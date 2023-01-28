https://ria.ru/20230128/mchs-1848090224.html

Сотрудники курского МЧС спасли мужчину, который спал в поле

Сотрудники курского МЧС спасли мужчину, который спал в поле - РИА Новости, 28.01.2023

Сотрудники курского МЧС спасли мужчину, который спал в поле

Сотрудники курского МЧС нашли и спасли мужчину, который спал в поле на холодной земле, предположительно, из-за сильного алкогольного опьянения, сообщили в ГУ... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T14:23

2023-01-28T14:23

2023-01-28T14:27

хорошие новости

происшествия

курская область

россия

курчатовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848090395_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_0c6801cb34606a19f2ab27d97fafd39b.jpg

ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Сотрудники курского МЧС нашли и спасли мужчину, который спал в поле на холодной земле, предположительно, из-за сильного алкогольного опьянения, сообщили в ГУ МЧС России по Курской области. Спасатели планово проводили мониторинг местности с помощью БПЛА. Мужчина был найден в Курчатовском районе Курской области. "Мужчина лежал в поле на холодной земле без движения. Курские спасатели незамедлительно передали координаты места обнаружения сотрудникам правоохранительных органов. Как оказалось, спасенный шел от населенного пункта Погореловка Курчатовского района к себе домой, в деревню Глушица Льговского района. Предположительно, из-за сильного алкогольного опьянения мужчина упал на землю и уснул", — сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Курской области. Спасатели сообщили, что правоохранители привели в чувства найденного мужчину и помогли ему добраться домой.

https://ria.ru/20230124/spasenie-1847079381.html

https://ria.ru/20230121/sochi-1846472593.html

курская область

россия

курчатовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, россия, курчатовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)