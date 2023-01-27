https://ria.ru/20230127/tyumen-1847964461.html
Тюменская область направит средства на программы по безопасности населения
Тюменская область направит средства на программы по безопасности населения - РИА Новости, 27.01.2023
Тюменская область направит средства на программы по безопасности населения
Власти Тюменской области в 2023 году планируют направить более 740 млн рублей на реализацию региональных программ по борьбе с преступностью и обеспечению... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:35
2023-01-27T17:35
2023-01-27T17:35
тюменская область
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 27 янв – РИА Новости. Власти Тюменской области в 2023 году планируют направить более 740 млн рублей на реализацию региональных программ по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности населения, сообщил глава региона Александр Моор. Губернатор принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по Тюменской области, на котором состоялось обсуждение итогов минувшего года и планы на 2023 год, сообщается на сайте регионального правительства. "Совместно с региональным управлением МВД разработаны и реализуются три государственные программы Тюменской области: "Профилактика правонарушений", "Повышение безопасности дорожного движения", "Антинаркотическая программа". В 2023 году их реализация будет продолжена. Для этого предусмотрено более 740 миллионов рублей", – приводит слова Моора пресс-служба губернатора. По данным УМВД по Тюменской области, в 2022 году уровень преступности на 100 тысяч населения снизился в регионе на 3,3%, общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось. Увеличилась раскрываемость, в том числе тяжких и особо тяжких противоправных деяний. Количество дорожно-транспортных происшествий снизилось, как и число погибших в дорожных авариях. Удалось добиться снижения количества ДТП с участием пьяных водителей. В числе основных направлений совместной с полицией работы в 2023 году Моор назвал дальнейшее снижение смертности в ДТП, развитие системы "Безопасный город", совместное противостояние наркомании и наркопреступности, обеспечение общественного порядка и безопасности жителей региона.
https://ria.ru/20230126/ubiystvo-1847587886.html
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тюменская область, александр моор, россия
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Россия
Тюменская область направит средства на программы по безопасности населения
Тюменская область направит 740 миллионов рублей на три программы по безопасности населения
ТЮМЕНЬ, 27 янв – РИА Новости. Власти Тюменской области в 2023 году планируют направить более 740 млн рублей на реализацию региональных программ по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности населения, сообщил глава региона Александр Моор.
Губернатор принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России
по Тюменской области, на котором состоялось обсуждение итогов минувшего года и планы на 2023 год, сообщается на сайте регионального правительства.
"Совместно с региональным управлением МВД разработаны и реализуются три государственные программы Тюменской области: "Профилактика правонарушений", "Повышение безопасности дорожного движения", "Антинаркотическая программа". В 2023 году их реализация будет продолжена. Для этого предусмотрено более 740 миллионов рублей", – приводит слова Моора пресс-служба губернатора.
По данным УМВД по Тюменской области, в 2022 году уровень преступности на 100 тысяч населения снизился в регионе на 3,3%, общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось. Увеличилась раскрываемость, в том числе тяжких и особо тяжких противоправных деяний. Количество дорожно-транспортных происшествий снизилось, как и число погибших в дорожных авариях. Удалось добиться снижения количества ДТП с участием пьяных водителей.
В числе основных направлений совместной с полицией работы в 2023 году Моор назвал дальнейшее снижение смертности в ДТП, развитие системы "Безопасный город", совместное противостояние наркомании и наркопреступности, обеспечение общественного порядка и безопасности жителей региона.