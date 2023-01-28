https://ria.ru/20230128/gazprombank-1848039331.html

В компании "Газпромбанк Инвестиции" опровергли утечку данных клиентов

В компании "Газпромбанк Инвестиции" опровергли утечку данных клиентов - РИА Новости, 28.01.2023

В компании "Газпромбанк Инвестиции" опровергли утечку данных клиентов

Информация об утечке данных клиентов "Газпромбанк Инвестиции", опубликованная в сети, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T00:45

2023-01-28T00:45

2023-01-28T00:45

экономика

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Информация об утечке данных клиентов "Газпромбанк Инвестиции", опубликованная в сети, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в компании. Также уточняется, что количество клиентов, указываемое в "утечке", "более чем в десять раз отличается от реального объема клиентской базы брокера". Ранее в сети стали публиковать якобы "слитые" персональные данные клиентов "Газпромбанк Инвестиции", в частности ФИО, телефоны, адреса электронной почты, паспортные данные и прочее, также утверждалось, что ситуация коснулась якобы более чем 34 тысяч клиентов компании. "Газпромбанк Инвестиции" инициировал проверку подлинности данных, а также уведомил надзорные органы, которые проводят собственную проверку", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230124/bank-1847172657.html

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2023

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экономика