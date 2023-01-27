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Путин подписал закон о штрафах и аресте за неисполнение распоряжения судьи
Путин подписал закон о штрафах и аресте за неисполнение распоряжения судьи - РИА Новости, 27.01.2023
Путин подписал закон о штрафах и аресте за неисполнение распоряжения судьи
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов до трех тысяч рублей за неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении нарушения... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:22
2023-01-27T10:22
2023-01-27T10:22
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов до трех тысяч рублей за неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении нарушения правил в суде и об установлении штрафов до пяти тысяч рублей за повторные нарушения, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Так, за неисполнение распоряжения судьи устанавливается штраф в размере от одной до трех тысяч рублей (было – от 500 рублей до одной тысячи рублей). При этом сохраняется альтернативная мера наказания в виде административного ареста на срок до 15 суток. Кроме того, введена административная ответственность за повторное нарушение - штраф составит от трех до пяти тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.
https://ria.ru/20230125/chasy-1847374776.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о штрафах и аресте за неисполнение распоряжения судьи
Путин подписал закон о штрафах и аресте до 15 суток за неисполнение распоряжения судьи