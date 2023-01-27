https://ria.ru/20230127/vostok-1847886443.html

Группа "Восток" заняла новые рубежи на Южно-Донецком направлении

Группа "Восток" заняла новые рубежи на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 27.01.2023

Группа "Восток" заняла новые рубежи на Южно-Донецком направлении

Украина лишилась до 65 военнослужащих в результате наступления российских сил на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:39

2023-01-27T14:39

2023-01-27T15:01

украина

россия

в мире

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_317:649:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c841d6b671137803b82bcdedd899081.jpg

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Украина лишилась до 65 военнослужащих в результате наступления российских сил на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, заявили в пятницу в Минобороны РФ."Общие потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 65 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, три автомобиля и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке.Отмечается, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжали наступательные действия, заняли новые выгодные рубежи, и нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады украинских военных в районе Угледара.Кроме того, поражены подразделения 108-й бригады территориальной обороны в районах Пречистовки и Новоселки в ДНР.

https://ria.ru/20230127/istrebiteli-1847862578.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, в мире