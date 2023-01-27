15:29 27.01.2023 (обновлено: 15:33 27.01.2023)
Захарова объяснила, для чего Запад накачивает киевский режим вооружениями
Захарова: Запад накачивает Киев оружием, чтобы нанести России стратегическое поражение
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. США своими поставками танков Abrams Украине не ищет дипломатического урегулирования конфликта, главная задача Запада — нанести России стратегическое поражение, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
"Решение о поставках Киеву танков, кем бы оно ни принималось, свидетельствует о том, что коллективный Запад сознательно идёт на эскалацию в конфликте, повышение ставок, и очевидно, что ни на какое дипломатическое урегулирование ни Киев, ни Запад не настроены. Это и блокировка на законодательном уровне переговоров с нашей страной и расправа уже внутри себя с переговорщиками, это и требования поставлять все больше и больше вооружения, это и заявления дипломатов Запада о том, что сейчас время для решений на поле боя, а не для дипломатии", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Они же и не скрывают, и мы это подчеркиваем. Их главная задача: нанести России стратегическое поражение. Чтобы добиться этой цели, США, их союзники продолжают накачивать нацистский киевский режим вооружениями, ради этого они готовы принести в жертву всю Украину, всех ее жителей. С интересами людей в Вашингтоне и Брюсселе никто не считается. Зеленскому до людей вообще никакого нет дела", — добавила дипломат.
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