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ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявили в Донецке - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/ugledar-1847808096.html
ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявили в Донецке
ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявили в Донецке - РИА Новости, 27.01.2023
ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявили в Донецке
Украинские войска перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:55
2023-01-27T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский."Противник сюда стягивает силы из-под Артемовска, оттягивая их. Для них потеря Угледара - это если не стратегическое, то очень серьезное тактическое поражение, которое дает нам возможность выхода на новое оперативное пространство", - заявил Кимаковский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
донецкая народная республика
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в мире, артемовск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:55 27.01.2023 (обновлено: 12:00 27.01.2023)
 
ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявили в Донецке

Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Противник сюда стягивает силы из-под Артемовска, оттягивая их. Для них потеря Угледара - это если не стратегическое, то очень серьезное тактическое поражение, которое дает нам возможность выхода на новое оперативное пространство", - заявил Кимаковский в эфире Первого канала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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