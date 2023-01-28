https://ria.ru/20230128/italiya-1848082553.html

Большинство итальянцев против отправки оружия на Украину, показал опрос

Большинство итальянцев против отправки оружия на Украину, показал опрос - РИА Новости, 28.01.2023

Большинство итальянцев против отправки оружия на Украину, показал опрос

Больше половины итальянцев (52%) выступают против отправки новых западных вооружений Украине, свидетельствуют данные, опубликованные газетой la Stampa. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T12:55

2023-01-28T12:55

2023-01-28T15:50

в мире

украина

киев

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844427973_0:86:2001:1211_1920x0_80_0_0_a226d6b6cc5f49982c3d5299ccc44355.jpg

РИМ, 28 янв — РИА Новости. Больше половины итальянцев (52%) выступают против отправки новых западных вооружений Украине, свидетельствуют данные, опубликованные газетой la Stampa. Согласно исследованию, проведенному институтом Euromedia, число противников военной поддержки Киева выросло с середины декабря на несколько процентных пунктов. По последним данным от 24 января, 68,5% респондентов отрицательно ответили на вопрос, поддерживают ли они "вступление НАТО <...> в конфликт". Треть (33,9%) считают необходимой поддержку киевских властей при помощи немецких танков Leopard, 58% выражают свое несогласие с такими мерами. В статье отмечается, что подавляющее число итальянцев, как показало исследование для одной из передач телеканала Rai1, считают, что конфликт на Украине далек от них. Такое мнение разделяют 78,2% респондентов. Накануне сообщалось, что более половины жителей страны выступают против роста государственных расходов на оборону до двух процентов ВВП. Согласно исследованию, 55% населения отвергают предложение правительства довести оборонный бюджет до уровня, обозначенного ранее НАТО.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по Североатлантическому альянсу поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20230128/polsha-1848044136.html

https://ria.ru/20230128/postavki-1848067366.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, нато