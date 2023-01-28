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Эр-Рияд предостерег израильтян и палестинцев от дальнейшей эскалации - РИА Новости, 28.01.2023
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Эр-Рияд предостерег израильтян и палестинцев от дальнейшей эскалации
Эр-Рияд предостерег израильтян и палестинцев от дальнейшей эскалации - РИА Новости, 28.01.2023
Эр-Рияд предостерег израильтян и палестинцев от дальнейшей эскалации
Саудовская Аравия предостерегла израильтян и палестинцев от "скатывания к опасной эскалации", сообщается в заявлении МИД королевства. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T17:28
2023-01-28T17:28
в мире
саудовская аравия
восточный иерусалим
эр-рияд (город)
хамас
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КАИР, 28 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия предостерегла израильтян и палестинцев от "скатывания к опасной эскалации", сообщается в заявлении МИД королевства. "МИД Саудовской Аравии предостерегает от скатывания ситуации между палестинцами и израильтянами к более опасной эскалации", - говорится в Twitter ведомства. МИД королевства также заявил об осуждении любых нападений на мирных жителей, подчеркнув "необходимость прекращения эскалации, возрождения мирного процесса и окончания оккупации" (со стороны Израиля палестинских территорий). Ранее в субботу с похожим призывом к палестинцам и израильтянам о необходимости прекращения эскалации выступил МИД Египта. В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. По данным израильской полиции, в результате стрельбы в районе Неве-Яаков погибли семь человек, еще трое получили ранения. Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.
https://ria.ru/20230128/eskalatsiya-1848094024.html
https://ria.ru/20230126/palestina-1847563059.html
саудовская аравия
восточный иерусалим
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в мире, саудовская аравия, восточный иерусалим, эр-рияд (город), хамас
В мире, Саудовская Аравия, Восточный Иерусалим, Эр-Рияд (город), Хамас
17:28 28.01.2023
 
Эр-Рияд предостерег израильтян и палестинцев от дальнейшей эскалации

Саудовская Аравия предостерегла Израиль и Палестину от "скатывания к опасной эскалации"

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в медиабанкЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
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КАИР, 28 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия предостерегла израильтян и палестинцев от "скатывания к опасной эскалации", сообщается в заявлении МИД королевства.
"МИД Саудовской Аравии предостерегает от скатывания ситуации между палестинцами и израильтянами к более опасной эскалации", - говорится в Twitter ведомства.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Вчера, 14:51
В МИД прокомментировали эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта
МИД королевства также заявил об осуждении любых нападений на мирных жителей, подчеркнув "необходимость прекращения эскалации, возрождения мирного процесса и окончания оккупации" (со стороны Израиля палестинских территорий).
Ранее в субботу с похожим призывом к палестинцам и израильтянам о необходимости прекращения эскалации выступил МИД Египта.
В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. По данным израильской полиции, в результате стрельбы в районе Неве-Яаков погибли семь человек, еще трое получили ранения.
Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 12:58
Девять палестинцев погибли при столкновении с израильскими силами в Дженине
 
В миреСаудовская АравияВосточный ИерусалимЭр-Рияд (город)Хамас
 
 
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