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Путин поручил правительству обеспечить строительство 260 гражданских судов - РИА Новости, 27.01.2023
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Путин поручил правительству обеспечить строительство 260 гражданских судов
Путин поручил правительству обеспечить строительство 260 гражданских судов - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил правительству обеспечить строительство 260 гражданских судов
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить строительство 260 гражданских судов и поставить их по договорам льготного лизинга с... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:33
2023-01-27T19:17
экономика
россия
владимир путин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
гтлк
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить строительство 260 гражданских судов и поставить их по договорам льготного лизинга с привлечением средств ФНБ до 2027 года, доклад поручено представить до 15 апреля, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля. "С учетом ранее данных поручений обеспечить за счет средств Фонда национального благосостояния софинансирование проектов, предусматривающих: .... строительство гражданских судов водного транспорта и их предоставление по договорам финансовой аренды (лизинга), заключаемым на льготных условиях, с учетом необходимости поставки до 2027 года не менее 260 таких судов отечественного производства (софинансирование начать до 31 марта 2023 года)", - говорится в поручении. Доклад поручено представить до 15 апреля.Ранее в январе в ходе совещания с президентом вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров представил программу обновления гражданского флота в РФ на 231 миллиард рублей. Помимо заложенных в бюджете 10 миллиардов рублей на субсидии, программа подразумевает выделение из ФНБ 136 миллиардов рублей. Предполагается, что еще 85 миллиардов ГТЛК привлечет с рынка.Мантуров также попросил Путина поддержать механизм льготного лизинга водного транспорта, подразумевающий льготную ставку для лизингодателя в 1,5%. По словам вице-премьера - главы Минпромторга, российские верфи построят 260 гражданских судов в рамках данной программы.
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экономика, россия, владимир путин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), гтлк
Экономика, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ГТЛК
18:33 27.01.2023 (обновлено: 19:17 27.01.2023)
 
Путин поручил правительству обеспечить строительство 260 гражданских судов

Путин поручил поставить 260 гражданских водных судов по льготному лизингу к 2027 году

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить строительство 260 гражданских судов и поставить их по договорам льготного лизинга с привлечением средств ФНБ до 2027 года, доклад поручено представить до 15 апреля, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"С учетом ранее данных поручений обеспечить за счет средств Фонда национального благосостояния софинансирование проектов, предусматривающих: .... строительство гражданских судов водного транспорта и их предоставление по договорам финансовой аренды (лизинга), заключаемым на льготных условиях, с учетом необходимости поставки до 2027 года не менее 260 таких судов отечественного производства (софинансирование начать до 31 марта 2023 года)", - говорится в поручении.
Доклад поручено представить до 15 апреля.
Ранее в январе в ходе совещания с президентом вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров представил программу обновления гражданского флота в РФ на 231 миллиард рублей. Помимо заложенных в бюджете 10 миллиардов рублей на субсидии, программа подразумевает выделение из ФНБ 136 миллиардов рублей. Предполагается, что еще 85 миллиардов ГТЛК привлечет с рынка.
Мантуров также попросил Путина поддержать механизм льготного лизинга водного транспорта, подразумевающий льготную ставку для лизингодателя в 1,5%. По словам вице-премьера - главы Минпромторга, российские верфи построят 260 гражданских судов в рамках данной программы.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот на летном поле Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 18:15
Путин поручил обеспечить софинансирование поставки воздушных судов
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ГТЛК
 
 
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