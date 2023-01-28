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Сотрудники курского МЧС спасли мужчину, который спал в поле - РИА Новости, 28.01.2023
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Хорошие новости
https://ria.ru/20230128/mchs-1848090224.html
Сотрудники курского МЧС спасли мужчину, который спал в поле
Сотрудники курского МЧС спасли мужчину, который спал в поле - РИА Новости, 28.01.2023
Сотрудники курского МЧС спасли мужчину, который спал в поле
Сотрудники курского МЧС нашли и спасли мужчину, который спал в поле на холодной земле, предположительно, из-за сильного алкогольного опьянения, сообщили в ГУ... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T14:23
2023-01-28T14:27
хорошие новости
происшествия
курская область
россия
курчатовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Сотрудники курского МЧС нашли и спасли мужчину, который спал в поле на холодной земле, предположительно, из-за сильного алкогольного опьянения, сообщили в ГУ МЧС России по Курской области. Спасатели планово проводили мониторинг местности с помощью БПЛА. Мужчина был найден в Курчатовском районе Курской области. "Мужчина лежал в поле на холодной земле без движения. Курские спасатели незамедлительно передали координаты места обнаружения сотрудникам правоохранительных органов. Как оказалось, спасенный шел от населенного пункта Погореловка Курчатовского района к себе домой, в деревню Глушица Льговского района. Предположительно, из-за сильного алкогольного опьянения мужчина упал на землю и уснул", — сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Курской области. Спасатели сообщили, что правоохранители привели в чувства найденного мужчину и помогли ему добраться домой.
https://ria.ru/20230124/spasenie-1847079381.html
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происшествия, курская область, россия, курчатовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Курская область, Россия, Курчатовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:23 28.01.2023 (обновлено: 14:27 28.01.2023)
 
Сотрудники курского МЧС спасли мужчину, который спал в поле

Сотрудники курского МЧС нашли и спасли мужчину, который спал в поле на холодной земле

© Фото : ГУ МЧС России по Курской области Спасение мужчины в Курчатовском районе в Курской области
Спасение мужчины в Курчатовском районе в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Курской области
Спасение мужчины в Курчатовском районе в Курской области
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ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Сотрудники курского МЧС нашли и спасли мужчину, который спал в поле на холодной земле, предположительно, из-за сильного алкогольного опьянения, сообщили в ГУ МЧС России по Курской области.
Спасатели планово проводили мониторинг местности с помощью БПЛА. Мужчина был найден в Курчатовском районе Курской области.
"Мужчина лежал в поле на холодной земле без движения. Курские спасатели незамедлительно передали координаты места обнаружения сотрудникам правоохранительных органов. Как оказалось, спасенный шел от населенного пункта Погореловка Курчатовского района к себе домой, в деревню Глушица Льговского района. Предположительно, из-за сильного алкогольного опьянения мужчина упал на землю и уснул", — сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Курской области.
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Хорошие новостиПроисшествияКурская областьРоссияКурчатовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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