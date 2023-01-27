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Тюменская область направит средства на программы по безопасности населения - РИА Новости, 27.01.2023
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Тюменская область
https://ria.ru/20230127/tyumen-1847964461.html
Тюменская область направит средства на программы по безопасности населения
Тюменская область направит средства на программы по безопасности населения - РИА Новости, 27.01.2023
Тюменская область направит средства на программы по безопасности населения
Власти Тюменской области в 2023 году планируют направить более 740 млн рублей на реализацию региональных программ по борьбе с преступностью и обеспечению... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:35
2023-01-27T17:35
тюменская область
тюменская область
александр моор
россия
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ТЮМЕНЬ, 27 янв – РИА Новости. Власти Тюменской области в 2023 году планируют направить более 740 млн рублей на реализацию региональных программ по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности населения, сообщил глава региона Александр Моор. Губернатор принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по Тюменской области, на котором состоялось обсуждение итогов минувшего года и планы на 2023 год, сообщается на сайте регионального правительства. "Совместно с региональным управлением МВД разработаны и реализуются три государственные программы Тюменской области: "Профилактика правонарушений", "Повышение безопасности дорожного движения", "Антинаркотическая программа". В 2023 году их реализация будет продолжена. Для этого предусмотрено более 740 миллионов рублей", – приводит слова Моора пресс-служба губернатора. По данным УМВД по Тюменской области, в 2022 году уровень преступности на 100 тысяч населения снизился в регионе на 3,3%, общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось. Увеличилась раскрываемость, в том числе тяжких и особо тяжких противоправных деяний. Количество дорожно-транспортных происшествий снизилось, как и число погибших в дорожных авариях. Удалось добиться снижения количества ДТП с участием пьяных водителей. В числе основных направлений совместной с полицией работы в 2023 году Моор назвал дальнейшее снижение смертности в ДТП, развитие системы "Безопасный город", совместное противостояние наркомании и наркопреступности, обеспечение общественного порядка и безопасности жителей региона.
https://ria.ru/20230126/ubiystvo-1847587886.html
https://ria.ru/20230126/sreda-1847522165.html
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тюменская область, александр моор, россия
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Россия
17:35 27.01.2023
 
Тюменская область направит средства на программы по безопасности населения

Тюменская область направит 740 миллионов рублей на три программы по безопасности населения

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на тобольский кремль
Вид на тобольский кремль - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЮМЕНЬ, 27 янв – РИА Новости. Власти Тюменской области в 2023 году планируют направить более 740 млн рублей на реализацию региональных программ по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности населения, сообщил глава региона Александр Моор.
Губернатор принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по Тюменской области, на котором состоялось обсуждение итогов минувшего года и планы на 2023 год, сообщается на сайте регионального правительства.
Собака - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 14:15
В Тюменской области собака случайно застрелила рыбака
"Совместно с региональным управлением МВД разработаны и реализуются три государственные программы Тюменской области: "Профилактика правонарушений", "Повышение безопасности дорожного движения", "Антинаркотическая программа". В 2023 году их реализация будет продолжена. Для этого предусмотрено более 740 миллионов рублей", – приводит слова Моора пресс-служба губернатора.
По данным УМВД по Тюменской области, в 2022 году уровень преступности на 100 тысяч населения снизился в регионе на 3,3%, общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось. Увеличилась раскрываемость, в том числе тяжких и особо тяжких противоправных деяний. Количество дорожно-транспортных происшествий снизилось, как и число погибших в дорожных авариях. Удалось добиться снижения количества ДТП с участием пьяных водителей.
В числе основных направлений совместной с полицией работы в 2023 году Моор назвал дальнейшее снижение смертности в ДТП, развитие системы "Безопасный город", совместное противостояние наркомании и наркопреступности, обеспечение общественного порядка и безопасности жителей региона.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 11:06Тюменская область
Тюменский студсовет рассказал Моору об исследовании студенческой среды
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорРоссия
 
 
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