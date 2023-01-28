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Слова Бербок о войне с Россией вызвали бурю раздражения в Германии
Слова Бербок о войне с Россией вызвали бурю раздражения в Германии - РИА Новости, 28.01.2023
Слова Бербок о войне с Россией вызвали бурю раздражения в Германии
Немцы недовольны заявлением главы МИД ФРГ Анналены Бербок о "войне с Россией" и призывают к ее отставке, пишет австрийский таблоид Exxpress. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T18:05
2023-01-28T18:05
2023-01-28T18:05
политика
россия
германия
анналена бербок
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Немцы недовольны заявлением главы МИД ФРГ Анналены Бербок о "войне с Россией" и призывают к ее отставке, пишет австрийский таблоид Exxpress.Генеральный секретарь баварского Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Хубер отметил, что Бербок представляет собой огромный риск для безопасности страны. Соруководитель "Альтернативы для Германии" Тино Круппала, в свою очередь, призвал министра сложить полномочия, чтобы не ставить под угрозу существование Германии своим непрофессиональным поведением.Глава немецкого внешнеполитического ведомства во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила это высказывание как признание того, что Запад заранее спланировал войну против Москвы.
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политика, россия, германия, анналена бербок
Политика, Россия, Германия, Анналена Бербок
Слова Бербок о войне с Россией вызвали бурю раздражения в Германии
Exxpress.at: в Германии потребовали отставки главы МИД Бербок после слов о войне с Россией