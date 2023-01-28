https://ria.ru/20230128/dtp-1848093912.html

В ДТП на Кубани пострадали шесть человек

В ДТП на Кубани пострадали шесть человек - РИА Новости, 28.01.2023

В ДТП на Кубани пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП на трассе в Краснодарском крае, где столкнулись легковые автомобили, сообщают в пресс-службе ГУ МВД... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T14:51

2023-01-28T14:51

2023-01-28T14:51

происшествия

авто

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП на трассе в Краснодарском крае, где столкнулись легковые автомобили, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Предварительно установлено, что ДТП произошло в субботу утром на автодороге "Новопокровская-Плоская". Водитель автомобиля "Рено" не предоставил преимущество в движении автомобилю "Мазда", двигающемуся во встречном направлении. За рулем "Мазды" была жительница белоглинского района, перевозившая в качестве пассажиров: мужчину и детей 2013, 2016 и 2021-го годов рождения. "В результате дорожно-транспортного происшествия госпитализированы в МБУЗ Новопокровскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести водитель автомобиля "Рено", водитель и пассажиры автомобиля "Мазда"", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230128/dtp-1848051986.html

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, краснодарский край, россия