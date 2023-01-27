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Путин дал поручения по укреплению технологического суверенитета России - РИА Новости, 27.01.2023
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Путин дал поручения по укреплению технологического суверенитета России
Путин дал поручения по укреплению технологического суверенитета России - РИА Новости, 27.01.2023
Путин дал поручения по укреплению технологического суверенитета России
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и ЦБ в 2023 году особое внимание уделить укреплению... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:00
2023-01-27T18:15
россия
владимир путин
политика
центральный банк рф (цб рф)
правительство рф
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и ЦБ в 2023 году особое внимание уделить укреплению технологического суверенитета страны и обеспечению финансового суверенитета, соответствующее поручение опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание: решению в 2023 году следующих ключевых задач... укрепление технологического суверенитета Российской Федерации; обеспечение финансового суверенитета Российской Федерации", - говорится в тексте поручения.Доклад поручено предоставить до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц.
https://ria.ru/20230125/putin-1847393917.html
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россия, владимир путин, политика, центральный банк рф (цб рф), правительство рф
Россия, Владимир Путин, Политика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Правительство РФ
18:00 27.01.2023 (обновлено: 18:15 27.01.2023)
 
Путин дал поручения по укреплению технологического суверенитета России

Путин поручил в 2023 году уделить внимание укреплению технологического суверенитета России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и ЦБ в 2023 году особое внимание уделить укреплению технологического суверенитета страны и обеспечению финансового суверенитета, соответствующее поручение опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание: решению в 2023 году следующих ключевых задач... укрепление технологического суверенитета Российской Федерации; обеспечение финансового суверенитета Российской Федерации", - говорится в тексте поручения.
Доклад поручено предоставить до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 17:24
Суверенитет России зависит от сохранения исторической памяти, заявил Путин
 
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