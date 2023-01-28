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Ефимов: участок бывшей промзоны в Перово реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 28.01.2023
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Ефимов: участок бывшей промзоны в Перово реорганизуют по программе КРТ
Ефимов: участок бывшей промзоны в Перово реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 28.01.2023
Ефимов: участок бывшей промзоны в Перово реорганизуют по программе КРТ
Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) участка бывшей промзоны "Соколиная Гора" в районе... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T09:12
2023-01-28T09:19
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) участка бывшей промзоны "Соколиная Гора" в районе Перово, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По проекту комплексного развития на участке появятся общественно-деловые и спортивные пространства, а также коммунальный объект. Там смогут работать не менее семи тысяч человек. Объем вложений в реорганизацию площадки оценивается в 26,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города – в 2,6 миллиарда рублей" - сказал вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что участок площадью свыше 20,5 гектара расположен недалеко от шоссе Энтузиастов и Северо-Восточной хорды, между станциями метро Шоссе Энтузиастов, Авиамоторная и станцией Андроновка Московского центрального кольца.В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что общая площадь застройки на данной территории составит почти 300 тысяч квадратных метров. В частности, здесь появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, гостиница, а также медиакластер, где разместятся печатные издания и павильоны для съемок фильмов, телепрограмм, музыкальных клипов и рекламных роликов.В настоящее время указанная территория используется неэффективно: здесь расположены автосервис, склады и офисные помещения.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
09:12 28.01.2023 (обновлено: 09:19 28.01.2023)
 

Ефимов: участок бывшей промзоны в Перово реорганизуют по программе КРТ

© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) участка бывшей промзоны "Соколиная Гора" в районе Перово, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По проекту комплексного развития на участке появятся общественно-деловые и спортивные пространства, а также коммунальный объект. Там смогут работать не менее семи тысяч человек. Объем вложений в реорганизацию площадки оценивается в 26,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города – в 2,6 миллиарда рублей" - сказал вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Ефимов добавил, что участок площадью свыше 20,5 гектара расположен недалеко от шоссе Энтузиастов и Северо-Восточной хорды, между станциями метро Шоссе Энтузиастов, Авиамоторная и станцией Андроновка Московского центрального кольца.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что общая площадь застройки на данной территории составит почти 300 тысяч квадратных метров. В частности, здесь появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, гостиница, а также медиакластер, где разместятся печатные издания и павильоны для съемок фильмов, телепрограмм, музыкальных клипов и рекламных роликов.
В настоящее время указанная территория используется неэффективно: здесь расположены автосервис, склады и офисные помещения.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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