https://ria.ru/20230128/granitsa-1848138572.html
Глава Погранкомитета Белоруссии рассказал о ситуации на границе с Украиной
Глава Погранкомитета Белоруссии рассказал о ситуации на границе с Украиной - РИА Новости, 28.01.2023
Глава Погранкомитета Белоруссии рассказал о ситуации на границе с Украиной
Белорусская сторона готова принимать людей через пункты пропуска с Украины, но украинские службы их не пускают, заявил председатель Госпогранкомитета республики РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T20:53
2023-01-28T20:53
2023-01-28T20:53
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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Белорусская сторона готова принимать людей через пункты пропуска с Украины, но украинские службы их не пускают, заявил председатель Госпогранкомитета республики генерал-лейтенант Анатолий Лаппо. Он также напомнил, что украинская сторона заминировала подходы к белорусской границе, взорвала ряд мостов. Касательно пунктов пропуска на границе с Латвией, Литвой и Польшей, генерал отметил, что ситуация остается напряженной из-за того, что службы сопредельных государств не выполняют обязательства по пропуску и приему транспортных средств. "Если нужно принять 500 машин в сутки по договоренности, принимают 100-200. Почему это делается? Во-первых, чтобы показать, что они могут всё решать. А тем более, мы объявили безвиз (безвизовый режим – ред.) – и вот, чтобы создать очереди, они не пускают. Мы оформляем машину две-три минуты, они – 20-30 минут. Сегодня мы не видим ни одной машины на въезд (в Белоруссию – ред.); только на выезд", - обратил внимание председатель комитета. Лаппо подчеркнул, что белорусская сторона неоднократно обращалась к службам соседних стран с просьбой об урегулировании ситуации, но те – "глухи, немы, ничего не хотят слышать".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, латвия, госпогранкомитет белоруссии
В мире, Белоруссия, Украина, Латвия, Госпогранкомитет Белоруссии
Глава Погранкомитета Белоруссии рассказал о ситуации на границе с Украиной
Погранкомитет Белоруссии: мы готовы принимать людей с Украины, но их не пускают
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Белорусская сторона готова принимать людей через пункты пропуска с Украины, но украинские службы их не пускают, заявил председатель Госпогранкомитета республики генерал-лейтенант Анатолий Лаппо.
"Мы несем службу в пунктах пропуска в стационарном режиме. Мы готовы людей принимать, и раньше принимали. Но украинская сторона их не пускает. Мы никому не препятствуем – мы добродушные люди, всегда гостям рады, принимаем их и обогреваем", - рассказал глава ГПК в субботнем эфире телеканала "Беларусь 1"
.
Он также напомнил, что украинская сторона заминировала подходы к белорусской границе, взорвала ряд мостов.
Касательно пунктов пропуска на границе с Латвией
, Литвой
и Польшей
, генерал отметил, что ситуация остается напряженной из-за того, что службы сопредельных государств не выполняют обязательства по пропуску и приему транспортных средств.
"Если нужно принять 500 машин в сутки по договоренности, принимают 100-200. Почему это делается? Во-первых, чтобы показать, что они могут всё решать. А тем более, мы объявили безвиз (безвизовый режим – ред.) – и вот, чтобы создать очереди, они не пускают. Мы оформляем машину две-три минуты, они – 20-30 минут. Сегодня мы не видим ни одной машины на въезд (в Белоруссию – ред.); только на выезд", - обратил внимание председатель комитета.
Лаппо подчеркнул, что белорусская сторона неоднократно обращалась к службам соседних стран с просьбой об урегулировании ситуации, но те – "глухи, немы, ничего не хотят слышать".