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СМИ: армия Израиля задержала родителей исполнителя теракта в Иерусалиме - РИА Новости, 28.01.2023
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СМИ: армия Израиля задержала родителей исполнителя теракта в Иерусалиме
СМИ: армия Израиля задержала родителей исполнителя теракта в Иерусалиме - РИА Новости, 28.01.2023
СМИ: армия Израиля задержала родителей исполнителя теракта в Иерусалиме
Армия обороны Израиля задержала родителей исполнителя теракта в Иерусалиме, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T01:53
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хамас
восточный иерусалим
израиль
иерусалим
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля задержала родителей исполнителя теракта в Иерусалиме, сообщает газета Jerusalem Post.В пятницу вечером в синагоге в Восточном Иерусалиме произошел теракт. По меньшей мере восемь человек погибли, десять пострадали.Теракт, по данным израильской полиции, совершил террорист-одиночка, которого ликвидировали. Как утверждают израильские СМИ, он приехал на машине к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь.Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.
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хамас, восточный иерусалим, израиль, иерусалим, в мире
Хамас, Восточный Иерусалим, Израиль, Иерусалим, В мире
01:53 28.01.2023 (обновлено: 03:32 28.01.2023)
 
СМИ: армия Израиля задержала родителей исполнителя теракта в Иерусалиме

JP: армия обороны Израиля задержала родителей исполнителя теракта в Иерусалиме

© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны ИзраиляИзраильская армия
Израильская армия
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля
Израильская армия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля задержала родителей исполнителя теракта в Иерусалиме, сообщает газета Jerusalem Post.
"Силы Армии обороны Израиля арестовали родителей террориста и окружили его дом... в Восточном Иерусалиме через несколько часов после атаки", - говорится в сообщении издания.
В пятницу вечером в синагоге в Восточном Иерусалиме произошел теракт. По меньшей мере восемь человек погибли, десять пострадали.
Теракт, по данным израильской полиции, совершил террорист-одиночка, которого ликвидировали. Как утверждают израильские СМИ, он приехал на машине к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь.
Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.
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