00:47 28.01.2023 (обновлено: 00:54 28.01.2023)
Полиция заявила, что совершивший теракт в Иерусалиме действовал в одиночку
Полиция Израиля: совершивший теракт в Восточном Иерусалиме действовал один, он мертв
© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полиция Израиля заявила, что исполнитель теракта скорее всего совершил его в одиночку, он мертв.
"Первоначальное расследование... указывает на то, что он совершил теракт самостоятельно. Данные свидетельствуют о том, что он 21-летний житель Восточного Иерусалима", - говорится в сообщении полиции в Twitter. Отмечается, что террориста нейтрализовали, он мертв.
Израильское телевидение i24NEWS ранее публиковало фотографию человека, предположительно, устроившего стрельбу, однако затем заявило, что в ходе установления личности террориста им оказался другой мужчина.
В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее полиция уточнила, что погибших - семеро.
Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.