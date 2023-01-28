https://ria.ru/20230128/granitsa-1848138572.html

Глава Погранкомитета Белоруссии рассказал о ситуации на границе с Украиной

Глава Погранкомитета Белоруссии рассказал о ситуации на границе с Украиной - РИА Новости, 28.01.2023

Глава Погранкомитета Белоруссии рассказал о ситуации на границе с Украиной

Белорусская сторона готова принимать людей через пункты пропуска с Украины, но украинские службы их не пускают, заявил председатель Госпогранкомитета республики РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T20:53

2023-01-28T20:53

2023-01-28T20:53

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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Белорусская сторона готова принимать людей через пункты пропуска с Украины, но украинские службы их не пускают, заявил председатель Госпогранкомитета республики генерал-лейтенант Анатолий Лаппо. Он также напомнил, что украинская сторона заминировала подходы к белорусской границе, взорвала ряд мостов. Касательно пунктов пропуска на границе с Латвией, Литвой и Польшей, генерал отметил, что ситуация остается напряженной из-за того, что службы сопредельных государств не выполняют обязательства по пропуску и приему транспортных средств. "Если нужно принять 500 машин в сутки по договоренности, принимают 100-200. Почему это делается? Во-первых, чтобы показать, что они могут всё решать. А тем более, мы объявили безвиз (безвизовый режим – ред.) – и вот, чтобы создать очереди, они не пускают. Мы оформляем машину две-три минуты, они – 20-30 минут. Сегодня мы не видим ни одной машины на въезд (в Белоруссию – ред.); только на выезд", - обратил внимание председатель комитета. Лаппо подчеркнул, что белорусская сторона неоднократно обращалась к службам соседних стран с просьбой об урегулировании ситуации, но те – "глухи, немы, ничего не хотят слышать".

https://ria.ru/20221224/provokatsii-1841089366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, украина, латвия, госпогранкомитет белоруссии