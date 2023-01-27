https://ria.ru/20230127/torgovlya-1847792068.html

Россия и Индия фиксируют рекордный рост взаимной торговли

Россия и Индия фиксируют рекордный рост взаимной торговли - РИА Новости, 27.01.2023

Россия и Индия фиксируют рекордный рост взаимной торговли

Россия и Индия тридцать лет назад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, но и сейчас его принципы сохраняют актуальность для координации подходов по... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:30

2023-01-27T11:30

2023-01-27T11:30

экономика

индия

россия

денис алипов

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оон

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Россия и Индия тридцать лет назад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, но и сейчас его принципы сохраняют актуальность для координации подходов по самому широкому спектру вопросов повестки дня, особенно учитывая, что в текущих условиях значение Индии для России как ключевого международного партнера будет только усиливаться, заявил посол России в Индии Денис Алипов в статье, написанной специально для РИА Новости.28 января 1993 года Россия и Индия подписали Договор о дружбе и сотрудничестве. Этот основополагающий документ ознаменовал собой начало нового этапа в развитии российско-индийских отношений после распада СССР, обеспечив преемственность легендарного Договора о мире, дружбе и сотрудничестве 1971 года. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что заложенные в нем принципы полностью оправдали себя как надежная основа традиционно тесного взаимодействия между двумя странами и сохраняют высокую актуальность для координации подходов по самому широкому спектру тем двусторонней и международной повестки дня. Не на словах, а на деле мы поддерживаем обоюдную приверженность взаимному уважению, развитию равноправных и взаимовыгодных отношений, укреплению роли ООН, соблюдению ее Устава и международного права. Это, в свою очередь, объясняет единство и близость наших позиций по глобальным и региональным проблемам, что особенно отчетливо заметно на фоне нынешней глобальной турбулентности.Договор 1993 г. лежит у истоков широкой двусторонней правовой базы, ныне насчитывающей порядка 100 межправительственных и около 60 межведомственных документов, не считая договоренностей по линии негосударственного и частного секторов. Этот солидный массив документов прочно опирается на учет национальных интересов и историческую дружбу между народами двух стран, обогащая уникальные достижения предыдущей эпохи. В их числе особое место занимает Делийская декларация 2000 г. о стратегическом партнерстве между Россией и Индией – один из первых в мире документов подобного рода.С Индией у России сформирована насыщенная архитектура контактов на различных уровнях, включая практику ежегодных встреч между лидерами. XXI двусторонний саммит состоялся в декабре 2021 г. в Нью-Дели. В 2022 году, прошедшем под знаком 75-летия российско-индийских дипломатических отношений, Президент России В.В. Путин и Премьер-министр Индии Н. Моди неоднократно созванивались по телефону и провели очные переговоры "на полях" заседания Совета глав государств стран-членов ШОС в Самарканде. В качестве ключевых механизмов действуют две межправительственные комиссии – по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, а также по военному и военно-техническому взаимодействию. Работает двусторонняя Межпарламентская комиссия. В 2021 году дан старт диалогу в формате "2+2" на уровне министров иностранных дел и обороны. Плотно развивается координация по линии советов безопасности, отраслевых министерств и ведомств, регулярный характер имеют межмидовские консультации.Примечательно, что ни пандемия COVID-19, ни беспрецедентная антироссийская санкционная кампания, к которой Нью-Дели, к слову, не присоединился, не отразились существенным образом на интенсивности наших контактов. Напротив, за счет прочного запаса политической воли и взаимной заинтересованности мы находим возможности для преодоления негативных тенденций и успешной адаптации к меняющимся условиям. Российско-индийские отношения давно стали политической константой, не зависящей от внешних факторов. Наша задача сегодня – сохранить и укрепить это редкое и ценное качество в межгосударственных отношениях.Вопреки попыткам Запада исключить Россию из глобальных логистических и финансовых цепочек, в экономических отношениях с Индией достигнуты впечатляющие результаты. В 2022 году зафиксирован рекордный рост взаимной торговли, превысивший по индийской статистике 30 млрд долл. США. Во многом обеспечить такой показатель помогло 36-кратное увеличение поставок российской нефти – на ее долю теперь приходится около 25% индийского импорта, но также многократное увеличение экспорта удобрений и сельхозпродукции. Показательно, что Нью-Дели продемонстрировал готовность расширять взаимовыгодную кооперацию с нашей страной на основе суверенных решений, не поддаваясь диктату извне.Благодаря проделанной серьезной работе мы смогли выстроить независимую систему платежей, расширяя использование национальных валют во взаиморасчетах. Целенаправленно развиваем альтернативные транспортные маршруты, прежде всего – МТК "Север-Юг", привлекаем партнеров к крупномасштабным энергетическим и инфраструктурным проектам в рамках развития Дальнего Востока, Сибири и Северного морского пути. Дан импульс многочисленным контактам между частным бизнесом, активизировались регионы, углубляется таможенное сотрудничество и связи в сфере финтеха. Появляются новые перспективы в секторах аэропортовой, морской и речной инфраструктуры, металлургии, нефтехимии, стартапов, авиа- и судостроения, передовых технологий в области градостроительства, цифровизации. Уход из России западных компаний открыл широкие возможности для индийского бизнеса, многие из которых уже реализуются. Обеспечению качественной перестройки и дальнейшей диверсификации торгово-экономических и инвестиционных связей будут способствовать скорейшее создание ЗСТ между ЕАЭС и Индией и формирование эффективно действующих торгово-промышленных объединений различного профиля.Высокий статус двусторонних отношений характеризуется успешным ходом сотрудничества по уникальным высокотехнологическим проектам. В их числе – сооружение на юге Индии по российскому дизайну АЭС "Куданкулам". Россия остается единственной страной, которая на практике выполняет договоренности с Индией в области мирного атома, укрепляя индийский энергетический потенциал. Совместно с индийскими партнерами реализуем проект строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш.Беспрецедентным остается уровень российско-индийского взаимодействия в сфере ВТС. Наша страна, в отличие от других, не обусловливает такое сотрудничество политическими требованиями и предлагает максимально возможную передачу передовых технологий. Лицензионное производство в Индии танков Т-90, истребителей Су-30МКИ, автоматов АК-203, а также других образцов вооружений и комплектующих полностью соответствует требованиям правительственных программ "Делай в Индии" и "Самодостаточная Индия". Образцом для подражания служит высокоуспешный совместный проект по созданию сверхзвуковых крылатых ракет "БраМос". Россия и Индия сохраняют приверженность всем ранее достигнутым соглашениям, включая реализуемый контракт на поставку передовых ЗРК С-400 "Триумф".Исторически приоритетными направлениями остаются космическое и научно-техническое сотрудничество. В 2021 г. в рамках национальной программы пилотируемых космических полетов "Гаганьян" будущие индийские космонавты прошли обучение в России. Ведем предметный диалог по проблематике криогенных двигателей и космической навигации. Развиваем взаимодействие в сферах квантовых и биотехнологий, искусственного интеллекта, фундаментальной и прикладной физики, медицинских наук. Мощный импульс на данном направлении придала совместная работа по противодействию COVID-19, особенно на вакцинном треке.Неотъемлемая составляющая многопланового партнерства с Индией – обширные гуманитарные связи. Высокой популярностью пользуются проводимые в двух странах культурные фестивали. Наглядным тому подтверждением стал состоявшийся в ноябре 2022 г. в Нью-Дели, Мумбаи и Калькутте яркий и запоминающийся Фестиваль российской культуры. Успешное проведение в ноябре-декабре 2022 г. первого двустороннего туристического форума закладывает новые перспективы в сфере туризма.Важное место занимают инициативы в области образования и межвузовских обменов. В России ежегодно обучается порядка 15-20 тыс. индийских студентов. Эту цифру можно и нужно увеличивать. Для российских ВУЗов открываются широкие возможности в Индии в связи с планами разрешить учреждение на ее территории филиалов/отделений зарубежных высших учебных заведений. Растет значение последовательной поддержки развития русистики в Индии и индологических направлений в России, включая расширение подготовки профессиональных индологов различного профиля.Важно отметить, что накопленный багаж практических достижений, устойчивый обоюдный интерес к их приумножению, а также взаимное доверие дают нам возможность уверенно преодолевать геополитическую нестабильность и эффективно реагировать на возникающие вызовы. Обе наши державы твердо стоят на позициях безальтернативности справедливого полицентричного мирового порядка, демократизации глобального управления и повышения в нем роли развивающихся государств Азии, Африки и Латинской Америки. Россия поддерживает устремления Индии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. Мы плотно координируем наши усилия в БРИКС, на ооновских площадках, приветствуем цели индийского председательства в "Группе двадцати" и ШОС в 2022-2023 гг. Обе наши страны не приемлют навязывания разделительных линий между странами в нарушение принципа равной безопасности. Заслуживает уважения вдумчивый, сбалансированный и независимый подход Нью-Дели к украинскому и другим кризисам, его последовательная позиция в пользу диалога и учета интересов всех государств как важнейшей предпосылки для урегулирования споров и конфликтов.Очевидно, что в текущих условиях значение Индии для России как ключевого международного партнера будет только усиливаться. Многое сделано для укрепления нашего партнерства, но предстоит сделать еще больше, чтобы соответствовать требованиям глобальной трансформации. Подспорьем на этом пути служит мудрость предыдущих поколений, дальновидно закреплявших в двусторонней договорно-правовой базе основы и принципы отношений на долгосрочную перспективу. Прочным фундаментом в этом плане, безусловно, является Договор о дружбе и сотрудничестве 1993 года, на котором Россия выстраивает диалог с Индией в интересах народов двух стран, глобального мира, безопасности и устойчивого развития.

https://ria.ru/20220916/indiya-1816768902.html

https://ria.ru/20230126/indiya-1847492414.html

https://ria.ru/20221221/torgovlya-1840146850.html

https://ria.ru/20230117/ak-1845375019.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, индия, россия, денис алипов, евразийский экономический союз, шос, оон