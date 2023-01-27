https://ria.ru/20230127/suda-1847988739.html
Путин поручил правительству обеспечить строительство 260 гражданских судов
Путин поручил правительству обеспечить строительство 260 гражданских судов - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил правительству обеспечить строительство 260 гражданских судов
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить строительство 260 гражданских судов и поставить их по договорам льготного лизинга с... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:33
2023-01-27T18:33
2023-01-27T19:17
экономика
россия
владимир путин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
гтлк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a8fc9833a68c0bfba7c10f39fcfcf7.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить строительство 260 гражданских судов и поставить их по договорам льготного лизинга с привлечением средств ФНБ до 2027 года, доклад поручено представить до 15 апреля, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля. "С учетом ранее данных поручений обеспечить за счет средств Фонда национального благосостояния софинансирование проектов, предусматривающих: .... строительство гражданских судов водного транспорта и их предоставление по договорам финансовой аренды (лизинга), заключаемым на льготных условиях, с учетом необходимости поставки до 2027 года не менее 260 таких судов отечественного производства (софинансирование начать до 31 марта 2023 года)", - говорится в поручении. Доклад поручено представить до 15 апреля.Ранее в январе в ходе совещания с президентом вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров представил программу обновления гражданского флота в РФ на 231 миллиард рублей. Помимо заложенных в бюджете 10 миллиардов рублей на субсидии, программа подразумевает выделение из ФНБ 136 миллиардов рублей. Предполагается, что еще 85 миллиардов ГТЛК привлечет с рынка.Мантуров также попросил Путина поддержать механизм льготного лизинга водного транспорта, подразумевающий льготную ставку для лизингодателя в 1,5%. По словам вице-премьера - главы Минпромторга, российские верфи построят 260 гражданских судов в рамках данной программы.
https://ria.ru/20230127/samolety-1847982515.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3e6592375f5c9545a275b1e67a8e4391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), гтлк
Экономика, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ГТЛК
18:33 27.01.2023 (обновлено: 19:17 27.01.2023)
Путин поручил правительству обеспечить строительство 260 гражданских судов
Путин поручил поставить 260 гражданских водных судов по льготному лизингу к 2027 году