https://ria.ru/20230128/babish-1848125414.html
Бабиш поздравил своего соперника Павела с победой на выборах главы Чехии
Бабиш поздравил своего соперника Павела с победой на выборах главы Чехии - РИА Новости, 28.01.2023
Бабиш поздравил своего соперника Павела с победой на выборах главы Чехии
Экс-премьер Андрей Бабиш поздравил в субботу своего соперника генерала армии в запасе Петра Павела с победой на выборах главы Чехии, его выступление показало... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T19:02
2023-01-28T19:02
2023-01-28T19:02
в мире
чехия
петр павел
андрей бабиш
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ПРАГА, 28 янв - РИА Новости. Экс-премьер Андрей Бабиш поздравил в субботу своего соперника генерала армии в запасе Петра Павела с победой на выборах главы Чехии, его выступление показало Чешское ТВ. В субботу завершилось голосование во втором туре выборов президента республики. После подсчета на 99,99% участков у Павела 58,28% голосов избирателей, у Бабиша - 41,72%. Инаугурация нового президента Чехии состоится в Пражском граде 9 марта 2023 года.
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в мире, чехия, петр павел, андрей бабиш
В мире, Чехия, Петр Павел, Андрей Бабиш
Бабиш поздравил своего соперника Павела с победой на выборах главы Чехии
Экс-премьер Чехии Бабиш поздравил генерала Павела с победой на президентских выборах