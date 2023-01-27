https://ria.ru/20230127/yaponiya-1847829907.html

В Японии резко сократилось число туристов

В Японии резко сократилось число туристов - РИА Новости, 27.01.2023

В Японии резко сократилось число туристов

Турпоток из России в Японию упал в 11,5 раза в 2022 году, всего, по данным национальной туристической организации JNTO, в прошлом году в страну прибыло чуть... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:41

2023-01-27T12:41

2023-01-27T12:42

туризм

новости - туризм

япония

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Турпоток из России в Японию упал в 11,5 раза в 2022 году, всего, по данным национальной туристической организации JNTO, в прошлом году в страну прибыло чуть больше 3,8 миллиона иностранцев сообщает АТОР.По сравнению с результатами допандемийного 2019-го (31 миллион) общий турпоток в Японию сократился в восемь раз.Топ въездных рынков возглавила Южная Корея с 1 012 700 миллионом прибытий. Второе место досталось Тайваню, третье — США. Из России въехали всего 10 400 человек, что в 11,5 меньше, чем в 2019-м."Причина падения очевидна — это сохранявшиеся значительную часть прошлого года ограничения на въезд и прекращение прямого авиасообщения Японии и России", — поясняют в ассоциации.Сейчас, чтобы попасть в страну, россиянам нужен ПЦР-тест не старше 72 часов. Добраться из Москвы в Токио можно на лайнерах иностранных авиакомпаний со стыковкой. Стоимость билетов в феврале начинается от 60 тысяч рублей с человека в одну сторону.

https://ria.ru/20230127/otdykh-1847647027.html

япония

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, япония, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм