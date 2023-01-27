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Российская армия ведет разведку боем в Запорожской области - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/zaporozhe-1847766828.html
Российская армия ведет разведку боем в Запорожской области
Российская армия ведет разведку боем в Запорожской области - РИА Новости, 27.01.2023
Российская армия ведет разведку боем в Запорожской области
Российские войска в Запорожской области проводят разведку боем, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:57
2023-01-27T10:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Российские войска в Запорожской области проводят разведку боем, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Как уже сообщал Рогов, российская армия начала локальные наступления на запорожской линии фронта, основные бои идут в районе Орехова и Гуляйполя.По его мнению, ВСУ могут попытаться контратаковать весной, главным направлениями удара остаются Мелитополь и Бердянск. В то же время у украинской армии нет потенциала для широкого наступления.Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230125/brigada-1847453027.html
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безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
09:57 27.01.2023 (обновлено: 10:27 27.01.2023)
 
Российская армия ведет разведку боем в Запорожской области

Рогов: российская армия, захватив инициативу, ведет разведку боем в Запорожской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Российские войска в Запорожской области проводят разведку боем, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Сейчас идет в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии. Но это локальные маневры, генеральное наступление нашей армии в Запорожской области еще впереди", — сообщил собеседник агентства.
Как уже сообщал Рогов, российская армия начала локальные наступления на запорожской линии фронта, основные бои идут в районе Орехова и Гуляйполя.
По его мнению, ВСУ могут попытаться контратаковать весной, главным направлениями удара остаются Мелитополь и Бердянск. В то же время у украинской армии нет потенциала для широкого наступления.
Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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