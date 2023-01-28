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Слова Бербок о войне с Россией вызвали бурю раздражения в Германии - РИА Новости, 28.01.2023
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Слова Бербок о войне с Россией вызвали бурю раздражения в Германии
Слова Бербок о войне с Россией вызвали бурю раздражения в Германии - РИА Новости, 28.01.2023
Слова Бербок о войне с Россией вызвали бурю раздражения в Германии
Немцы недовольны заявлением главы МИД ФРГ Анналены Бербок о "войне с Россией" и призывают к ее отставке, пишет австрийский таблоид Exxpress. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T18:05
2023-01-28T18:05
политика
россия
германия
анналена бербок
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Немцы недовольны заявлением главы МИД ФРГ Анналены Бербок о "войне с Россией" и призывают к ее отставке, пишет австрийский таблоид Exxpress.Генеральный секретарь баварского Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Хубер отметил, что Бербок представляет собой огромный риск для безопасности страны. Соруководитель "Альтернативы для Германии" Тино Круппала, в свою очередь, призвал министра сложить полномочия, чтобы не ставить под угрозу существование Германии своим непрофессиональным поведением.Глава немецкого внешнеполитического ведомства во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила это высказывание как признание того, что Запад заранее спланировал войну против Москвы.
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политика, россия, германия, анналена бербок
Политика, Россия, Германия, Анналена Бербок
18:05 28.01.2023
 
Слова Бербок о войне с Россией вызвали бурю раздражения в Германии

Exxpress.at: в Германии потребовали отставки главы МИД Бербок после слов о войне с Россией

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Немцы недовольны заявлением главы МИД ФРГ Анналены Бербок о "войне с Россией" и призывают к ее отставке, пишет австрийский таблоид Exxpress.
"Бербок продолжает совершать ошибки. Это не редкость для министра иностранных дел Германии. Например, она рассказала о "танковых боях" в XIX веке и о странах, находящихся за сотни тысяч километров", — говорится в статье.
Генеральный секретарь баварского Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Хубер отметил, что Бербок представляет собой огромный риск для безопасности страны. Соруководитель "Альтернативы для Германии" Тино Круппала, в свою очередь, призвал министра сложить полномочия, чтобы не ставить под угрозу существование Германии своим непрофессиональным поведением.
Глава немецкого внешнеполитического ведомства во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила это высказывание как признание того, что Запад заранее спланировал войну против Москвы.
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