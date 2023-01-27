21:38 27.01.2023 (обновлено: 23:24 27.01.2023)
Все вышло из-под контроля. В Киеве заявили, что Запад взялся за Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: недоверие Запада лишает Зеленского контроля над Украиной
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ситуация на Украине выходит из-под контроля президента страны Владимира Зеленского из-за растущего недовольства западных лидеров, планирующих в скором времени начать проверки в отношении окружения главы государства, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Ситуация практически выходит из-под контроля. Создана специальная группа в Соединенных Штатах Министерством обороны совместно с Госдепом, куда входят в том числе и следователи по уголовным делам. <…> Они будут расследовать передачу всех денег, техники и прочих материалов из США на Украину", — рассказал эксперт.
Замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что формируется аудиторская группа от двух международных юридических компаний, которая начнет проверять траты оборонного ведомства республики, добавил Соскин.
"То есть за Зеленского и его окружение взялись конкретно", — резюмировал он.
Западные политики много раз указывали на несостоятельность украинского правительства и распространенное среди местных чиновников взяточничество. В связи с этим новый спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков" для Украины, когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности. Его однопартийцы уже предупреждали, что ужесточат надзор за предоставлением помощи этой стране.
В связи с коррупционными скандалами в Киеве в этом месяце уже произошли крупные кадровые изменения: должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. Кроме того, власти уволили замминистра развития общин Василия Лозинского и нескольких губернаторов.