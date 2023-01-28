https://ria.ru/20230128/italiya-1848082553.html
Большинство итальянцев против отправки оружия на Украину, показал опрос
Большинство итальянцев против отправки оружия на Украину, показал опрос - РИА Новости, 28.01.2023
Большинство итальянцев против отправки оружия на Украину, показал опрос
Больше половины итальянцев (52%) выступают против отправки новых западных вооружений Украине, свидетельствуют данные, опубликованные газетой la Stampa. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T12:55
2023-01-28T12:55
2023-01-28T15:50
в мире
украина
киев
нато
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РИМ, 28 янв — РИА Новости. Больше половины итальянцев (52%) выступают против отправки новых западных вооружений Украине, свидетельствуют данные, опубликованные газетой la Stampa. Согласно исследованию, проведенному институтом Euromedia, число противников военной поддержки Киева выросло с середины декабря на несколько процентных пунктов. По последним данным от 24 января, 68,5% респондентов отрицательно ответили на вопрос, поддерживают ли они "вступление НАТО <...> в конфликт". Треть (33,9%) считают необходимой поддержку киевских властей при помощи немецких танков Leopard, 58% выражают свое несогласие с такими мерами. В статье отмечается, что подавляющее число итальянцев, как показало исследование для одной из передач телеканала Rai1, считают, что конфликт на Украине далек от них. Такое мнение разделяют 78,2% респондентов. Накануне сообщалось, что более половины жителей страны выступают против роста государственных расходов на оборону до двух процентов ВВП. Согласно исследованию, 55% населения отвергают предложение правительства довести оборонный бюджет до уровня, обозначенного ранее НАТО.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по Североатлантическому альянсу поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
https://ria.ru/20230128/polsha-1848044136.html
https://ria.ru/20230128/postavki-1848067366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, нато
В мире, Украина, Киев, НАТО
12:55 28.01.2023 (обновлено: 15:50 28.01.2023)
Большинство итальянцев против отправки оружия на Украину, показал опрос
la Stampa: больше половины итальянцев против отправки оружия на Украину
РИМ, 28 янв — РИА Новости.
Больше половины итальянцев (52%) выступают против отправки новых западных вооружений Украине, свидетельствуют данные, опубликованные газетой la Stampa
.
Согласно исследованию, проведенному институтом Euromedia, число противников военной поддержки Киева выросло с середины декабря на несколько процентных пунктов.
По последним данным от 24 января, 68,5% респондентов отрицательно ответили на вопрос, поддерживают ли они "вступление НАТО
<...> в конфликт".
Треть (33,9%) считают необходимой поддержку киевских властей при помощи немецких танков Leopard, 58% выражают свое несогласие с такими мерами.
В статье отмечается, что подавляющее число итальянцев, как показало исследование для одной из передач телеканала Rai1, считают, что конфликт на Украине далек от них. Такое мнение разделяют 78,2% респондентов.
Накануне сообщалось, что более половины жителей страны выступают против роста государственных расходов на оборону до двух процентов ВВП. Согласно исследованию, 55% населения отвергают предложение правительства довести оборонный бюджет до уровня, обозначенного ранее НАТО.
После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по Североатлантическому альянсу поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве
при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС
в соседней республике.