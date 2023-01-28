https://ria.ru/20230128/kosovo-1848111515.html
Правые партии Сербии назвали план Запада по Косово капитуляцией
Правые партии Сербии назвали план Запада по Косово капитуляцией - РИА Новости, 28.01.2023
Правые партии Сербии назвали план Запада по Косово капитуляцией
Оппозиционные партии и движения Сербии право-патриотического толка провели акцию против "франко-германского" плана по урегулированию, который назвали... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T17:08
2023-01-28T17:08
2023-01-28T17:08
в мире
сербия
косово
белград (город)
мирослав лайчак
александр вучич
йенс плетнер
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837761440_0:105:2970:1776_1920x0_80_0_0_86d39009e3d60834c0cb7f501ec617dd.jpg
БЕЛГРАД, 28 янв – РИА Новости. Оппозиционные партии и движения Сербии право-патриотического толка провели акцию против "франко-германского" плана по урегулированию, который назвали капитуляцией в Косово и Метохии, акция прошла перед резиденцией президента Сербии в субботу. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть франко-германским, так как его продвигают и Брюссель и США. В субботу перед зданием резиденции главы государства в центре Белграда собрались представители Движения "Заветники", Новой Демократической партии Сербии (НДСС), движения "Двери", Движения за восстановления монархии (ПОКС) и родственных им политических сил с национальными флагами и символикой. Акция прошла под названием "Совместное обращение в связи с новым ультиматумом по Косово и Метохии". "Наша политика должны быть политикой мира и развития и мы пойдем ей навстречу, если отвергнем капитуляцию в Косово, которой от нас требуют. Не надо себя обманывать, что что от нас требуют, как бы его не упаковывали, и есть капитуляция в Косово", - приводит Радио и телевидение Сербии заявление политического аналитика Драгомира Анджелковича к собравшимся. Парламент Сербии как ожидается, проведет 2-3 февраля подробное рассмотрение ситуации в Косово и Метохии. Глава сербского государства рассказал в ночь на вторник в обращении к гражданам, что представители стран Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций в случае несогласия с фактическим признанием независимости самопровозглашенной республики Косово, также речь шла о возможном отзыве безвизового режима с ЕС, приостановке евроинтеграции и целом комплексе политическо-экономических мер, фактически санкций против Белграда. Вучич напомнил, что это его последний мандат на посту президента и что он "не поколебался бы подать в отставку, чтобы выиграть время для страны", но добавил, что "сейчас не время для этого". В минувший понедельник правительство Сербии провело специальное заседание, посвященное проблеме Косово и Метохии, с участием главы государства. Вучич на совещания призвал членов кабмина к приверженности единству. Он подчеркнул, что внешнее давление на Белград обострилось, так как изменились геополитические обстоятельства, а Сербия уже 334 дня не вводит санкции против России, поэтому "у всех на радаре". Ранее в Белград прибыли спецпредставители ЕС Мирослав Лайчак, США Габриель Эскобар, ФРГ Эммануэль Бон, Франции Йенс Плетнер и Италии - Франческо Тал. Столицу они посетили после Приштины, где провели беседы с косовоалбанскими властями. Президент Сербии после встречи с ними заявлял, что готов принять "франко-германское" предложение по урегулированию в Косово с оговорками и осторожностью. Вучич также дал понять, что ему представили возможные негативные последствия и вызовы, которые возникнут перед Сербией в случае отказа. Ранее президент Сербии заявил в Давосе, что Запад не интересуют другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово. Сербский лидер ранее также указывал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоявшего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Он также предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
https://ria.ru/20230127/kosovo-1847949289.html
https://ria.ru/20230118/kosovo-1845847882.html
сербия
косово
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837761440_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4eca8d939429c8ee0331f32b84765fc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, белград (город), мирослав лайчак, александр вучич, йенс плетнер, совет европы, евросоюз, оон
В мире, Сербия, Косово, Белград (город), Мирослав Лайчак, Александр Вучич, Йенс Плетнер, Совет Европы, Евросоюз, ООН
Правые партии Сербии назвали план Запада по Косово капитуляцией
Оппозиционные сербские партии провели акцию против плана Запада по Косово
БЕЛГРАД, 28 янв – РИА Новости. Оппозиционные партии и движения Сербии право-патриотического толка провели акцию против "франко-германского" плана по урегулированию, который назвали капитуляцией в Косово и Метохии, акция прошла перед резиденцией президента Сербии в субботу.
Президент Сербии Александр Вучич
ранее заявил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы
, ЮНЕСКО
и ООН
без формального признания независимости Белградом
. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть франко-германским, так как его продвигают и Брюссель
и США
.
В субботу перед зданием резиденции главы государства в центре Белграда собрались представители Движения "Заветники", Новой Демократической партии Сербии (НДСС), движения "Двери", Движения за восстановления монархии (ПОКС) и родственных им политических сил с национальными флагами и символикой. Акция прошла под названием "Совместное обращение в связи с новым ультиматумом по Косово и Метохии".
"Наша политика должны быть политикой мира и развития и мы пойдем ей навстречу, если отвергнем капитуляцию в Косово, которой от нас требуют. Не надо себя обманывать, что что от нас требуют, как бы его не упаковывали, и есть капитуляция в Косово", - приводит Радио и телевидение Сербии заявление политического аналитика Драгомира Анджелковича к собравшимся.
Парламент Сербии как ожидается, проведет 2-3 февраля подробное рассмотрение ситуации в Косово и Метохии.
Глава сербского государства рассказал в ночь на вторник в обращении к гражданам, что представители стран Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций в случае несогласия с фактическим признанием независимости самопровозглашенной республики Косово, также речь шла о возможном отзыве безвизового режима с ЕС
, приостановке евроинтеграции и целом комплексе политическо-экономических мер, фактически санкций против Белграда. Вучич напомнил, что это его последний мандат на посту президента и что он "не поколебался бы подать в отставку, чтобы выиграть время для страны", но добавил, что "сейчас не время для этого".
В минувший понедельник правительство Сербии провело специальное заседание, посвященное проблеме Косово и Метохии, с участием главы государства. Вучич на совещания призвал членов кабмина к приверженности единству. Он подчеркнул, что внешнее давление на Белград обострилось, так как изменились геополитические обстоятельства, а Сербия уже 334 дня не вводит санкции против России
, поэтому "у всех на радаре".
Ранее в Белград прибыли спецпредставители ЕС Мирослав Лайчак
, США Габриель Эскобар, ФРГ
Эммануэль Бон, Франции Йенс Плетнер
и Италии
- Франческо Тал. Столицу они посетили после Приштины
, где провели беседы с косовоалбанскими властями. Президент Сербии после встречи с ними заявлял, что готов принять "франко-германское" предложение по урегулированию в Косово с оговорками и осторожностью.
Вучич также дал понять, что ему представили возможные негативные последствия и вызовы, которые возникнут перед Сербией в случае отказа. Ранее президент Сербии заявил в Давосе
, что Запад не интересуют другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово.
Сербский лидер ранее также указывал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоявшего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Он также предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.