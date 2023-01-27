https://ria.ru/20230127/vsu-1847885237.html
ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.01.2023
ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении
Российские военные уничтожили более 80 украинских военнослужащих на Донецком направлении за сутки, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:35
2023-01-27T14:35
2023-01-27T14:43
специальная военная операция на украине
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845554_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_9a3a68b1e620e90fe163d9a23aa55a6c.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские военные уничтожили более 80 украинских военнослужащих на Донецком направлении за сутки, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также уничтожены один танк, три боевые машины пехоты, три пикапа, одна гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, одна гаубица "Мста-Б". Кроме того, уничтожены самоходная артиллерийская установка производства США М109 Paladin и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845554_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_eed09acdc66e15de6c9accde8278c29a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, В мире
14:35 27.01.2023 (обновлено: 14:43 27.01.2023)
ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 80 украинских военных на Донецком направлении