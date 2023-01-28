https://ria.ru/20230128/babish-1848125414.html

Бабиш поздравил своего соперника Павела с победой на выборах главы Чехии

Бабиш поздравил своего соперника Павела с победой на выборах главы Чехии - РИА Новости, 28.01.2023

Бабиш поздравил своего соперника Павела с победой на выборах главы Чехии

Экс-премьер Андрей Бабиш поздравил в субботу своего соперника генерала армии в запасе Петра Павела с победой на выборах главы Чехии, его выступление показало... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T19:02

2023-01-28T19:02

2023-01-28T19:02

в мире

чехия

петр павел

андрей бабиш

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ПРАГА, 28 янв - РИА Новости. Экс-премьер Андрей Бабиш поздравил в субботу своего соперника генерала армии в запасе Петра Павела с победой на выборах главы Чехии, его выступление показало Чешское ТВ. В субботу завершилось голосование во втором туре выборов президента республики. После подсчета на 99,99% участков у Павела 58,28% голосов избирателей, у Бабиша - 41,72%. Инаугурация нового президента Чехии состоится в Пражском граде 9 марта 2023 года.

https://ria.ru/20230119/babish-1845976465.html

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в мире, чехия, петр павел, андрей бабиш