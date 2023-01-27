https://ria.ru/20230127/ukraintsy-1848006860.html

У ВСУ нет времени учиться воевать по стандартам НАТО, заявил генерал

У ВСУ нет времени учиться воевать по стандартам НАТО, заявил генерал - РИА Новости, 27.01.2023

У ВСУ нет времени учиться воевать по стандартам НАТО, заявил генерал

У украинских войск нет времени научиться воевать по стандартам НАТО, они воюют, как получается, заявил в пятницу командующий литовской армией генерал-лейтенант... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T19:47

2023-01-27T19:47

2023-01-27T19:47

специальная военная операция на украине

украина

россия

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джо байден

сергей лавров

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. У украинских войск нет времени научиться воевать по стандартам НАТО, они воюют, как получается, заявил в пятницу командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. "У Украины нет времени сделать общую огневую платформу и соединить платформы всех видов оружия в одну и сделать привычную нам, тем, кто изучал манеру ведения войны НАТО. Они, конечно, сейчас воюют немножко по-другому, как у них получается. Само по себе понятно, что сейчас не время учиться воевать так, как требует НАТО", - сказал Рупшис в эфире радио LRT. Отвечая на вопрос о том, когда украинские военные смогут использовать поставляемые им западными странами танки, Рупшис ответил, что это вопрос "не дней и не недель". "Не скажу, что это вопрос месяцев, но точно учения займут не одну и не пять недель" По словам литовского командующего, эффективность танков не будет достигнута вне комплекта с другими видами оружия. "Один танк на поле боя может быть вспомогательной единицей, если только он будет интегрирован в боевые или оружейные системы, связаны с артиллерией, наблюдением, разведывательными системами, беспилотными аппаратами, вертолетами, противотанковым вооружением", - считает Рупшис. Правительство ФРГ ранее заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. Президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

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украина, россия, германия, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков, нато, т-72 "урал", m1 abrams