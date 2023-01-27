Рейтинг@Mail.ru
Группа "Восток" заняла новые рубежи на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/vostok-1847886443.html
Группа "Восток" заняла новые рубежи на Южно-Донецком направлении
Группа "Восток" заняла новые рубежи на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 27.01.2023
Группа "Восток" заняла новые рубежи на Южно-Донецком направлении
Украина лишилась до 65 военнослужащих в результате наступления российских сил на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:39
2023-01-27T15:01
украина
россия
в мире
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_317:649:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c841d6b671137803b82bcdedd899081.jpg
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Украина лишилась до 65 военнослужащих в результате наступления российских сил на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, заявили в пятницу в Минобороны РФ."Общие потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 65 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, три автомобиля и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке.Отмечается, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжали наступательные действия, заняли новые выгодные рубежи, и нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады украинских военных в районе Угледара.Кроме того, поражены подразделения 108-й бригады территориальной обороны в районах Пречистовки и Новоселки в ДНР.
https://ria.ru/20230127/istrebiteli-1847862578.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_309:511:2358:2048_1920x0_80_0_0_73da6cce465462af0d4a582091b27da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире
Украина, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине
14:39 27.01.2023 (обновлено: 15:01 27.01.2023)
 
Группа "Восток" заняла новые рубежи на Южно-Донецком направлении

Минобороны: группа "Восток" заняла новые рубежи на Южно-Донецком и Запорожском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Украина лишилась до 65 военнослужащих в результате наступления российских сил на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
"Общие потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 65 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, три автомобиля и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке.
Отмечается, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжали наступательные действия, заняли новые выгодные рубежи, и нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады украинских военных в районе Угледара.
Кроме того, поражены подразделения 108-й бригады территориальной обороны в районах Пречистовки и Новоселки в ДНР.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 14:01Специальная военная операция на Украине
Эксперт рассказал, когда Украина может получить западные истребители
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала