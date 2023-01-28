https://ria.ru/20230128/istrebitel-1848071327.html
Разбившиеся в Индии истребители могли столкнуться в воздухе, сообщили СМИ
Разбившиеся в Индии истребители могли столкнуться в воздухе, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2023
Разбившиеся в Индии истребители могли столкнуться в воздухе, сообщили СМИ
Разбившиеся в Индии истребители Су-30 и Mirage 2000 ВВС страны могли столкнуться в воздухе, сообщил телеканал News 18 со ссылкой на источники в минобороны... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T11:31
2023-01-28T11:31
2023-01-28T11:31
в мире
индия
мадхья-прадеш
раджнатх сингх
су-30
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. Разбившиеся в Индии истребители Су-30 и Mirage 2000 ВВС страны могли столкнуться в воздухе, сообщил телеканал News 18 со ссылкой на источники в минобороны Индии. "Рассматривается версия, что самолеты могли столкнуться в воздухе", - сообщил собеседник телеканала. Два истребителя ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 в субботу потерпели крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш. Самолеты вылетели с расположенной в штате авиабазы Гвалиор, где проходили учения. Согласно данным источников, на борту Су-30 находилось двое пилотов, в то время как в кабине Mirage 2000 был один летчик. Отмечается, что в связи с ЧП министр обороны Индии Раджнатх Сингх связался с начальником штаба обороны генералом Анилом Чауханом и главнокомандующим ВВС Вивеком Рамом Чаудхари.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, мадхья-прадеш, раджнатх сингх, су-30
В мире, Индия, Мадхья-Прадеш, Раджнатх Сингх, Су-30
Разбившиеся в Индии истребители могли столкнуться в воздухе, сообщили СМИ
News 18: разбившиеся в Индии истребители Су-30 и Mirage 2000 могли столкнуться в воздухе