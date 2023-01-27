https://ria.ru/20230127/ugledar-1847808096.html

ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявили в Донецке

ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявили в Донецке - РИА Новости, 27.01.2023

ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявили в Донецке

Украинские войска перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:55

2023-01-27T11:55

2023-01-27T12:00

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский."Противник сюда стягивает силы из-под Артемовска, оттягивая их. Для них потеря Угледара - это если не стратегическое, то очень серьезное тактическое поражение, которое дает нам возможность выхода на новое оперативное пространство", - заявил Кимаковский в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, артемовск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр