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В ДТП на Кубани пострадали шесть человек - РИА Новости, 28.01.2023
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В ДТП на Кубани пострадали шесть человек
В ДТП на Кубани пострадали шесть человек - РИА Новости, 28.01.2023
В ДТП на Кубани пострадали шесть человек
Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП на трассе в Краснодарском крае, где столкнулись легковые автомобили, сообщают в пресс-службе ГУ МВД... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T14:51
2023-01-28T14:51
происшествия
авто
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП на трассе в Краснодарском крае, где столкнулись легковые автомобили, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Предварительно установлено, что ДТП произошло в субботу утром на автодороге "Новопокровская-Плоская". Водитель автомобиля "Рено" не предоставил преимущество в движении автомобилю "Мазда", двигающемуся во встречном направлении. За рулем "Мазды" была жительница белоглинского района, перевозившая в качестве пассажиров: мужчину и детей 2013, 2016 и 2021-го годов рождения. "В результате дорожно-транспортного происшествия госпитализированы в МБУЗ Новопокровскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести водитель автомобиля "Рено", водитель и пассажиры автомобиля "Мазда"", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230128/dtp-1848051986.html
краснодарский край
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Дарья Буймова
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происшествия, авто, краснодарский край, россия
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Россия
14:51 28.01.2023
 
В ДТП на Кубани пострадали шесть человек

В ДТП на Кубани пострадали шесть человек, включая троих детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП на трассе в Краснодарском крае, где столкнулись легковые автомобили, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Предварительно установлено, что ДТП произошло в субботу утром на автодороге "Новопокровская-Плоская". Водитель автомобиля "Рено" не предоставил преимущество в движении автомобилю "Мазда", двигающемуся во встречном направлении. За рулем "Мазды" была жительница белоглинского района, перевозившая в качестве пассажиров: мужчину и детей 2013, 2016 и 2021-го годов рождения.
"В результате дорожно-транспортного происшествия госпитализированы в МБУЗ Новопокровскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести водитель автомобиля "Рено", водитель и пассажиры автомобиля "Мазда"", - говорится в сообщении.
ДТП с участием Hyundai Solaris и грузовика Shacman в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Вчера, 08:18
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ПроисшествияАвтоКраснодарский крайРоссия
 
 
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