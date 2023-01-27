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МИД Франции утверждает, что Париж не воюет с Москвой - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/ukraina-1847978831.html
МИД Франции утверждает, что Париж не воюет с Москвой
МИД Франции утверждает, что Париж не воюет с Москвой - РИА Новости, 27.01.2023
МИД Франции утверждает, что Париж не воюет с Москвой
Поставка вооружений Украине не является соучастием в конфликте, Франция не воюет с Россией, заявила официальный представитель МИД страны Анн-Клер Лежандр. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:08
2023-01-27T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
россия
ситуация в днр и лнр
нато
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ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Поставка вооружений Украине не является соучастием в конфликте, Франция не воюет с Россией, заявила официальный представитель МИД страны Анн-Клер Лежандр."Мы не воюем с Россией. Ни мы, ни наши партнеры. Поставка вооружений Украине в целях самообороны не является соучастием в военных действиях", - заявила Лежандр в ходе брифинга, отрывок из которого опубликовал МИД Франции в Twitter.В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. На днях министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж отправит на Украину первые колесные танки AMX10-RC в феврале.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, франция, украина, россия, ситуация в днр и лнр, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО
18:08 27.01.2023 (обновлено: 18:23 27.01.2023)
 
МИД Франции утверждает, что Париж не воюет с Москвой

МИД Франции не считает поставку вооружений Украине соучастием в конфликте

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Поставка вооружений Украине не является соучастием в конфликте, Франция не воюет с Россией, заявила официальный представитель МИД страны Анн-Клер Лежандр.
"Мы не воюем с Россией. Ни мы, ни наши партнеры. Поставка вооружений Украине в целях самообороны не является соучастием в военных действиях", - заявила Лежандр в ходе брифинга, отрывок из которого опубликовал МИД Франции в Twitter.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. На днях министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж отправит на Украину первые колесные танки AMX10-RC в феврале.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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