Рейтинг@Mail.ru
Разгадана тайна погибшего боевого корабля - РИА Новости, 28.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230128/korabl-1848044664.html
Разгадана тайна погибшего боевого корабля
Разгадана тайна погибшего боевого корабля - РИА Новости, 28.01.2023
Разгадана тайна погибшего боевого корабля
В Британии исследователи идентифицировали обломки голландского военного корабля, затонувшего после сражения в проливе Ла-Манш более 350 лет назад, пишет газета... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T03:47
2023-01-28T09:58
в мире
ла-манш
англия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848060921_0:157:877:650_1920x0_80_0_0_5a48e23c4733214d898c01feeeadb5f9.jpg
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Британии исследователи идентифицировали обломки голландского военного корабля, затонувшего после сражения в проливе Ла-Манш более 350 лет назад, пишет газета Metro."Загадочные обломки" были обнаружены дайверами у берегов восточного Сассекса в Англии на глубине 32 метра еще в 2019 году, первоначально они значилось как "неизвестное затонувшее судно возле (города. – ред.) Истборна".После изучения останков исследователи определили, что они принадлежат военному кораблю Klein Hollandia, построенному в 1656 году и принадлежавшему адмиралтейству Роттердама. Данный корабль участвовал во всех крупных сражениях второй Англо-голландской войны 1665-1667 годов.Как пишет Metro, в ходе начавшейся в 1672 году третьей Англо-голландской войны корабль входил в состав эскадры, которая следовала из Средиземного моря в Нидерланды. Проходя Ла-Манш, соединение было атаковано английской эскадрой, в результате боя Klein Hollandia был сильно поврежден, а его капитан погиб. Вскоре корабль затонул.На месте крушения, помимо части деревянного корпуса вместе с пушками, была обнаружена итальянская мраморная плитка и куски керамики. В соответствии с местным законодательством, обломкам был предоставлен наивысший уровень защиты, к ним допускаются только лицензированные дайверы.
https://ria.ru/20221211/tayna-1837807179.html
ла-манш
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848060921_54:0:921:650_1920x0_80_0_0_86819174d1aeade349f71c64585d896b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ла-манш, англия
В мире, Ла-Манш, Англия
03:47 28.01.2023 (обновлено: 09:58 28.01.2023)
 
Разгадана тайна погибшего боевого корабля

В Британии идентифицировали обломки боевого корабля, затонувшего в 1672 году

© Фото : Historic England / Cathy de LaraПушки голландского военного корабля Klein Hollandia, затонувшего после сражения в проливе Ла-Манш более 350 лет назад
Пушки голландского военного корабля Klein Hollandia, затонувшего после сражения в проливе Ла-Манш более 350 лет назад - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Фото : Historic England / Cathy de Lara
Пушки голландского военного корабля Klein Hollandia, затонувшего после сражения в проливе Ла-Манш более 350 лет назад
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Британии исследователи идентифицировали обломки голландского военного корабля, затонувшего после сражения в проливе Ла-Манш более 350 лет назад, пишет газета Metro.
"Загадочные обломки" были обнаружены дайверами у берегов восточного Сассекса в Англии на глубине 32 метра еще в 2019 году, первоначально они значилось как "неизвестное затонувшее судно возле (города. – ред.) Истборна".
После изучения останков исследователи определили, что они принадлежат военному кораблю Klein Hollandia, построенному в 1656 году и принадлежавшему адмиралтейству Роттердама. Данный корабль участвовал во всех крупных сражениях второй Англо-голландской войны 1665-1667 годов.
Как пишет Metro, в ходе начавшейся в 1672 году третьей Англо-голландской войны корабль входил в состав эскадры, которая следовала из Средиземного моря в Нидерланды. Проходя Ла-Манш, соединение было атаковано английской эскадрой, в результате боя Klein Hollandia был сильно поврежден, а его капитан погиб. Вскоре корабль затонул.
На месте крушения, помимо части деревянного корпуса вместе с пушками, была обнаружена итальянская мраморная плитка и куски керамики. В соответствии с местным законодательством, обломкам был предоставлен наивысший уровень защиты, к ним допускаются только лицензированные дайверы.
Археолог Кристофер Маккаррон измеряет останки потерпевшего крушение судна на пляже города Дейтона-Бич во Флориде - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря 2022, 05:38
Ураган помог обнаружить скрытую на столетия тайну
 
В миреЛа-МаншАнглия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала