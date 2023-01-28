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Правые партии Сербии назвали план Запада по Косово капитуляцией - РИА Новости, 28.01.2023
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Правые партии Сербии назвали план Запада по Косово капитуляцией
Правые партии Сербии назвали план Запада по Косово капитуляцией - РИА Новости, 28.01.2023
Правые партии Сербии назвали план Запада по Косово капитуляцией
Оппозиционные партии и движения Сербии право-патриотического толка провели акцию против "франко-германского" плана по урегулированию, который назвали... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T17:08
2023-01-28T17:08
в мире
сербия
косово
белград (город)
мирослав лайчак
александр вучич
йенс плетнер
совет европы
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БЕЛГРАД, 28 янв – РИА Новости. Оппозиционные партии и движения Сербии право-патриотического толка провели акцию против "франко-германского" плана по урегулированию, который назвали капитуляцией в Косово и Метохии, акция прошла перед резиденцией президента Сербии в субботу. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть франко-германским, так как его продвигают и Брюссель и США. В субботу перед зданием резиденции главы государства в центре Белграда собрались представители Движения "Заветники", Новой Демократической партии Сербии (НДСС), движения "Двери", Движения за восстановления монархии (ПОКС) и родственных им политических сил с национальными флагами и символикой. Акция прошла под названием "Совместное обращение в связи с новым ультиматумом по Косово и Метохии". "Наша политика должны быть политикой мира и развития и мы пойдем ей навстречу, если отвергнем капитуляцию в Косово, которой от нас требуют. Не надо себя обманывать, что что от нас требуют, как бы его не упаковывали, и есть капитуляция в Косово", - приводит Радио и телевидение Сербии заявление политического аналитика Драгомира Анджелковича к собравшимся. Парламент Сербии как ожидается, проведет 2-3 февраля подробное рассмотрение ситуации в Косово и Метохии. Глава сербского государства рассказал в ночь на вторник в обращении к гражданам, что представители стран Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций в случае несогласия с фактическим признанием независимости самопровозглашенной республики Косово, также речь шла о возможном отзыве безвизового режима с ЕС, приостановке евроинтеграции и целом комплексе политическо-экономических мер, фактически санкций против Белграда. Вучич напомнил, что это его последний мандат на посту президента и что он "не поколебался бы подать в отставку, чтобы выиграть время для страны", но добавил, что "сейчас не время для этого". В минувший понедельник правительство Сербии провело специальное заседание, посвященное проблеме Косово и Метохии, с участием главы государства. Вучич на совещания призвал членов кабмина к приверженности единству. Он подчеркнул, что внешнее давление на Белград обострилось, так как изменились геополитические обстоятельства, а Сербия уже 334 дня не вводит санкции против России, поэтому "у всех на радаре". Ранее в Белград прибыли спецпредставители ЕС Мирослав Лайчак, США Габриель Эскобар, ФРГ Эммануэль Бон, Франции Йенс Плетнер и Италии - Франческо Тал. Столицу они посетили после Приштины, где провели беседы с косовоалбанскими властями. Президент Сербии после встречи с ними заявлял, что готов принять "франко-германское" предложение по урегулированию в Косово с оговорками и осторожностью. Вучич также дал понять, что ему представили возможные негативные последствия и вызовы, которые возникнут перед Сербией в случае отказа. Ранее президент Сербии заявил в Давосе, что Запад не интересуют другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово. Сербский лидер ранее также указывал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоявшего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Он также предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
https://ria.ru/20230127/kosovo-1847949289.html
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в мире, сербия, косово, белград (город), мирослав лайчак, александр вучич, йенс плетнер, совет европы, евросоюз, оон
В мире, Сербия, Косово, Белград (город), Мирослав Лайчак, Александр Вучич, Йенс Плетнер, Совет Европы, Евросоюз, ООН
17:08 28.01.2023
 
Правые партии Сербии назвали план Запада по Косово капитуляцией

Оппозиционные сербские партии провели акцию против плана Запада по Косово

© AP Photo / Bojan SlavkovicСотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы
Сотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Сотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 янв – РИА Новости. Оппозиционные партии и движения Сербии право-патриотического толка провели акцию против "франко-германского" плана по урегулированию, который назвали капитуляцией в Косово и Метохии, акция прошла перед резиденцией президента Сербии в субботу.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть франко-германским, так как его продвигают и Брюссель и США.
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 16:51
Чижов спрогнозировал усиление давления Запада на Сербию по признанию Косово
В субботу перед зданием резиденции главы государства в центре Белграда собрались представители Движения "Заветники", Новой Демократической партии Сербии (НДСС), движения "Двери", Движения за восстановления монархии (ПОКС) и родственных им политических сил с национальными флагами и символикой. Акция прошла под названием "Совместное обращение в связи с новым ультиматумом по Косово и Метохии".
"Наша политика должны быть политикой мира и развития и мы пойдем ей навстречу, если отвергнем капитуляцию в Косово, которой от нас требуют. Не надо себя обманывать, что что от нас требуют, как бы его не упаковывали, и есть капитуляция в Косово", - приводит Радио и телевидение Сербии заявление политического аналитика Драгомира Анджелковича к собравшимся.
Парламент Сербии как ожидается, проведет 2-3 февраля подробное рассмотрение ситуации в Косово и Метохии.
Глава сербского государства рассказал в ночь на вторник в обращении к гражданам, что представители стран Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций в случае несогласия с фактическим признанием независимости самопровозглашенной республики Косово, также речь шла о возможном отзыве безвизового режима с ЕС, приостановке евроинтеграции и целом комплексе политическо-экономических мер, фактически санкций против Белграда. Вучич напомнил, что это его последний мандат на посту президента и что он "не поколебался бы подать в отставку, чтобы выиграть время для страны", но добавил, что "сейчас не время для этого".
В минувший понедельник правительство Сербии провело специальное заседание, посвященное проблеме Косово и Метохии, с участием главы государства. Вучич на совещания призвал членов кабмина к приверженности единству. Он подчеркнул, что внешнее давление на Белград обострилось, так как изменились геополитические обстоятельства, а Сербия уже 334 дня не вводит санкции против России, поэтому "у всех на радаре".
Ранее в Белград прибыли спецпредставители ЕС Мирослав Лайчак, США Габриель Эскобар, ФРГ Эммануэль Бон, Франции Йенс Плетнер и Италии - Франческо Тал. Столицу они посетили после Приштины, где провели беседы с косовоалбанскими властями. Президент Сербии после встречи с ними заявлял, что готов принять "франко-германское" предложение по урегулированию в Косово с оговорками и осторожностью.
Вучич также дал понять, что ему представили возможные негативные последствия и вызовы, которые возникнут перед Сербией в случае отказа. Ранее президент Сербии заявил в Давосе, что Запад не интересуют другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово.
Сербский лидер ранее также указывал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоявшего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Он также предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 22:13
Президент Сербии назвал требования Европарламента по Косово бесстыдными
 
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