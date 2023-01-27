https://ria.ru/20230127/vsu-1847885237.html

ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.01.2023

ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении

Российские военные уничтожили более 80 украинских военнослужащих на Донецком направлении за сутки, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:35

2023-01-27T14:35

2023-01-27T14:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские военные уничтожили более 80 украинских военнослужащих на Донецком направлении за сутки, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также уничтожены один танк, три боевые машины пехоты, три пикапа, одна гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, одна гаубица "Мста-Б". Кроме того, уничтожены самоходная артиллерийская установка производства США М109 Paladin и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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