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В Японии резко сократилось число туристов - РИА Новости, 27.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230127/yaponiya-1847829907.html
В Японии резко сократилось число туристов
В Японии резко сократилось число туристов - РИА Новости, 27.01.2023
В Японии резко сократилось число туристов
Турпоток из России в Японию упал в 11,5 раза в 2022 году, всего, по данным национальной туристической организации JNTO, в прошлом году в страну прибыло чуть... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:41
2023-01-27T12:42
туризм
новости - туризм
япония
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Турпоток из России в Японию упал в 11,5 раза в 2022 году, всего, по данным национальной туристической организации JNTO, в прошлом году в страну прибыло чуть больше 3,8 миллиона иностранцев сообщает АТОР.По сравнению с результатами допандемийного 2019-го (31 миллион) общий турпоток в Японию сократился в восемь раз.Топ въездных рынков возглавила Южная Корея с 1 012 700 миллионом прибытий. Второе место досталось Тайваню, третье — США. Из России въехали всего 10 400 человек, что в 11,5 меньше, чем в 2019-м."Причина падения очевидна — это сохранявшиеся значительную часть прошлого года ограничения на въезд и прекращение прямого авиасообщения Японии и России", — поясняют в ассоциации.Сейчас, чтобы попасть в страну, россиянам нужен ПЦР-тест не старше 72 часов. Добраться из Москвы в Токио можно на лайнерах иностранных авиакомпаний со стыковкой. Стоимость билетов в феврале начинается от 60 тысяч рублей с человека в одну сторону.
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новости - туризм, япония, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Япония, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
12:41 27.01.2023 (обновлено: 12:42 27.01.2023)
 
В Японии резко сократилось число туристов

АТОР: турпоток из России в Японию упал больше чем в 11 раз в 2022 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛюди на улице
Люди на улице - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Турпоток из России в Японию упал в 11,5 раза в 2022 году, всего, по данным национальной туристической организации JNTO, в прошлом году в страну прибыло чуть больше 3,8 миллиона иностранцев сообщает АТОР.
По сравнению с результатами допандемийного 2019-го (31 миллион) общий турпоток в Японию сократился в восемь раз.
Топ въездных рынков возглавила Южная Корея с 1 012 700 миллионом прибытий. Второе место досталось Тайваню, третье — США. Из России въехали всего 10 400 человек, что в 11,5 меньше, чем в 2019-м.
"Причина падения очевидна — это сохранявшиеся значительную часть прошлого года ограничения на въезд и прекращение прямого авиасообщения Японии и России", — поясняют в ассоциации.
Сейчас, чтобы попасть в страну, россиянам нужен ПЦР-тест не старше 72 часов. Добраться из Москвы в Токио можно на лайнерах иностранных авиакомпаний со стыковкой. Стоимость билетов в феврале начинается от 60 тысяч рублей с человека в одну сторону.
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