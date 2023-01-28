https://ria.ru/20230128/izrail-1848039491.html

Полиция заявила, что совершивший теракт в Иерусалиме действовал в одиночку

Полиция заявила, что совершивший теракт в Иерусалиме действовал в одиночку - РИА Новости, 28.01.2023

Полиция заявила, что совершивший теракт в Иерусалиме действовал в одиночку

Полиция Израиля заявила, что исполнитель теракта скорее всего совершил его в одиночку, он мертв. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T00:47

2023-01-28T00:47

2023-01-28T00:54

в мире

израиль

восточный иерусалим

иерусалим

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151484/24/1514842459_0:9:1600:909_1920x0_80_0_0_9dd80cff781027e482f75619224a8269.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полиция Израиля заявила, что исполнитель теракта скорее всего совершил его в одиночку, он мертв.Израильское телевидение i24NEWS ранее публиковало фотографию человека, предположительно, устроившего стрельбу, однако затем заявило, что в ходе установления личности террориста им оказался другой мужчина.В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее полиция уточнила, что погибших - семеро.Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.

https://ria.ru/20230127/terakt-1848032358.html

израиль

восточный иерусалим

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, восточный иерусалим, иерусалим, хамас