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Спецоперация, 27 января: спор о вовлеченности в конфликт - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1848025624.html
Спецоперация, 27 января: спор о вовлеченности в конфликт
Спецоперация, 27 января: спор о вовлеченности в конфликт - РИА Новости, 27.01.2023
Спецоперация, 27 января: спор о вовлеченности в конфликт
Вооруженные силы РФ 26 января нанесли массированный удар ракетами и БПЛА по системе энергетики Украины, его цели достигнуты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T21:49
2023-01-27T21:49
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
джон кирби
виталий кличко
мария захарова
нато
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Вооруженные силы РФ 26 января нанесли массированный удар ракетами и БПЛА по системе энергетики Украины, его цели достигнуты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. Тогда украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в городе. В "Укрэнерго" сообщили о повреждении энергообъектов в южном, центральном, юго-западном регионах. Как уточнили в Минобороны России, в результате удара также "сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО". Кроме того, отметили в ведомстве, нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники войск Украины. Ход операцииМинистерство обороны сообщило, что российские военные уничтожили более 80 украинских военнослужащих на донецком направлении за сутки, на купянском и краснолиманском направлениях украинские силы за сутки потеряли убитыми и ранеными около 70 военнослужащих. Кроме того, ведомство сообщило о наступлении российских сил на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате чего Украина лишилась до 65 военных. Спор о вовлеченности Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свете поставок странами Запада танков Украине заявила, что Североатлантический альянс "полностью втянут в противостояние с нашей страной, и это противостояние идет по нарастающей". Итоги встречи НАТО на авиабазе "Рамштайн" 20 января, где решался вопрос о поставке вооружений Киеву, - это ещё одно свидетельство полной безответственности Запада и стремления к эскалации конфликта, отметила она. По ее словам, поставки западных танков Украине не изменят ситуацию в пользу Киева, но выводят противостояние Запада с Россией на новый уровень. В свою очередь, в Белом доме заявили, что США и НАТО не вовлечены напрямую в происходящее на Украине, и подчеркнули, что это конфликт России и Украины. Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр также отметила, что ни Париж, ни его партнеры за счет поставок вооружений Украине не являются соучастниками конфликте, Франция не воюет с Россией. Другая помощьКоординатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил телеканалу CNN, что поставка танков Abrams Украине займет "много месяцев", при этом он не смог подтвердить, что танки прибудут на Украину до конца 2023 года. В Белом доме подтвердили намерение отправить 31 танк, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Владимир Зеленский в ходе интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что если американские танки M1 Abrams прибудут на Украину к августу, будет слишком поздно. Кирби также сообщил, что США пока нечего сказать о поставке истребителей на Украину и содержании будущих пакетов помощи, но Вашингтон находится в контакте с Киевом по вопросу поддержки. В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус, комментируя в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung желание украинской стороны получить истребители, сообщил, что об их поставках Киеву не может быть и речи. Правительство Бельгии объявило в пятницу о новом пакете военной помощи Украине на 92 миллиона евро, в который войдут ракеты для систем ПВО, бронированные армейские автомобили, грузовики, гранатометы и стрелковое окружение.
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россия
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Штурм опорного пункта украинских войск на Авдеевском направлении
Штурм опорного пункта украинских войск на Авдеевском направлении
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Минобороны РФ о массированном ударе по военным объектам ВСУ
ВС РФ нанесли массированный удар 26 января по объектам системы энергетики, обеспечивавшим предприятия ОПК и транспортной системы Украины.
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Кадры стрелкового боя российских штурмовиков против украинских боевиков
Кадры стрелкового боя российских штурмовиков против украинских боевиков
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украина, россия, киев, джон кирби, виталий кличко, мария захарова, нато, укрэнерго, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Джон Кирби, Виталий Кличко, Мария Захарова, НАТО, Укрэнерго, M1 Abrams
21:49 27.01.2023
 
Спецоперация, 27 января: спор о вовлеченности в конфликт

Спецоперация, 27 января: спор о вовлеченности в конфликт и вчерашний массированный удар

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Вооруженные силы РФ 26 января нанесли массированный удар ракетами и БПЛА по системе энергетики Украины, его цели достигнуты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
Тогда украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в городе. В "Укрэнерго" сообщили о повреждении энергообъектов в южном, центральном, юго-западном регионах.
Как уточнили в Минобороны России, в результате удара также "сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО". Кроме того, отметили в ведомстве, нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники войск Украины.

Ход операции

Министерство обороны сообщило, что российские военные уничтожили более 80 украинских военнослужащих на донецком направлении за сутки, на купянском и краснолиманском направлениях украинские силы за сутки потеряли убитыми и ранеными около 70 военнослужащих.
Кроме того, ведомство сообщило о наступлении российских сил на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате чего Украина лишилась до 65 военных.

Спор о вовлеченности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свете поставок странами Запада танков Украине заявила, что Североатлантический альянс "полностью втянут в противостояние с нашей страной, и это противостояние идет по нарастающей".
Итоги встречи НАТО на авиабазе "Рамштайн" 20 января, где решался вопрос о поставке вооружений Киеву, - это ещё одно свидетельство полной безответственности Запада и стремления к эскалации конфликта, отметила она.
По ее словам, поставки западных танков Украине не изменят ситуацию в пользу Киева, но выводят противостояние Запада с Россией на новый уровень.
В свою очередь, в Белом доме заявили, что США и НАТО не вовлечены напрямую в происходящее на Украине, и подчеркнули, что это конфликт России и Украины. Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр также отметила, что ни Париж, ни его партнеры за счет поставок вооружений Украине не являются соучастниками конфликте, Франция не воюет с Россией.

Другая помощь

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил телеканалу CNN, что поставка танков Abrams Украине займет "много месяцев", при этом он не смог подтвердить, что танки прибудут на Украину до конца 2023 года. В Белом доме подтвердили намерение отправить 31 танк, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков.
Владимир Зеленский в ходе интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что если американские танки M1 Abrams прибудут на Украину к августу, будет слишком поздно.
Кирби также сообщил, что США пока нечего сказать о поставке истребителей на Украину и содержании будущих пакетов помощи, но Вашингтон находится в контакте с Киевом по вопросу поддержки.
В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус, комментируя в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung желание украинской стороны получить истребители, сообщил, что об их поставках Киеву не может быть и речи.
Правительство Бельгии объявило в пятницу о новом пакете военной помощи Украине на 92 миллиона евро, в который войдут ракеты для систем ПВО, бронированные армейские автомобили, грузовики, гранатометы и стрелковое окружение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевДжон КирбиВиталий КличкоМария ЗахароваНАТОУкрэнергоM1 Abrams
 
 
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