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Путин подписал закон о штрафах и аресте за неисполнение распоряжения судьи - РИА Новости, 27.01.2023
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Путин подписал закон о штрафах и аресте за неисполнение распоряжения судьи
Путин подписал закон о штрафах и аресте за неисполнение распоряжения судьи - РИА Новости, 27.01.2023
Путин подписал закон о штрафах и аресте за неисполнение распоряжения судьи
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов до трех тысяч рублей за неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении нарушения... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:22
2023-01-27T10:22
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов до трех тысяч рублей за неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении нарушения правил в суде и об установлении штрафов до пяти тысяч рублей за повторные нарушения, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Так, за неисполнение распоряжения судьи устанавливается штраф в размере от одной до трех тысяч рублей (было – от 500 рублей до одной тысячи рублей). При этом сохраняется альтернативная мера наказания в виде административного ареста на срок до 15 суток. Кроме того, введена административная ответственность за повторное нарушение - штраф составит от трех до пяти тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
10:22 27.01.2023
 
Путин подписал закон о штрафах и аресте за неисполнение распоряжения судьи

Путин подписал закон о штрафах и аресте до 15 суток за неисполнение распоряжения судьи

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов до трех тысяч рублей за неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении нарушения правил в суде и об установлении штрафов до пяти тысяч рублей за повторные нарушения, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, за неисполнение распоряжения судьи устанавливается штраф в размере от одной до трех тысяч рублей (было – от 500 рублей до одной тысячи рублей). При этом сохраняется альтернативная мера наказания в виде административного ареста на срок до 15 суток.
Кроме того, введена административная ответственность за повторное нарушение - штраф составит от трех до пяти тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.
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