https://ria.ru/20230128/italiya-1848072617.html

Италия и Франция предоставят Украине систему ПВО, сообщили СМИ

Италия и Франция предоставят Украине систему ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2023

Италия и Франция предоставят Украине систему ПВО, сообщили СМИ

Италия и Франция собираются предоставить Киеву современную систему ПВО Samp/T c зенитными ракетами "Астер" (в модификации Aster-30) общей стоимостью 800... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T11:43

2023-01-28T11:43

2023-01-28T11:43

украина

италия

россия

антонио таяни

сергей лавров

дмитрий песков

нато

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РИМ, 28 янв – РИА Новости. Италия и Франция собираются предоставить Киеву современную систему ПВО Samp/T c зенитными ракетами "Астер" (в модификации Aster-30) общей стоимостью 800 миллионов евро, сообщает в субботу газета il Messaggero. Говоря о возможностях комплекса, издание отмечает, что он "может перехватывать даже баллистические ракеты". "Астер-30" способны перехватывать самолеты в радиусе 100 километров, а ракеты – в радиусе 25. "Блок управления способен контролировать 130 различных целей и запускать до 10 ракет по такому же числу целей, на 4 грузовиках Astra установлены всего 32 ракеты, каждый из них способен перевозить и запускать 8 Aster-30", - говорится в статье. Ее заголовок говорит об отправке 700 ракет для системы ПВО Украины. "Противоракетный щит "стоит" 500 миллионов евро, каждая из 32 "Астер-30" еще 2 миллиона. Итого: 800 миллионов", - пишет издание, назвав это "очень дорогим подарком" Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около 1 миллиарда евро. Во вторник итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение в 2023 году предоставления разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. Сейчас правительство Италии готовит шестой пакет военной помощи Украине. Газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в национальных спецслужбах сообщила в четверг, что в рамках этого пакета Рим направит Киеву, в частности, систему ПВО Samp/T с боеприпасами, беспилотники израильской разработки, а также средства тяжелой артиллерии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230127/oruzhie-1847817059.html

https://ria.ru/20230126/bespilotniki-1847562735.html

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италия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, италия, россия, антонио таяни, сергей лавров, дмитрий песков, нато