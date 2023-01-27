https://ria.ru/20230127/tseremoniya-1848014991.html

Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Золотой Орел"

Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Золотой Орел" - РИА Новости, 27.01.2023

Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Золотой Орел"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел", телеграмму... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T20:26

2023-01-27T20:26

2023-01-27T20:26

культура

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владимир путин

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел", телеграмму зачитал генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров на открытии церемонии в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". "Приветствую вас на торжественном открытии XXI церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии "Золотой Орёл", которая проходит в легендарном Первом павильоне Киноконцерна "Мосфильм". Отрадно видеть в числе нынешних номинантов не только опытных, признанных мастеров, но и одарённую молодёжь. Это убедительно свидетельствует о том, что замечательные традиции отечественной школы кинематографии обогащаются интересными идеями и замыслами", - говорится в телеграмме, которую зачитал Шахназаров. Путин отметил, важно, что всех объединяет искренняя любовь к избранному делу, глубокое понимание уникальной роли киноискусства в жизни людей, формировании их мировоззрения, воспитании подрастающего поколения. "Сердечно поздравляю лауреатов с большим, значимым успехом. Уверен, что эта престижная награда вдохновит вас на новые, яркие, неординарные творческие свершения. Желаю всем удачи и самых добрых, незабываемых впечатлений", - приводятся слова Путина. Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году, она вручается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет.

https://ria.ru/20230127/kino-1847628655.html

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россия, владимир путин, карен шахназаров, мосфильм, культура, новости культуры