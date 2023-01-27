https://ria.ru/20230127/yaponiya-1847747786.html

Япония запретит экспорт в Россию вакцин и медоборудования

Япония запретит экспорт в Россию вакцин и медоборудования - РИА Новости, 27.01.2023

Япония запретит экспорт в Россию вакцин и медоборудования

Япония вводит запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, а также некоторых других товаров, сообщило Министерство экономики,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T05:04

2023-01-27T05:04

2023-01-27T09:32

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украина

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ТОКИО, 27 янв — РИА Новости. Япония вводит запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, а также некоторых других товаров, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны.Под запрет попали:Меры вводятся с 3 февраля.Кроме того, Токио вводит санкции против 22 частных лиц и трех компаний, чьи активы будут заморожены, и запретит поставки товаров 49 российским организациям и фирмам. Япония заморозит активы сына экс-президента Украины Александра Януковича, а также некоторых украинских бизнесменов и представителей администраций новых регионов России.До сегодняшнего дня правительство Японии из-за событий на Украине ввело санкции против 818 человек, 227 компаний и организаций, 11 банков из России.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.

https://ria.ru/20230125/sanktsii-1847448250.html

япония

россия

украина

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япония, россия, украина