https://ria.ru/20230127/ugledar-1847808096.html
ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявили в Донецке
ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявили в Донецке - РИА Новости, 27.01.2023
ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявили в Донецке
Украинские войска перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:55
2023-01-27T11:55
2023-01-27T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский."Противник сюда стягивает силы из-под Артемовска, оттягивая их. Для них потеря Угледара - это если не стратегическое, то очень серьезное тактическое поражение, которое дает нам возможность выхода на новое оперативное пространство", - заявил Кимаковский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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11:55 27.01.2023 (обновлено: 12:00 27.01.2023)
ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявили в Донецке
Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска