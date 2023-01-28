03:47 28.01.2023 (обновлено: 09:58 28.01.2023)
Разгадана тайна погибшего боевого корабля
В Британии идентифицировали обломки боевого корабля, затонувшего в 1672 году
© Фото : Historic England / Cathy de LaraПушки голландского военного корабля Klein Hollandia, затонувшего после сражения в проливе Ла-Манш более 350 лет назад
Пушки голландского военного корабля Klein Hollandia, затонувшего после сражения в проливе Ла-Манш более 350 лет назад
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Британии исследователи идентифицировали обломки голландского военного корабля, затонувшего после сражения в проливе Ла-Манш более 350 лет назад, пишет газета Metro.
"Загадочные обломки" были обнаружены дайверами у берегов восточного Сассекса в Англии на глубине 32 метра еще в 2019 году, первоначально они значилось как "неизвестное затонувшее судно возле (города. – ред.) Истборна".
После изучения останков исследователи определили, что они принадлежат военному кораблю Klein Hollandia, построенному в 1656 году и принадлежавшему адмиралтейству Роттердама. Данный корабль участвовал во всех крупных сражениях второй Англо-голландской войны 1665-1667 годов.
Как пишет Metro, в ходе начавшейся в 1672 году третьей Англо-голландской войны корабль входил в состав эскадры, которая следовала из Средиземного моря в Нидерланды. Проходя Ла-Манш, соединение было атаковано английской эскадрой, в результате боя Klein Hollandia был сильно поврежден, а его капитан погиб. Вскоре корабль затонул.
На месте крушения, помимо части деревянного корпуса вместе с пушками, была обнаружена итальянская мраморная плитка и куски керамики. В соответствии с местным законодательством, обломкам был предоставлен наивысший уровень защиты, к ним допускаются только лицензированные дайверы.
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