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Япония запретит экспорт в Россию вакцин и медоборудования
Япония запретит экспорт в Россию вакцин и медоборудования - РИА Новости, 27.01.2023
Япония запретит экспорт в Россию вакцин и медоборудования
Япония вводит запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, а также некоторых других товаров, сообщило Министерство экономики,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T05:04
2023-01-27T05:04
2023-01-27T09:32
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ТОКИО, 27 янв — РИА Новости. Япония вводит запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, а также некоторых других товаров, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны.Под запрет попали:Меры вводятся с 3 февраля.Кроме того, Токио вводит санкции против 22 частных лиц и трех компаний, чьи активы будут заморожены, и запретит поставки товаров 49 российским организациям и фирмам. Япония заморозит активы сына экс-президента Украины Александра Януковича, а также некоторых украинских бизнесменов и представителей администраций новых регионов России.До сегодняшнего дня правительство Японии из-за событий на Украине ввело санкции против 818 человек, 227 компаний и организаций, 11 банков из России.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
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япония, россия, украина
05:04 27.01.2023 (обновлено: 09:32 27.01.2023)
Япония запретит экспорт в Россию вакцин и медоборудования
Кабмин Японии с 3 февраля запретит поставки в Россию роботов, медоборудования и вакцин
ТОКИО, 27 янв — РИА Новости. Япония вводит запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, а также некоторых других товаров, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны.
"Правительство Японии приняло решение в связи с международной ситуацией вокруг Украины в качестве вклада в международные усилия по решению этой проблемы и для установления мира ввести запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут служить для укрепления военной мощи", — заявили в ведомстве.
—ядерные материалы и устройства, оборудование для обработки радиоактивных материалов;
—оборудование для разведки нефти и газа;
—дубинки, слезоточивый газ;
—вакцины, медицинские товары, приборы для анализов и тестов;
—дактилоскопический порошок;
—дозиметры;
—взрывчатые вещества;
—оборудование для рентген-досмотра;
—оборудование для производства композитных материалов;
—портативные электрогенераторы,
—роботы;
—буровые установки;
—вещества, которые могут быть использованы в военных целях как сырье;
—токсичные химические вещества и другие товары.
Меры вводятся с 3 февраля.
Кроме того, Токио вводит санкции против 22 частных лиц и трех компаний, чьи активы будут заморожены, и запретит поставки товаров 49 российским организациям и фирмам. Япония заморозит активы сына экс-президента Украины Александра Януковича, а также некоторых украинских бизнесменов и представителей администраций новых регионов России.
До сегодняшнего дня правительство Японии из-за событий на Украине ввело санкции против 818 человек, 227 компаний и организаций, 11 банков из России.
После начала военной спецоперации на Украине
западные страны усилили санкционное давление на Москву
, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.