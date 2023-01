https://ria.ru/20230128/moda-1847882589.html

Талия, как у Гурченко: почему "Карнавальная ночь" изменила советскую моду

Талия, как у Гурченко: почему "Карнавальная ночь" изменила советскую моду - РИА Новости, 28.01.2023

Талия, как у Гурченко: почему "Карнавальная ночь" изменила советскую моду

В послевоенные 1950-е советские швейные предприятия расширили ассортимент: выпускали платья разных цветов и фасонов, использовали новые ткани, шили женские... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T08:00

2023-01-28T08:00

2023-01-28T08:20

культура

ссср

мэрилин монро

кристиан диор

людмила гурченко

мода в ссср: ретроспектива

мода

одежда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575334556_0:160:1470:987_1920x0_80_0_0_2c3e2e52a79b3e16f58b427fd74e6bb7.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Алина Кравцова. В послевоенные 1950-е советские швейные предприятия расширили ассортимент: выпускали платья разных цветов и фасонов, использовали новые ткани, шили женские брюки. О мировых трендах узнавали из прибалтийских журналов или по фотографиям кинозвезд. А героиня Людмилы Гурченко в фильме "Карнавальная ночь" стала сенсацией — и полностью изменила представления о том, как надо одеваться.Абсолютная женственностьИменно в те годы появился женский силуэт "песочные часы", который так любят мужчины. Советские труженицы стали уделять гораздо больше внимания внешнему виду: на работе неприлично было появляться без укладки.Советские журналы и телевидение тоже призывали женщин следить за собой и рассказывали о новых тенденциях.New look по-советскиРеволюцию в мире моды совершил Кристиан Диор — в 1947-м он представил New look ("новый образ"). Модели в аккуратных жакетах с укороченным рукавом, покатыми плечами, подчеркнутой талией и в пышных юбках миди покорили мир. Уставшие от стиля широкоплечей солдатской подруги женщины с радостью примерили на себя гардероб принцессы.В Советский Союз диоровский New look пришел только в хрущевскую оттепель. Для большинства советских женщин это была непозволительная роскошь. Поэтому модели Dior, которые приехали в Москву на легендарный показ в 1959-м, так диссонировали с публикой в зале.Советская промышленность не могла производить объемные юбки — требовалось много ткани. А узкие модели "карандаш", созданные Коко Шанель, считались неприличными.В 1956-м на экраны вышел фильм "Карнавальная ночь". Людмила Гурченко с осиной талией и в платьях, созданных по законам New look, покорила страну. С этого момента одеваться на французский манер захотели все советские женщины.Новые иконы стиляВпервые в истории Советской страны иконами стиля стали представители политической элиты. Супруга главы государства Нина Хрущева не претендовала на звание модницы. А вот член президиума ЦК КПСС Екатерина Фурцева (с 60-го — министр культуры СССР) служила образцом для подражания. Говорят, одной из любимых марок статной длинноногой блондинки был французский бренд Lanvin.Наряд для Фурцевой, которая часто представляла страну за рубежом, часто становился делом политической важности и заботой Московского дома моделей. Маленькое черное платье, созданное для нее Вячеславом Зайцевым к чествованию Юрия Гагарина, вошло в историю.Доступная роскошьСоветские женщины постепенно начали носить брюки — узкие модели для отдыха на природе и занятий спортом появились в коллекциях дизайнеров и магазинах.С середины 50-х в моду вошли капроновые блузки: с рукавом-фонариком, воротником-бантом или стойкой, украшенными брошью. И на улицах все чаще можно было встретить дам в платьях с декольте. Консерваторы против стилягМужская послевоенная мода отличалась консерватизмом. Рубашки классической расцветки, полосатый галстук, кепка — основа гардероба. Молодежь носила "хулиганки", напоминающие современный бомбер, — куртки с контрастной кокеткой и накладными карманами. В середине 50-х появились фетровые шляпы.Параллельно развивалась культура стиляг. Осуждаемые обществом модники щеголяли в брюках-дудочках, узких галстуках и цветастых "гавайках". Особым шиком считались свитеры с оленями, как у героя Джона Пейна в фильме "Серенада солнечной долины".Да здравствует начес!В первой половине десятилетия в тренде все еще была прическа в стиле Мэрилин Монро и Любови Орловой — короткий боб с мягкой волной и косым пробором.А в блонд перекрашивались даже жгучие брюнетки.В середине 50-х в моду вошли объемные прически, сделанные при помощи начеса. Чтобы укладка сохранялась весь день, советские женщины использовали шиньоны, накладные локоны, косы и валики, перекочевавшие из 30-х.Как отмечает эксперт, локонам придавали не очень объемную форму или взбивали их с помощью начеса и собирали в аккуратный пучок. Революция в макияжеСоветские женщины вслед за мировыми знаменитостями осваивали тонкости рисования стрелок. Такой макияж глаз был на пике несколько десятилетий.Как и в одежде, в макияже прослеживалась тенденция на абсолютную женственность и подчеркнутую сексуальность.

https://ria.ru/20230119/moda-1845786314.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

ссср, мэрилин монро, кристиан диор, людмила гурченко, мода в ссср: ретроспектива, мода, одежда, стиль жизни