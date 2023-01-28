https://ria.ru/20230128/eskalatsiya-1848094024.html

В МИД прокомментировали эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта

В МИД прокомментировали эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 28.01.2023

В МИД прокомментировали эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта

Москва с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, РФ призывает к возобновлению конструктивного... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T14:51

2023-01-28T14:51

2023-01-28T15:04

в мире

россия

израиль

палестина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

западный берег реки иордан

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Москва с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, РФ призывает к возобновлению конструктивного палестино-израильского диалога и отказа от односторонних действий, сообщили в субботу в МИД России.В МИД России обратили внимание на теракт, который произошёл в пятницу вечером в районе Неве-Яако Восточном Иерусалиме, погибли семь человек. Прибывшими на место инцидента израильскими полицейскими нападавший был ликвидирован. Им оказался 21-летний палестинец Алькам Хайри. В МИД также подчеркнули, что 26 января в результате проведенных на Западном берегу реки Иордан рейдов израильских военнослужащих в городе Дженин погибли не менее 9 палестинцев, более 16 получили ранения. 25 января при схожих обстоятельствах в городе Калькилия и лагере беженцев "Шуафат" были убиты два палестинца."С глубокой озабоченностью воспринимаем подобное развитие событий. Призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и не допускать дальнейшей эскалации напряженности", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.В МИД России подчеркнули, что "последние события со всей очевидностью подтверждают необходимость безотлагательного возобновления конструктивного палестино-израильского диалога и отказа от односторонних действий"."Считаем попытки искусственно блокировать совместную работу "четверки" и узурпировать "внешнее сопровождение" контактов сторон противоречащими коренным интересам двух народов", — резюмировали в МИД России.

https://ria.ru/20230128/ierusalim-1848042118.html

https://ria.ru/20230104/raznoglasiya-1843028672.html

россия

израиль

палестина

западный берег реки иордан

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в мире, россия, израиль, палестина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), западный берег реки иордан