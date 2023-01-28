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Италия и Франция предоставят Украине систему ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2023
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Италия и Франция предоставят Украине систему ПВО, сообщили СМИ
Италия и Франция предоставят Украине систему ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2023
Италия и Франция предоставят Украине систему ПВО, сообщили СМИ
Италия и Франция собираются предоставить Киеву современную систему ПВО Samp/T c зенитными ракетами "Астер" (в модификации Aster-30) общей стоимостью 800... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T11:43
2023-01-28T11:43
украина
италия
россия
антонио таяни
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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РИМ, 28 янв – РИА Новости. Италия и Франция собираются предоставить Киеву современную систему ПВО Samp/T c зенитными ракетами "Астер" (в модификации Aster-30) общей стоимостью 800 миллионов евро, сообщает в субботу газета il Messaggero. Говоря о возможностях комплекса, издание отмечает, что он "может перехватывать даже баллистические ракеты". "Астер-30" способны перехватывать самолеты в радиусе 100 километров, а ракеты – в радиусе 25. "Блок управления способен контролировать 130 различных целей и запускать до 10 ракет по такому же числу целей, на 4 грузовиках Astra установлены всего 32 ракеты, каждый из них способен перевозить и запускать 8 Aster-30", - говорится в статье. Ее заголовок говорит об отправке 700 ракет для системы ПВО Украины. "Противоракетный щит "стоит" 500 миллионов евро, каждая из 32 "Астер-30" еще 2 миллиона. Итого: 800 миллионов", - пишет издание, назвав это "очень дорогим подарком" Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около 1 миллиарда евро. Во вторник итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение в 2023 году предоставления разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. Сейчас правительство Италии готовит шестой пакет военной помощи Украине. Газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в национальных спецслужбах сообщила в четверг, что в рамках этого пакета Рим направит Киеву, в частности, систему ПВО Samp/T с боеприпасами, беспилотники израильской разработки, а также средства тяжелой артиллерии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230127/oruzhie-1847817059.html
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украина, италия, россия, антонио таяни, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Украина, Италия, Россия, Антонио Таяни, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
11:43 28.01.2023
 
Италия и Франция предоставят Украине систему ПВО, сообщили СМИ

Il Messaggero: Италия и Франция предоставят Украине систему ПВО на 800 миллионов евро

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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РИМ, 28 янв – РИА Новости. Италия и Франция собираются предоставить Киеву современную систему ПВО Samp/T c зенитными ракетами "Астер" (в модификации Aster-30) общей стоимостью 800 миллионов евро, сообщает в субботу газета il Messaggero.
Говоря о возможностях комплекса, издание отмечает, что он "может перехватывать даже баллистические ракеты". "Астер-30" способны перехватывать самолеты в радиусе 100 километров, а ракеты – в радиусе 25.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 12:09Специальная военная операция на Украине
Байден выбрал путь накачивания Киева оружием, заявили в Кремле
"Блок управления способен контролировать 130 различных целей и запускать до 10 ракет по такому же числу целей, на 4 грузовиках Astra установлены всего 32 ракеты, каждый из них способен перевозить и запускать 8 Aster-30", - говорится в статье.
Ее заголовок говорит об отправке 700 ракет для системы ПВО Украины.
"Противоракетный щит "стоит" 500 миллионов евро, каждая из 32 "Астер-30" еще 2 миллиона. Итого: 800 миллионов", - пишет издание, назвав это "очень дорогим подарком"
Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около 1 миллиарда евро. Во вторник итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение в 2023 году предоставления разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений.
Сейчас правительство Италии готовит шестой пакет военной помощи Украине. Газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в национальных спецслужбах сообщила в четверг, что в рамках этого пакета Рим направит Киеву, в частности, систему ПВО Samp/T с боеприпасами, беспилотники израильской разработки, а также средства тяжелой артиллерии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 12:57
Италия поставит Украине беспилотники израильской разработки, пишут СМИ
 
УкраинаИталияРоссияАнтонио ТаяниСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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