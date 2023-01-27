https://ria.ru/20230127/tailand-1847909428.html
В Таиланде таксисты на мотобайках устроили массовую драку из-за туристов
В Таиланде таксисты на мотобайках устроили массовую драку из-за туристов - РИА Новости, 27.01.2023
В Таиланде таксисты на мотобайках устроили массовую драку из-за туристов
В тайском городе Паттайя произошла массовая драка мототаксистов, которые не смогли поделить клиентов, сообщает газета Pattaya News. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:24
2023-01-27T15:24
2023-01-27T15:24
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
паттайя
туристы
такси
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В тайском городе Паттайя произошла массовая драка мототаксистов, которые не смогли поделить клиентов, сообщает газета Pattaya News. По данным издания, стычка случилась рядом с курортным отелем Arcadia Beach Resort, где останавливаются многие российские туристы и путешественники из других стран. К мототаксисту, ожидающему клиентов неподалеку от стоянки, подъехали его коллеги, работающие по заказам в приложении Bolt. Они поспорили о том, кто имеет право забирать там туристов. В результате устной перепалки между конкурентами началась потасовка. В ход пошли монтировка, бейсбольная бита, подручные средства. К драке присоединились другие мототаксисты. Уточняется, что в результате стычки три человека получили ранения.
https://ria.ru/20230124/tailand-1845981257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, паттайя, туристы, такси
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Паттайя, туристы, Такси
В Таиланде таксисты на мотобайках устроили массовую драку из-за туристов
В тайском городе Паттайя произошла массовая драка мототаксистов из-за туристов
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
В тайском городе Паттайя произошла массовая драка мототаксистов, которые не смогли поделить клиентов, сообщает
газета Pattaya News.
По данным издания, стычка случилась рядом с курортным отелем Arcadia Beach Resort, где останавливаются многие российские туристы и путешественники из других стран.
К мототаксисту, ожидающему клиентов неподалеку от стоянки, подъехали его коллеги, работающие по заказам в приложении Bolt. Они поспорили о том, кто имеет право забирать там туристов.
В результате устной перепалки между конкурентами началась потасовка. В ход пошли монтировка, бейсбольная бита, подручные средства. К драке присоединились другие мототаксисты. Уточняется, что в результате стычки три человека получили ранения.