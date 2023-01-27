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Япония замораживает активы сына Януковича и еще 13 человек - РИА Новости, 27.01.2023
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Япония замораживает активы сына Януковича и еще 13 человек
Япония замораживает активы сына Януковича и еще 13 человек - РИА Новости, 27.01.2023
Япония замораживает активы сына Януковича и еще 13 человек
Япония замораживает активы сына экс-президента Украины Александра Януковича, а также ряда украинских бизнесменов и представителей администраций новых регионов... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T06:58
2023-01-27T10:15
в мире
япония
донецкая народная республика
украина
виктор янукович
сергей курченко
андрей пинчук
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ТОКИО, 27 янв – РИА Новости. Япония замораживает активы сына экс-президента Украины Александра Януковича, а также ряда украинских бизнесменов и представителей администраций новых регионов России, список из 14 фамилий обнародован МИД Японии. "Вводятся меры по заморозке активов в отношении лиц (14 человек), которые сочтены причастными к аннексии Россией Крыма и Севастополя, а также к дестабилизации ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении. В списке 14 фамилий, включая бизнесмена Александра Януковича, старшего сын экс-президента Украины Виктора Януковича; владельца группы компаний "Газ Украина", медиахолдинга UMH Group Сергея Курченко, бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука, замруководителя администрации главы ДНР Александра Костомарова, зампреда правительства региона ДНР Евгения Солнцева, первого зампреда правительства ЛНР Владислава Кузнецова, ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину, заместителя главы администрации Запорожской области Андрея Трофимова, зампредседателя правительства Херсонской области Владимира Беспалова, замглавы администрации Запорожской области по внутренней политике Виктора Емельяненко, главу администрации Каховского района Херсонской области Павла Филипчука, экс-главу Старобельской администрации Валерия Пахница.
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япония
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в мире, япония, донецкая народная республика, украина, виктор янукович, сергей курченко, андрей пинчук
В мире, Япония, Донецкая Народная Республика, Украина, Виктор Янукович, Сергей Курченко, Андрей Пинчук
06:58 27.01.2023 (обновлено: 10:15 27.01.2023)
 
Япония замораживает активы сына Януковича и еще 13 человек

МИД: Япония замораживает активы сына Януковича и еще 13 человек

CC BY-SA 3.0 / Rs1421 / Ministry-of-Foreign-Affairs-JapanЗдание Министерства иностранных дел Японии
Здание Министерства иностранных дел Японии - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
CC BY-SA 3.0 / Rs1421 / Ministry-of-Foreign-Affairs-Japan
Здание Министерства иностранных дел Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 янв – РИА Новости. Япония замораживает активы сына экс-президента Украины Александра Януковича, а также ряда украинских бизнесменов и представителей администраций новых регионов России, список из 14 фамилий обнародован МИД Японии.
"Вводятся меры по заморозке активов в отношении лиц (14 человек), которые сочтены причастными к аннексии Россией Крыма и Севастополя, а также к дестабилизации ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря 2022, 02:41
В Японии предупредили о неожиданной выгоде для России от санкций
В списке 14 фамилий, включая бизнесмена Александра Януковича, старшего сын экс-президента Украины Виктора Януковича; владельца группы компаний "Газ Украина", медиахолдинга UMH Group Сергея Курченко, бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука, замруководителя администрации главы ДНР Александра Костомарова, зампреда правительства региона ДНР Евгения Солнцева, первого зампреда правительства ЛНР Владислава Кузнецова, ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину, заместителя главы администрации Запорожской области Андрея Трофимова, зампредседателя правительства Херсонской области Владимира Беспалова, замглавы администрации Запорожской области по внутренней политике Виктора Емельяненко, главу администрации Каховского района Херсонской области Павла Филипчука, экс-главу Старобельской администрации Валерия Пахница.
 
В миреЯпонияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВиктор ЯнуковичСергей КурченкоАндрей Пинчук
 
 
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