https://ria.ru/20230127/tyumen-1847964461.html

Тюменская область направит средства на программы по безопасности населения

Тюменская область направит средства на программы по безопасности населения - РИА Новости, 27.01.2023

Тюменская область направит средства на программы по безопасности населения

Власти Тюменской области в 2023 году планируют направить более 740 млн рублей на реализацию региональных программ по борьбе с преступностью и обеспечению... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:35

2023-01-27T17:35

2023-01-27T17:35

тюменская область

тюменская область

александр моор

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564791511_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_4b1f36bad1571f8324d6633d18b67c14.jpg

ТЮМЕНЬ, 27 янв – РИА Новости. Власти Тюменской области в 2023 году планируют направить более 740 млн рублей на реализацию региональных программ по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности населения, сообщил глава региона Александр Моор. Губернатор принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по Тюменской области, на котором состоялось обсуждение итогов минувшего года и планы на 2023 год, сообщается на сайте регионального правительства. "Совместно с региональным управлением МВД разработаны и реализуются три государственные программы Тюменской области: "Профилактика правонарушений", "Повышение безопасности дорожного движения", "Антинаркотическая программа". В 2023 году их реализация будет продолжена. Для этого предусмотрено более 740 миллионов рублей", – приводит слова Моора пресс-служба губернатора. По данным УМВД по Тюменской области, в 2022 году уровень преступности на 100 тысяч населения снизился в регионе на 3,3%, общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось. Увеличилась раскрываемость, в том числе тяжких и особо тяжких противоправных деяний. Количество дорожно-транспортных происшествий снизилось, как и число погибших в дорожных авариях. Удалось добиться снижения количества ДТП с участием пьяных водителей. В числе основных направлений совместной с полицией работы в 2023 году Моор назвал дальнейшее снижение смертности в ДТП, развитие системы "Безопасный город", совместное противостояние наркомании и наркопреступности, обеспечение общественного порядка и безопасности жителей региона.

https://ria.ru/20230126/ubiystvo-1847587886.html

https://ria.ru/20230126/sreda-1847522165.html

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, александр моор, россия