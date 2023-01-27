https://ria.ru/20230127/suverenitet-1847974950.html

Путин дал поручения по укреплению технологического суверенитета России

Путин дал поручения по укреплению технологического суверенитета России - РИА Новости, 27.01.2023

Путин дал поручения по укреплению технологического суверенитета России

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и ЦБ в 2023 году особое внимание уделить укреплению... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:00

2023-01-27T18:00

2023-01-27T18:15

россия

владимир путин

политика

центральный банк рф (цб рф)

правительство рф

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и ЦБ в 2023 году особое внимание уделить укреплению технологического суверенитета страны и обеспечению финансового суверенитета, соответствующее поручение опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание: решению в 2023 году следующих ключевых задач... укрепление технологического суверенитета Российской Федерации; обеспечение финансового суверенитета Российской Федерации", - говорится в тексте поручения.Доклад поручено предоставить до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц.

https://ria.ru/20230125/putin-1847393917.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, политика, центральный банк рф (цб рф), правительство рф