https://ria.ru/20230128/istrebitel-1848071327.html

Разбившиеся в Индии истребители могли столкнуться в воздухе, сообщили СМИ

Разбившиеся в Индии истребители могли столкнуться в воздухе, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2023

Разбившиеся в Индии истребители могли столкнуться в воздухе, сообщили СМИ

Разбившиеся в Индии истребители Су-30 и Mirage 2000 ВВС страны могли столкнуться в воздухе, сообщил телеканал News 18 со ссылкой на источники в минобороны... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T11:31

2023-01-28T11:31

2023-01-28T11:31

в мире

индия

мадхья-прадеш

раджнатх сингх

су-30

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. Разбившиеся в Индии истребители Су-30 и Mirage 2000 ВВС страны могли столкнуться в воздухе, сообщил телеканал News 18 со ссылкой на источники в минобороны Индии. "Рассматривается версия, что самолеты могли столкнуться в воздухе", - сообщил собеседник телеканала. Два истребителя ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 в субботу потерпели крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш. Самолеты вылетели с расположенной в штате авиабазы Гвалиор, где проходили учения. Согласно данным источников, на борту Су-30 находилось двое пилотов, в то время как в кабине Mirage 2000 был один летчик. Отмечается, что в связи с ЧП министр обороны Индии Раджнатх Сингх связался с начальником штаба обороны генералом Анилом Чауханом и главнокомандующим ВВС Вивеком Рамом Чаудхари.

https://ria.ru/20230125/filippiny-1847245706.html

индия

мадхья-прадеш

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, индия, мадхья-прадеш, раджнатх сингх, су-30