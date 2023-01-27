https://ria.ru/20230127/zaporozhe-1847766828.html

Российская армия ведет разведку боем в Запорожской области

Российская армия ведет разведку боем в Запорожской области - РИА Новости, 27.01.2023

Российская армия ведет разведку боем в Запорожской области

Российские войска в Запорожской области проводят разведку боем, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T09:57

2023-01-27T09:57

2023-01-27T10:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Российские войска в Запорожской области проводят разведку боем, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Как уже сообщал Рогов, российская армия начала локальные наступления на запорожской линии фронта, основные бои идут в районе Орехова и Гуляйполя.По его мнению, ВСУ могут попытаться контратаковать весной, главным направлениями удара остаются Мелитополь и Бердянск. В то же время у украинской армии нет потенциала для широкого наступления.Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230125/brigada-1847453027.html

россия

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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