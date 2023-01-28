https://ria.ru/20230128/belorussiya-1848067150.html
Белоруссия расширила контрсанкционный перечень компаний
Белоруссия расширила контрсанкционный перечень компаний - РИА Новости, 28.01.2023
Белоруссия расширила контрсанкционный перечень компаний
Перечень юрлиц Белоруссии, доли иностранных участников которых заблокированы в рамках контрсанкций, расширен до 1849, говорится в постановлении правительства. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T10:59
2023-01-28T10:59
2023-01-28T10:59
экономика
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Перечень юрлиц Белоруссии, доли иностранных участников которых заблокированы в рамках контрсанкций, расширен до 1849, говорится в постановлении правительства. В июле в этот перечень входили 190 компаний. "Приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 2022 г. № 436 "О перечне лиц" изложить в новой редакции", - говорится в тексте постановления Совмина Белоруссии от 23 января 2023 года, опубликованного на национальном правовом портале в субботу. В обновленной версии перечень компаний, прилагаемый к постановлению, содержит 1849 наименований. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. В июле правительство Белоруссии издало перечень из 190 компаний, работающих в различных сферах экономики республики. Инвесторам из недружественных стран было запрещено отчуждение долей и акций этих компаний. Впоследствии перечень несколько расширился. В ноябре были расширены ограничения в отношении юридических и физических лиц из недружественных стран, являющихся инвесторами вошедших в перечень компаний, и установлен запрет на реорганизацию бизнеса и выход из него. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее также пригрозил западным инвесторам, желающим продать белорусские активы национализацией, подчеркнув, что "никто ничего не продаст с иностранным капиталом".
https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847907561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, александр лукашенко
Экономика, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белоруссия расширила контрсанкционный перечень компаний
Белоруссия расширила контрсанкционный перечень до 1849 компаний
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Перечень юрлиц Белоруссии, доли иностранных участников которых заблокированы в рамках контрсанкций, расширен до 1849, говорится в постановлении правительства.
В июле в этот перечень входили 190 компаний.
"Приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 2022 г. № 436 "О перечне лиц" изложить в новой редакции", - говорится в тексте постановления Совмина Белоруссии от 23 января 2023 года, опубликованного на национальном правовом портале в субботу.
В обновленной версии перечень компаний, прилагаемый к постановлению, содержит 1849 наименований.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В июле правительство Белоруссии
издало перечень из 190 компаний, работающих в различных сферах экономики республики. Инвесторам из недружественных стран было запрещено отчуждение долей и акций этих компаний. Впоследствии перечень несколько расширился. В ноябре были расширены ограничения в отношении юридических и физических лиц из недружественных стран, являющихся инвесторами вошедших в перечень компаний, и установлен запрет на реорганизацию бизнеса и выход из него. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
ранее также пригрозил западным инвесторам, желающим продать белорусские активы национализацией, подчеркнув, что "никто ничего не продаст с иностранным капиталом".