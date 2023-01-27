https://ria.ru/20230127/yaponiya-1847748907.html
Япония вводит ограничения против 49 российских компаний и организаций
Япония вводит ограничения против 49 российских компаний и организаций - РИА Новости, 27.01.2023
Япония вводит ограничения против 49 российских компаний и организаций
Япония вводит экспортные ограничения в отношении 49 российских компаний и организаций, сообщает японский МИД. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T05:49
2023-01-27T05:49
2023-01-27T05:54
япония
россия
цаги имени н. е. жуковского
московское машиностроительное предприятие им. чернышева
московский авиационный институт
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ТОКИО, 27 янв – РИА Новости. Япония вводит экспортные ограничения в отношении 49 российских компаний и организаций, сообщает японский МИД. "МИД Японии с 27 января вводит запрет на экспорт в отношении 49 российских компаний", - говорится в сообщении. В опубликованном министерством списке АО "Авиагрегат", ЦАГИ, ЗАО "Турборус", Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем, авиаремонтные заводы, Летно-исследовательский институт им.Громова, Московское машиностроительное предприятие им. Чернышева, Московский авиационный институт, Московский институт теплотехники, Тульские оружейные заводы и другие предприятия.
https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847708109.html
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япония, россия, цаги имени н. е. жуковского, московское машиностроительное предприятие им. чернышева, московский авиационный институт
Япония, Россия, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского, Московское машиностроительное предприятие им. Чернышева, Московский авиационный институт
05:49 27.01.2023 (обновлено: 05:54 27.01.2023)
Япония вводит ограничения против 49 российских компаний и организаций
МИД: Япония вводит экспортные ограничения против 49 российских компаний и организаций