https://ria.ru/20230127/ukraina-1847978831.html

МИД Франции утверждает, что Париж не воюет с Москвой

МИД Франции утверждает, что Париж не воюет с Москвой - РИА Новости, 27.01.2023

МИД Франции утверждает, что Париж не воюет с Москвой

Поставка вооружений Украине не является соучастием в конфликте, Франция не воюет с Россией, заявила официальный представитель МИД страны Анн-Клер Лежандр. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:08

2023-01-27T18:08

2023-01-27T18:23

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Поставка вооружений Украине не является соучастием в конфликте, Франция не воюет с Россией, заявила официальный представитель МИД страны Анн-Клер Лежандр."Мы не воюем с Россией. Ни мы, ни наши партнеры. Поставка вооружений Украине в целях самообороны не является соучастием в военных действиях", - заявила Лежандр в ходе брифинга, отрывок из которого опубликовал МИД Франции в Twitter.В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. На днях министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж отправит на Украину первые колесные танки AMX10-RC в феврале.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, украина, россия, ситуация в днр и лнр, нато