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Разбившиеся в Индии истребители могли столкнуться в воздухе, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2023
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Разбившиеся в Индии истребители могли столкнуться в воздухе, сообщили СМИ
Разбившиеся в Индии истребители могли столкнуться в воздухе, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2023
Разбившиеся в Индии истребители могли столкнуться в воздухе, сообщили СМИ
Разбившиеся в Индии истребители Су-30 и Mirage 2000 ВВС страны могли столкнуться в воздухе, сообщил телеканал News 18 со ссылкой на источники в минобороны... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T11:31
2023-01-28T11:31
в мире
индия
мадхья-прадеш
раджнатх сингх
су-30
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. Разбившиеся в Индии истребители Су-30 и Mirage 2000 ВВС страны могли столкнуться в воздухе, сообщил телеканал News 18 со ссылкой на источники в минобороны Индии. "Рассматривается версия, что самолеты могли столкнуться в воздухе", - сообщил собеседник телеканала. Два истребителя ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 в субботу потерпели крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш. Самолеты вылетели с расположенной в штате авиабазы Гвалиор, где проходили учения. Согласно данным источников, на борту Су-30 находилось двое пилотов, в то время как в кабине Mirage 2000 был один летчик. Отмечается, что в связи с ЧП министр обороны Индии Раджнатх Сингх связался с начальником штаба обороны генералом Анилом Чауханом и главнокомандующим ВВС Вивеком Рамом Чаудхари.
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индия
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в мире, индия, мадхья-прадеш, раджнатх сингх, су-30
В мире, Индия, Мадхья-Прадеш, Раджнатх Сингх, Су-30
11:31 28.01.2023
 
Разбившиеся в Индии истребители могли столкнуться в воздухе, сообщили СМИ

News 18: разбившиеся в Индии истребители Су-30 и Mirage 2000 могли столкнуться в воздухе

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey HookИстребитель Mirage 2000D
Истребитель Mirage 2000D
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey Hook
Истребитель Mirage 2000D . Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. Разбившиеся в Индии истребители Су-30 и Mirage 2000 ВВС страны могли столкнуться в воздухе, сообщил телеканал News 18 со ссылкой на источники в минобороны Индии.
"Рассматривается версия, что самолеты могли столкнуться в воздухе", - сообщил собеседник телеканала.
Два истребителя ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 в субботу потерпели крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш. Самолеты вылетели с расположенной в штате авиабазы Гвалиор, где проходили учения. Согласно данным источников, на борту Су-30 находилось двое пилотов, в то время как в кабине Mirage 2000 был один летчик.
Отмечается, что в связи с ЧП министр обороны Индии Раджнатх Сингх связался с начальником штаба обороны генералом Анилом Чауханом и главнокомандующим ВВС Вивеком Рамом Чаудхари.
Полиция на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 09:27
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В миреИндияМадхья-ПрадешРаджнатх СингхСу-30
 
 
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