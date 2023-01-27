https://ria.ru/20230127/zelenskiy-1848024615.html

Все вышло из-под контроля. В Киеве заявили, что Запад взялся за Зеленского

Все вышло из-под контроля. В Киеве заявили, что Запад взялся за Зеленского - РИА Новости, 27.01.2023

Все вышло из-под контроля. В Киеве заявили, что Запад взялся за Зеленского

Ситуация на Украине выходит из-под контроля президента страны Владимира Зеленского из-за растущего недовольства западных лидеров, планирующих в скором времени... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T21:38

2023-01-27T21:38

2023-01-27T23:24

политика

украина

владимир зеленский

сша

виктория нуланд

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ситуация на Украине выходит из-под контроля президента страны Владимира Зеленского из-за растущего недовольства западных лидеров, планирующих в скором времени начать проверки в отношении окружения главы государства, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что формируется аудиторская группа от двух международных юридических компаний, которая начнет проверять траты оборонного ведомства республики, добавил Соскин."То есть за Зеленского и его окружение взялись конкретно", — резюмировал он.Западные политики много раз указывали на несостоятельность украинского правительства и распространенное среди местных чиновников взяточничество. В связи с этим новый спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков" для Украины, когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности. Его однопартийцы уже предупреждали, что ужесточат надзор за предоставлением помощи этой стране.В связи с коррупционными скандалами в Киеве в этом месяце уже произошли крупные кадровые изменения: должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов.

https://ria.ru/20230127/priznanie-1847988274.html

https://ria.ru/20230127/vsu-1848008544.html

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политика, украина, владимир зеленский, сша, виктория нуланд