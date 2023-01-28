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В МИД прокомментировали эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 28.01.2023
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В МИД прокомментировали эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта
В МИД прокомментировали эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 28.01.2023
В МИД прокомментировали эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта
Москва с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, РФ призывает к возобновлению конструктивного... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T14:51
2023-01-28T15:04
в мире
россия
израиль
палестина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
западный берег реки иордан
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Москва с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, РФ призывает к возобновлению конструктивного палестино-израильского диалога и отказа от односторонних действий, сообщили в субботу в МИД России.В МИД России обратили внимание на теракт, который произошёл в пятницу вечером в районе Неве-Яако Восточном Иерусалиме, погибли семь человек. Прибывшими на место инцидента израильскими полицейскими нападавший был ликвидирован. Им оказался 21-летний палестинец Алькам Хайри. В МИД также подчеркнули, что 26 января в результате проведенных на Западном берегу реки Иордан рейдов израильских военнослужащих в городе Дженин погибли не менее 9 палестинцев, более 16 получили ранения. 25 января при схожих обстоятельствах в городе Калькилия и лагере беженцев "Шуафат" были убиты два палестинца."С глубокой озабоченностью воспринимаем подобное развитие событий. Призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и не допускать дальнейшей эскалации напряженности", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.В МИД России подчеркнули, что "последние события со всей очевидностью подтверждают необходимость безотлагательного возобновления конструктивного палестино-израильского диалога и отказа от односторонних действий"."Считаем попытки искусственно блокировать совместную работу "четверки" и узурпировать "внешнее сопровождение" контактов сторон противоречащими коренным интересам двух народов", — резюмировали в МИД России.
https://ria.ru/20230128/ierusalim-1848042118.html
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россия
израиль
палестина
западный берег реки иордан
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в мире, россия, израиль, палестина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), западный берег реки иордан
В мире, Россия, Израиль, Палестина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Западный берег реки Иордан
14:51 28.01.2023 (обновлено: 15:04 28.01.2023)
 
В МИД прокомментировали эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта

МИД выразил озабоченность из-за эскалации в зоне палестино-израильского конфликта

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Москва с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, РФ призывает к возобновлению конструктивного палестино-израильского диалога и отказа от односторонних действий, сообщили в субботу в МИД России.
В МИД России обратили внимание на теракт, который произошёл в пятницу вечером в районе Неве-Яако Восточном Иерусалиме, погибли семь человек. Прибывшими на место инцидента израильскими полицейскими нападавший был ликвидирован. Им оказался 21-летний палестинец Алькам Хайри. В МИД также подчеркнули, что 26 января в результате проведенных на Западном берегу реки Иордан рейдов израильских военнослужащих в городе Дженин погибли не менее 9 палестинцев, более 16 получили ранения. 25 января при схожих обстоятельствах в городе Калькилия и лагере беженцев "Шуафат" были убиты два палестинца.
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"С глубокой озабоченностью воспринимаем подобное развитие событий. Призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и не допускать дальнейшей эскалации напряженности", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В МИД России подчеркнули, что "последние события со всей очевидностью подтверждают необходимость безотлагательного возобновления конструктивного палестино-израильского диалога и отказа от односторонних действий".
"Конец цикличному насилию можно положить только в рамках основанного на принципах международного права переговорного процесса, итогом которого должно стать создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, живущего в мире и безопасности с Израилем", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
"Считаем попытки искусственно блокировать совместную работу "четверки" и узурпировать "внешнее сопровождение" контактов сторон противоречащими коренным интересам двух народов", — резюмировали в МИД России.
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В миреРоссияИзраильПалестинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Западный берег реки Иордан
 
 
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