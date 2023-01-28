https://ria.ru/20230128/er-riyad-1848113641.html

Эр-Рияд предостерег израильтян и палестинцев от дальнейшей эскалации

Эр-Рияд предостерег израильтян и палестинцев от дальнейшей эскалации - РИА Новости, 28.01.2023

Эр-Рияд предостерег израильтян и палестинцев от дальнейшей эскалации

Саудовская Аравия предостерегла израильтян и палестинцев от "скатывания к опасной эскалации", сообщается в заявлении МИД королевства. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T17:28

2023-01-28T17:28

2023-01-28T17:28

в мире

саудовская аравия

восточный иерусалим

эр-рияд (город)

хамас

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КАИР, 28 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия предостерегла израильтян и палестинцев от "скатывания к опасной эскалации", сообщается в заявлении МИД королевства. "МИД Саудовской Аравии предостерегает от скатывания ситуации между палестинцами и израильтянами к более опасной эскалации", - говорится в Twitter ведомства. МИД королевства также заявил об осуждении любых нападений на мирных жителей, подчеркнув "необходимость прекращения эскалации, возрождения мирного процесса и окончания оккупации" (со стороны Израиля палестинских территорий). Ранее в субботу с похожим призывом к палестинцам и израильтянам о необходимости прекращения эскалации выступил МИД Египта. В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. По данным израильской полиции, в результате стрельбы в районе Неве-Яаков погибли семь человек, еще трое получили ранения. Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.

https://ria.ru/20230128/eskalatsiya-1848094024.html

https://ria.ru/20230126/palestina-1847563059.html

саудовская аравия

восточный иерусалим

эр-рияд (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саудовская аравия, восточный иерусалим, эр-рияд (город), хамас