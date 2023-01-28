Талия, как у Гурченко: почему "Карнавальная ночь" изменила советскую моду

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Алина Кравцова. В послевоенные 1950-е советские швейные предприятия расширили ассортимент: выпускали платья разных цветов и фасонов, использовали новые ткани, шили женские брюки. О мировых трендах узнавали из прибалтийских журналов или по фотографиям кинозвезд. А героиня Людмилы Гурченко в фильме "Карнавальная ночь" стала сенсацией — и полностью изменила представления о том, как надо одеваться.Абсолютная женственностьИменно в те годы появился женский силуэт "песочные часы", который так любят мужчины. Советские труженицы стали уделять гораздо больше внимания внешнему виду: на работе неприлично было появляться без укладки.Советские журналы и телевидение тоже призывали женщин следить за собой и рассказывали о новых тенденциях.New look по-советскиРеволюцию в мире моды совершил Кристиан Диор — в 1947-м он представил New look ("новый образ"). Модели в аккуратных жакетах с укороченным рукавом, покатыми плечами, подчеркнутой талией и в пышных юбках миди покорили мир. Уставшие от стиля широкоплечей солдатской подруги женщины с радостью примерили на себя гардероб принцессы.В Советский Союз диоровский New look пришел только в хрущевскую оттепель. Для большинства советских женщин это была непозволительная роскошь. Поэтому модели Dior, которые приехали в Москву на легендарный показ в 1959-м, так диссонировали с публикой в зале.Советская промышленность не могла производить объемные юбки — требовалось много ткани. А узкие модели "карандаш", созданные Коко Шанель, считались неприличными.В 1956-м на экраны вышел фильм "Карнавальная ночь". Людмила Гурченко с осиной талией и в платьях, созданных по законам New look, покорила страну. С этого момента одеваться на французский манер захотели все советские женщины.Новые иконы стиляВпервые в истории Советской страны иконами стиля стали представители политической элиты. Супруга главы государства Нина Хрущева не претендовала на звание модницы. А вот член президиума ЦК КПСС Екатерина Фурцева (с 60-го — министр культуры СССР) служила образцом для подражания. Говорят, одной из любимых марок статной длинноногой блондинки был французский бренд Lanvin.Наряд для Фурцевой, которая часто представляла страну за рубежом, часто становился делом политической важности и заботой Московского дома моделей. Маленькое черное платье, созданное для нее Вячеславом Зайцевым к чествованию Юрия Гагарина, вошло в историю.Доступная роскошьСоветские женщины постепенно начали носить брюки — узкие модели для отдыха на природе и занятий спортом появились в коллекциях дизайнеров и магазинах.С середины 50-х в моду вошли капроновые блузки: с рукавом-фонариком, воротником-бантом или стойкой, украшенными брошью. И на улицах все чаще можно было встретить дам в платьях с декольте. Консерваторы против стилягМужская послевоенная мода отличалась консерватизмом. Рубашки классической расцветки, полосатый галстук, кепка — основа гардероба. Молодежь носила "хулиганки", напоминающие современный бомбер, — куртки с контрастной кокеткой и накладными карманами. В середине 50-х появились фетровые шляпы.Параллельно развивалась культура стиляг. Осуждаемые обществом модники щеголяли в брюках-дудочках, узких галстуках и цветастых "гавайках". Особым шиком считались свитеры с оленями, как у героя Джона Пейна в фильме "Серенада солнечной долины".Да здравствует начес!В первой половине десятилетия в тренде все еще была прическа в стиле Мэрилин Монро и Любови Орловой — короткий боб с мягкой волной и косым пробором.А в блонд перекрашивались даже жгучие брюнетки.В середине 50-х в моду вошли объемные прически, сделанные при помощи начеса. Чтобы укладка сохранялась весь день, советские женщины использовали шиньоны, накладные локоны, косы и валики, перекочевавшие из 30-х.Как отмечает эксперт, локонам придавали не очень объемную форму или взбивали их с помощью начеса и собирали в аккуратный пучок. Революция в макияжеСоветские женщины вслед за мировыми знаменитостями осваивали тонкости рисования стрелок. Такой макияж глаз был на пике несколько десятилетий.Как и в одежде, в макияже прослеживалась тенденция на абсолютную женственность и подчеркнутую сексуальность.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Алина Кравцова. В послевоенные 1950-е советские швейные предприятия расширили ассортимент: выпускали платья разных цветов и фасонов, использовали новые ткани, шили женские брюки. О мировых трендах узнавали из прибалтийских журналов или по фотографиям кинозвезд. А героиня Людмилы Гурченко в фильме "Карнавальная ночь" стала сенсацией — и полностью изменила представления о том, как надо одеваться.
Именно в те годы появился женский силуэт "песочные часы", который так любят мужчины. Советские труженицы стали уделять гораздо больше внимания внешнему виду: на работе неприлично было появляться без укладки.
"Женственность, возведенная в абсолют, — главная примета эпохи, — объясняет заведующая кафедрой "Имидж и стиль" Академии социальных технологий Инесса Трубецкова. — В Америке это проявлялось в создании культа идеальной домохозяйки, которая наводит красоту, чтобы разбудить и накормить завтраком семью. Правила безупречности транслировались через СМИ и оказывали влияние на многие страны мира".
Показ коллекции Ленинградского дома моделей одежды
Советские журналы и телевидение тоже призывали женщин следить за собой и рассказывали о новых тенденциях.
New look по-советски
Революцию в мире моды совершил Кристиан Диор — в 1947-м он представил New look ("новый образ"). Модели в аккуратных жакетах с укороченным рукавом, покатыми плечами, подчеркнутой талией и в пышных юбках миди покорили мир. Уставшие от стиля широкоплечей солдатской подруги женщины с радостью примерили на себя гардероб принцессы.
В Советский Союз диоровский New look пришел только в хрущевскую оттепель.
"Этот стиль предполагает много условностей, — уточняет Инесса Трубецкова. — К платью обязательно следовало подобрать определенного цвета перчатки, подходящую по оттенку сумку, обувь и аксессуары. Все идеально скомплектовано — только тогда вас считали безупречно одетой женщиной. Плюс нейлоновые чулки со швом, который все время сбивался, так что приходилось постоянно за ним следить".
Для большинства советских женщин это была непозволительная роскошь. Поэтому модели Dior, которые приехали в Москву на легендарный показ в 1959-м, так диссонировали с публикой в зале.
Советская промышленность не могла производить объемные юбки — требовалось много ткани. А узкие модели "карандаш", созданные Коко Шанель, считались неприличными.
Кадр из художественного фильма "Карнавальная ночь", 1956 год. В роли Леночки Крыловой — Людмила Гурченко, в роли Гриши Кольцова — Юрий Беляев. Режиссер Эльдар Рязанов. Киностудия "Мосфильм". Репродукция
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Кадр из художественного фильма "Карнавальная ночь", 1956 год. В роли Леночки Крыловой — Людмила Гурченко, в роли Гриши Кольцова — Юрий Беляев. Режиссер Эльдар Рязанов. Киностудия "Мосфильм". Репродукция
Кадр из художественного фильма "Карнавальная ночь", 1956 год. В роли Леночки Крыловой — Людмила Гурченко, в роли Гриши Кольцова — Юрий Беляев. Режиссер Эльдар Рязанов. Киностудия "Мосфильм". Репродукция
В 1956-м на экраны вышел фильм "Карнавальная ночь". Людмила Гурченко с осиной талией и в платьях, созданных по законам New look, покорила страну. С этого момента одеваться на французский манер захотели все советские женщины.
"В СССР не было девушки, которая бы не мечтала о такой талии и таком платье, — отмечает Трубецкова. — В магазинах подобную одежду по-прежнему не продавали, поэтому наряды шили сами. Ткань доставали с большим трудом, и общество все еще настороженно относилось к кокеткам в пышных юбках".
Новые иконы стиля
Впервые в истории Советской страны иконами стиля стали представители политической элиты.
Супруга главы государства Нина Хрущева не претендовала на звание модницы. А вот член президиума ЦК КПСС Екатерина Фурцева (с 60-го — министр культуры СССР) служила образцом для подражания. Говорят, одной из любимых марок статной длинноногой блондинки был французский бренд Lanvin.
Ю. Гагарин и Е. Фурцева с гостями кинофестиваля на приеме в Министерстве культуры
Наряд для Фурцевой, которая часто представляла страну за рубежом, часто становился делом политической важности и заботой Московского дома моделей. Маленькое черное платье, созданное для нее Вячеславом Зайцевым к чествованию Юрия Гагарина, вошло в историю.
Доступная роскошь
Советские женщины постепенно начали носить брюки — узкие модели для отдыха на природе и занятий спортом появились в коллекциях дизайнеров и магазинах.
С середины 50-х в моду вошли капроновые блузки: с рукавом-фонариком, воротником-бантом или стойкой, украшенными брошью.
И на улицах все чаще можно было встретить дам в платьях с декольте.
Консерваторы против стиляг
Мужская послевоенная мода отличалась консерватизмом. Рубашки классической расцветки, полосатый галстук, кепка — основа гардероба. Молодежь носила "хулиганки", напоминающие современный бомбер, — куртки с контрастной кокеткой и накладными карманами. В середине 50-х появились фетровые шляпы.
Параллельно развивалась культура стиляг. Осуждаемые обществом модники щеголяли в брюках-дудочках, узких галстуках и цветастых "гавайках". Особым шиком считались свитеры с оленями, как у героя Джона Пейна в фильме "Серенада солнечной долины".
Да здравствует начес!
В первой половине десятилетия в тренде все еще была прическа в стиле Мэрилин Монро и Любови Орловой — короткий боб с мягкой волной и косым пробором.
Кадр из комедийного художественного фильма "Девчата". В роли Анфисы — Светлана Дружинина (слева), в роли Тоси — Надежда Румянцева
В середине 50-х в моду вошли объемные прически, сделанные при помощи начеса. Чтобы укладка сохранялась весь день, советские женщины использовали шиньоны, накладные локоны, косы и валики, перекочевавшие из 30-х.
"Главный тренд — завивка на металлические бигуди, — рассказывает топ-стилист, эксперт стиля Иван Субота. — Бедные девочки спали на них всю ночь. Чтобы прическа держалась дольше, волосы смачивали перед накруткой пивом, а сушить приходилось у духового шкафа. Кто не смог достать дефицитный лак "Прелесть", фиксировал всю эту красоту сахаром, разведенным с водой".
Как отмечает эксперт, локонам придавали не очень объемную форму или взбивали их с помощью начеса и собирали в аккуратный пучок.
Революция в макияже
Советские женщины вслед за мировыми знаменитостями осваивали тонкости рисования стрелок. Такой макияж глаз был на пике несколько десятилетий.
"В магазинах появилась пудра, которая помогала создавать тот самый голливудский образ в духе Мэрилин Монро и Грейс Келли: светлый оттенок кожи, стрелки, красная помада и длинные ресницы, часто накладные", — перечисляет Иван Субота.
Как и в одежде, в макияже прослеживалась тенденция на абсолютную женственность и подчеркнутую сексуальность.
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