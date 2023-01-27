https://ria.ru/20230127/tailand-1847909428.html

В Таиланде таксисты на мотобайках устроили массовую драку из-за туристов

В Таиланде таксисты на мотобайках устроили массовую драку из-за туристов - РИА Новости, 27.01.2023

В Таиланде таксисты на мотобайках устроили массовую драку из-за туристов

В тайском городе Паттайя произошла массовая драка мототаксистов, которые не смогли поделить клиентов, сообщает газета Pattaya News. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:24

2023-01-27T15:24

2023-01-27T15:24

туризм

туризм

новости - туризм

таиланд

паттайя

туристы

такси

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В тайском городе Паттайя произошла массовая драка мототаксистов, которые не смогли поделить клиентов, сообщает газета Pattaya News. По данным издания, стычка случилась рядом с курортным отелем Arcadia Beach Resort, где останавливаются многие российские туристы и путешественники из других стран. К мототаксисту, ожидающему клиентов неподалеку от стоянки, подъехали его коллеги, работающие по заказам в приложении Bolt. Они поспорили о том, кто имеет право забирать там туристов. В результате устной перепалки между конкурентами началась потасовка. В ход пошли монтировка, бейсбольная бита, подручные средства. К драке присоединились другие мототаксисты. Уточняется, что в результате стычки три человека получили ранения.

https://ria.ru/20230124/tailand-1845981257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, таиланд, паттайя, туристы, такси