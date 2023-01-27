https://ria.ru/20230127/vostok-1847886443.html
Группа "Восток" заняла новые рубежи на Южно-Донецком направлении
Группа "Восток" заняла новые рубежи на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 27.01.2023
Группа "Восток" заняла новые рубежи на Южно-Донецком направлении
Украина лишилась до 65 военнослужащих в результате наступления российских сил на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:39
2023-01-27T14:39
2023-01-27T15:01
украина
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Украина лишилась до 65 военнослужащих в результате наступления российских сил на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, заявили в пятницу в Минобороны РФ."Общие потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 65 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, три автомобиля и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке.Отмечается, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжали наступательные действия, заняли новые выгодные рубежи, и нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады украинских военных в районе Угледара.Кроме того, поражены подразделения 108-й бригады территориальной обороны в районах Пречистовки и Новоселки в ДНР.
https://ria.ru/20230127/istrebiteli-1847862578.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, в мире
Украина, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине
14:39 27.01.2023 (обновлено: 15:01 27.01.2023)
Группа "Восток" заняла новые рубежи на Южно-Донецком направлении
Минобороны: группа "Восток" заняла новые рубежи на Южно-Донецком и Запорожском направлении