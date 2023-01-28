https://ria.ru/20230128/korabl-1848044664.html

Разгадана тайна погибшего боевого корабля

Разгадана тайна погибшего боевого корабля - РИА Новости, 28.01.2023

Разгадана тайна погибшего боевого корабля

В Британии исследователи идентифицировали обломки голландского военного корабля, затонувшего после сражения в проливе Ла-Манш более 350 лет назад, пишет газета... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T03:47

2023-01-28T03:47

2023-01-28T09:58

в мире

ла-манш

англия

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Британии исследователи идентифицировали обломки голландского военного корабля, затонувшего после сражения в проливе Ла-Манш более 350 лет назад, пишет газета Metro."Загадочные обломки" были обнаружены дайверами у берегов восточного Сассекса в Англии на глубине 32 метра еще в 2019 году, первоначально они значилось как "неизвестное затонувшее судно возле (города. – ред.) Истборна".После изучения останков исследователи определили, что они принадлежат военному кораблю Klein Hollandia, построенному в 1656 году и принадлежавшему адмиралтейству Роттердама. Данный корабль участвовал во всех крупных сражениях второй Англо-голландской войны 1665-1667 годов.Как пишет Metro, в ходе начавшейся в 1672 году третьей Англо-голландской войны корабль входил в состав эскадры, которая следовала из Средиземного моря в Нидерланды. Проходя Ла-Манш, соединение было атаковано английской эскадрой, в результате боя Klein Hollandia был сильно поврежден, а его капитан погиб. Вскоре корабль затонул.На месте крушения, помимо части деревянного корпуса вместе с пушками, была обнаружена итальянская мраморная плитка и куски керамики. В соответствии с местным законодательством, обломкам был предоставлен наивысший уровень защиты, к ним допускаются только лицензированные дайверы.

https://ria.ru/20221211/tayna-1837807179.html

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в мире, ла-манш, англия