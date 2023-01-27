Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/vsu-1847885237.html
ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.01.2023
ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении
Российские военные уничтожили более 80 украинских военнослужащих на Донецком направлении за сутки, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:35
2023-01-27T14:43
специальная военная операция на украине
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845554_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_9a3a68b1e620e90fe163d9a23aa55a6c.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские военные уничтожили более 80 украинских военнослужащих на Донецком направлении за сутки, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также уничтожены один танк, три боевые машины пехоты, три пикапа, одна гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, одна гаубица "Мста-Б". Кроме того, уничтожены самоходная артиллерийская установка производства США М109 Paladin и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845554_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_eed09acdc66e15de6c9accde8278c29a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, В мире
14:35 27.01.2023 (обновлено: 14:43 27.01.2023)
 
ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 80 украинских военных на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские военные уничтожили более 80 украинских военнослужащих на Донецком направлении за сутки, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также уничтожены один танк, три боевые машины пехоты, три пикапа, одна гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, одна гаубица "Мста-Б". Кроме того, уничтожены самоходная артиллерийская установка производства США М109 Paladin и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала