ткани, шили женские брюки. О мировых трендах узнавали из прибалтийских журналов или по фотографиям кинозвезд. А героиня Людмилы Гурченко в фильме "Карнавальная ночь" стала сенсацией — и полностью изменила представления о том, как надо одеваться.Абсолютная женственностьИменно в те годы появился женский силуэт "песочные часы", который так любят мужчины. Советские труженицы стали уделять гораздо больше внимания внешнему виду: на работе неприлично было появляться без укладки.Советские журналы и телевидение тоже призывали женщин следить за собой и рассказывали о новых тенденциях.New look по-советскиРеволюцию в мире моды совершил Кристиан Диор — в 1947-м он представил New look ("новый образ"). Модели в аккуратных жакетах с укороченным рукавом, покатыми плечами, подчеркнутой талией и в пышных юбках миди покорили мир. Уставшие от стиля широкоплечей солдатской подруги женщины с радостью примерили на себя гардероб принцессы.В Советский Союз диоровский New look пришел только в хрущевскую оттепель. Для большинства советских женщин это была непозволительная роскошь. Поэтому модели Dior, которые приехали в Москву на легендарный показ в 1959-м, так диссонировали с публикой в зале.Советская промышленность не могла производить объемные юбки — требовалось много ткани. А узкие модели "карандаш", созданные Коко Шанель, считались неприличными.В 1956-м на экраны вышел фильм "Карнавальная ночь". Людмила Гурченко с осиной талией и в платьях, созданных по законам New look, покорила страну. С этого момента одеваться на французский манер захотели все советские женщины.Новые иконы стиляВпервые в истории Советской страны иконами стиля стали представители политической элиты. Супруга главы государства Нина Хрущева не претендовала на звание модницы. А вот член президиума ЦК КПСС Екатерина Фурцева (с 60-го — министр культуры СССР) служила образцом для подражания. Говорят, одной из любимых марок статной длинноногой блондинки был французский бренд Lanvin.Наряд для Фурцевой, которая часто представляла страну за рубежом, часто становился делом политической важности и заботой Московского дома моделей. Маленькое черное платье, созданное для нее Вячеславом Зайцевым к чествованию Юрия Гагарина, вошло в историю.Доступная роскошьСоветские женщины постепенно начали носить брюки — узкие модели для отдыха на природе и занятий спортом появились в коллекциях дизайнеров и магазинах.С середины 50-х в моду вошли капроновые блузки: с рукавом-фонариком, воротником-бантом или стойкой, украшенными брошью. И на улицах все чаще можно было встретить дам в платьях с декольте. Консерваторы против стилягМужская послевоенная мода отличалась консерватизмом. Рубашки классической расцветки, полосатый галстук, кепка — основа гардероба. Молодежь носила "хулиганки", напоминающие современный бомбер, — куртки с контрастной кокеткой и накладными карманами. В середине 50-х появились фетровые шляпы.Параллельно развивалась культура стиляг. Осуждаемые обществом модники щеголяли в брюках-дудочках, узких галстуках и цветастых "гавайках". Особым шиком считались свитеры с оленями, как у героя Джона Пейна в фильме "Серенада солнечной долины".Да здравствует начес!В первой половине десятилетия в тренде все еще была прическа в стиле Мэрилин Монро и Любови Орловой — короткий боб с мягкой волной и косым пробором.А в блонд перекрашивались даже жгучие брюнетки.В середине 50-х в моду вошли объемные прически, сделанные при помощи начеса. Чтобы укладка сохранялась весь день, советские женщины использовали шиньоны, накладные локоны, косы и валики, перекочевавшие из 30-х.Как отмечает эксперт, локонам придавали не очень объемную форму или взбивали их с помощью начеса и собирали в аккуратный пучок. Революция в макияжеСоветские женщины вслед за мировыми знаменитостями осваивали тонкости рисования стрелок. Такой макияж глаз был на пике несколько десятилетий.Как и в одежде, в макияже прослеживалась тенденция на абсолютную женственность и подчеркнутую сексуальность.
https://ria.ru/20230119/moda-1845786314.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575334556_105:0:1470:1024_1920x0_80_0_0_0f822787e90d0dd16e89c392148a643a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, мэрилин монро, кристиан диор, людмила гурченко, мода в ссср: ретроспектива, мода, одежда, стиль жизни
Культура, СССР, Мэрилин Монро, Кристиан Диор, Людмила Гурченко, Мода в СССР: ретроспектива, мода, Одежда, Стиль жизни
08:00 28.01.2023 (обновлено: 08:20 28.01.2023)
 

Талия, как у Гурченко: почему "Карнавальная ночь" изменила советскую моду

© Мосфильм (1956)Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
Кадр из фильма Карнавальная ночь
© Мосфильм (1956)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Алина Кравцова. В послевоенные 1950-е советские швейные предприятия расширили ассортимент: выпускали платья разных цветов и фасонов, использовали новые ткани, шили женские брюки. О мировых трендах узнавали из прибалтийских журналов или по фотографиям кинозвезд. А героиня Людмилы Гурченко в фильме "Карнавальная ночь" стала сенсацией — и полностью изменила представления о том, как надо одеваться.

Абсолютная женственность

© РИА Новости / Александр Чепрунов / Перейти в медиабанкПоказ летней коллекции женской одежды в Москве
Показ летней коллекции женской одежды в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Александр Чепрунов
Перейти в медиабанк
Показ летней коллекции женской одежды в Москве
Именно в те годы появился женский силуэт "песочные часы", который так любят мужчины. Советские труженицы стали уделять гораздо больше внимания внешнему виду: на работе неприлично было появляться без укладки.

"Женственность, возведенная в абсолют, — главная примета эпохи, — объясняет заведующая кафедрой "Имидж и стиль" Академии социальных технологий Инесса Трубецкова. — В Америке это проявлялось в создании культа идеальной домохозяйки, которая наводит красоту, чтобы разбудить и накормить завтраком семью. Правила безупречности транслировались через СМИ и оказывали влияние на многие страны мира".

© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в медиабанкПоказ коллекции Ленинградского дома моделей одежды
Показ коллекции Ленинградского Дома моделей одежды - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в медиабанк
Показ коллекции Ленинградского дома моделей одежды
Советские журналы и телевидение тоже призывали женщин следить за собой и рассказывали о новых тенденциях.

New look по-советски

Революцию в мире моды совершил Кристиан Диор — в 1947-м он представил New look ("новый образ"). Модели в аккуратных жакетах с укороченным рукавом, покатыми плечами, подчеркнутой талией и в пышных юбках миди покорили мир. Уставшие от стиля широкоплечей солдатской подруги женщины с радостью примерили на себя гардероб принцессы.
В Советский Союз диоровский New look пришел только в хрущевскую оттепель.
© AP PhotoМодель в костюме Dior. 1947 год
Модель в костюме Кристиан Диор. 1947 - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo
Модель в костюме Dior. 1947 год

"Этот стиль предполагает много условностей, — уточняет Инесса Трубецкова. — К платью обязательно следовало подобрать определенного цвета перчатки, подходящую по оттенку сумку, обувь и аксессуары. Все идеально скомплектовано — только тогда вас считали безупречно одетой женщиной. Плюс нейлоновые чулки со швом, который все время сбивался, так что приходилось постоянно за ним следить".

Для большинства советских женщин это была непозволительная роскошь. Поэтому модели Dior, которые приехали в Москву на легендарный показ в 1959-м, так диссонировали с публикой в зале.
Советская промышленность не могла производить объемные юбки — требовалось много ткани. А узкие модели "карандаш", созданные Коко Шанель, считались неприличными.
© Мосфильм (1956)

Актриса Людмила Гурченко в роли Леночки Крыловой в художественном фильме "Карнавальная ночь", 1956 год. Режиссер Эльдар Рязанов. Киностудия "Мосфильм"

Актриса Людмила Гурченко в кинофильме Карнавальная ночь
1 из 3

Актриса Людмила Гурченко в роли Леночки Крыловой в художественном фильме "Карнавальная ночь", 1956 год. Режиссер Эльдар Рязанов. Киностудия "Мосфильм"

© Мосфильм (1956)
© Мосфильм (1956)Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
Кадр из фильма Карнавальная ночь
2 из 3
Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
© Мосфильм (1956)
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Кадр из художественного фильма "Карнавальная ночь", 1956 год. В роли Леночки Крыловой — Людмила Гурченко, в роли Гриши Кольцова — Юрий Беляев. Режиссер Эльдар Рязанов. Киностудия "Мосфильм". Репродукция

Актеры Юрий Белов и Людмила Гурченко в фильме Карнавальная ночь
3 из 3

Кадр из художественного фильма "Карнавальная ночь", 1956 год. В роли Леночки Крыловой — Людмила Гурченко, в роли Гриши Кольцова — Юрий Беляев. Режиссер Эльдар Рязанов. Киностудия "Мосфильм". Репродукция

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 3

Актриса Людмила Гурченко в роли Леночки Крыловой в художественном фильме "Карнавальная ночь", 1956 год. Режиссер Эльдар Рязанов. Киностудия "Мосфильм"

© Мосфильм (1956)
2 из 3
Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
© Мосфильм (1956)
3 из 3

Кадр из художественного фильма "Карнавальная ночь", 1956 год. В роли Леночки Крыловой — Людмила Гурченко, в роли Гриши Кольцова — Юрий Беляев. Режиссер Эльдар Рязанов. Киностудия "Мосфильм". Репродукция

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
В 1956-м на экраны вышел фильм "Карнавальная ночь". Людмила Гурченко с осиной талией и в платьях, созданных по законам New look, покорила страну. С этого момента одеваться на французский манер захотели все советские женщины.

"В СССР не было девушки, которая бы не мечтала о такой талии и таком платье, — отмечает Трубецкова. — В магазинах подобную одежду по-прежнему не продавали, поэтому наряды шили сами. Ткань доставали с большим трудом, и общество все еще настороженно относилось к кокеткам в пышных юбках".

Новые иконы стиля

Впервые в истории Советской страны иконами стиля стали представители политической элиты.
Супруга главы государства Нина Хрущева не претендовала на звание модницы. А вот член президиума ЦК КПСС Екатерина Фурцева (с 60-го — министр культуры СССР) служила образцом для подражания. Говорят, одной из любимых марок статной длинноногой блондинки был французский бренд Lanvin.
© РИА Новости / Яков Халип / Перейти в медиабанкЮ. Гагарин и Е. Фурцева с гостями кинофестиваля на приеме в Министерстве культуры
Ю.Гагарин и Е.Фурцева с гостями кинофестиваля на приеме в Министерстве культуры - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Яков Халип
Перейти в медиабанк
Ю. Гагарин и Е. Фурцева с гостями кинофестиваля на приеме в Министерстве культуры
Наряд для Фурцевой, которая часто представляла страну за рубежом, часто становился делом политической важности и заботой Московского дома моделей. Маленькое черное платье, созданное для нее Вячеславом Зайцевым к чествованию Юрия Гагарина, вошло в историю.

Доступная роскошь

Советские женщины постепенно начали носить брюки — узкие модели для отдыха на природе и занятий спортом появились в коллекциях дизайнеров и магазинах.
С середины 50-х в моду вошли капроновые блузки: с рукавом-фонариком, воротником-бантом или стойкой, украшенными брошью.
И на улицах все чаще можно было встретить дам в платьях с декольте.

Консерваторы против стиляг

Мужская послевоенная мода отличалась консерватизмом. Рубашки классической расцветки, полосатый галстук, кепка — основа гардероба. Молодежь носила "хулиганки", напоминающие современный бомбер, — куртки с контрастной кокеткой и накладными карманами. В середине 50-х появились фетровые шляпы.
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в медиабанкМосква. Стиляги. Твист
МОСКВА СТИЛЯГИ ТВИСТ - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в медиабанк
Москва. Стиляги. Твист
Параллельно развивалась культура стиляг. Осуждаемые обществом модники щеголяли в брюках-дудочках, узких галстуках и цветастых "гавайках". Особым шиком считались свитеры с оленями, как у героя Джона Пейна в фильме "Серенада солнечной долины".

Да здравствует начес!

В первой половине десятилетия в тренде все еще была прическа в стиле Мэрилин Монро и Любови Орловой — короткий боб с мягкой волной и косым пробором.
А в блонд перекрашивались даже жгучие брюнетки.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкКадр из комедийного художественного фильма "Девчата". В роли Анфисы — Светлана Дружинина (слева), в роли Тоси — Надежда Румянцева
Кадр из комедийного художественного фильма Девчата. В роли Анфисы - Светлана Дружинина (слева), в роли Тоси - Надежда Румянцева - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из комедийного художественного фильма "Девчата". В роли Анфисы — Светлана Дружинина (слева), в роли Тоси — Надежда Румянцева
В середине 50-х в моду вошли объемные прически, сделанные при помощи начеса. Чтобы укладка сохранялась весь день, советские женщины использовали шиньоны, накладные локоны, косы и валики, перекочевавшие из 30-х.

"Главный тренд — завивка на металлические бигуди, — рассказывает топ-стилист, эксперт стиля Иван Субота. — Бедные девочки спали на них всю ночь. Чтобы прическа держалась дольше, волосы смачивали перед накруткой пивом, а сушить приходилось у духового шкафа. Кто не смог достать дефицитный лак "Прелесть", фиксировал всю эту красоту сахаром, разведенным с водой".

Как отмечает эксперт, локонам придавали не очень объемную форму или взбивали их с помощью начеса и собирали в аккуратный пучок.

Революция в макияже

Советские женщины вслед за мировыми знаменитостями осваивали тонкости рисования стрелок. Такой макияж глаз был на пике несколько десятилетий.
© AP PhotoАктриса Грейс Келли
Актриса Грейс Келли - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo
Актриса Грейс Келли

"В магазинах появилась пудра, которая помогала создавать тот самый голливудский образ в духе Мэрилин Монро и Грейс Келли: светлый оттенок кожи, стрелки, красная помада и длинные ресницы, часто накладные", — перечисляет Иван Субота.

Как и в одежде, в макияже прослеживалась тенденция на абсолютную женственность и подчеркнутую сексуальность.
Грузинская ССР. Батумский ботанический сад, 1952 год - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 08:00Культура
Женщина земная, верная, надежная: как война повлияла на моду в СССР
 
КультураСССРМэрилин МонроКристиан ДиорЛюдмила ГурченкоМода в СССР: ретроспективамодаОдеждаСтиль жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала