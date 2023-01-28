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Бабиш поздравил своего соперника Павела с победой на выборах главы Чехии - РИА Новости, 28.01.2023
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Бабиш поздравил своего соперника Павела с победой на выборах главы Чехии
Бабиш поздравил своего соперника Павела с победой на выборах главы Чехии - РИА Новости, 28.01.2023
Бабиш поздравил своего соперника Павела с победой на выборах главы Чехии
Экс-премьер Андрей Бабиш поздравил в субботу своего соперника генерала армии в запасе Петра Павела с победой на выборах главы Чехии, его выступление показало... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T19:02
2023-01-28T19:02
в мире
чехия
петр павел
андрей бабиш
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ПРАГА, 28 янв - РИА Новости. Экс-премьер Андрей Бабиш поздравил в субботу своего соперника генерала армии в запасе Петра Павела с победой на выборах главы Чехии, его выступление показало Чешское ТВ. В субботу завершилось голосование во втором туре выборов президента республики. После подсчета на 99,99% участков у Павела 58,28% голосов избирателей, у Бабиша - 41,72%. Инаугурация нового президента Чехии состоится в Пражском граде 9 марта 2023 года.
https://ria.ru/20230119/babish-1845976465.html
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в мире, чехия, петр павел, андрей бабиш
В мире, Чехия, Петр Павел, Андрей Бабиш
19:02 28.01.2023
 
Бабиш поздравил своего соперника Павела с победой на выборах главы Чехии

Экс-премьер Чехии Бабиш поздравил генерала Павела с победой на президентских выборах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАндрей Бабиш
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Андрей Бабиш. Архивное фото
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ПРАГА, 28 янв - РИА Новости. Экс-премьер Андрей Бабиш поздравил в субботу своего соперника генерала армии в запасе Петра Павела с победой на выборах главы Чехии, его выступление показало Чешское ТВ.
"Поздравляю господина Павела с победой на выборах главы Чехии, признаю свое поражение. Хочу пожелать господину Павелу, чтобы он был президентом всех граждан Чехии и боролся за интересы Чешской республики", - сказал Бабиш.
В субботу завершилось голосование во втором туре выборов президента республики. После подсчета на 99,99% участков у Павела 58,28% голосов избирателей, у Бабиша - 41,72%.
Инаугурация нового президента Чехии состоится в Пражском граде 9 марта 2023 года.
Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 14:39
Прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии в отмывании денег
 
В миреЧехияПетр ПавелАндрей Бабиш
 
 
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