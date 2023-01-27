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Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов
Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 27.01.2023
Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов
Бойцы ВДВ уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся зайти в тыл к российским военным, сообщил РИА Новости оператор беспилотника, корректировавший стрельбу. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:39
2023-01-27T16:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
донбасс
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бойцы ВДВ уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся зайти в тыл к российским военным, сообщил РИА Новости оператор беспилотника, корректировавший стрельбу.Десантник подчеркнул, что ВСУ нередко пытаются завести в тыл малые диверсионные группы. Вычислять их помогают беспилотники с тепловизорами."Тепло целей сразу проявляется на фоне лесополосы, тем самым мы можем обнаружить противника и нанести ему более точное огневое поражение. Беспилотники в несколько раз повышают возможности ведения разведки, наблюдения, уничтожения противника", — отметил российский боец.Десантник уточнил, что использование БПЛА сводит к минимуму потери среди личного состава российских Вооруженных сил.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230126/avdeevka-1847599589.html
https://ria.ru/20230124/terminator-1846995464.html
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Российские десантники во время боя с украинскими диверсантами
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Донбасс, Владимир Путин
15:39 27.01.2023 (обновлено: 16:18 27.01.2023)
 
Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов

Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов, пытавшихся зайти в тыл

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бойцы ВДВ уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся зайти в тыл к российским военным, сообщил РИА Новости оператор беспилотника, корректировавший стрельбу.

"Обнаружена <...> ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — Прим. ред.) в количестве пяти человек. Был произведен огонь по противнику, при помощи огня АГС (автоматический станковый гранатомет. — Прим. ред.) группа была уничтожена", — сказал собеседник агентства.

Десантник подчеркнул, что ВСУ нередко пытаются завести в тыл малые диверсионные группы. Вычислять их помогают беспилотники с тепловизорами.
"Тепло целей сразу проявляется на фоне лесополосы, тем самым мы можем обнаружить противника и нанести ему более точное огневое поражение. Беспилотники в несколько раз повышают возможности ведения разведки, наблюдения, уничтожения противника", — отметил российский боец.
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Десантник уточнил, что использование БПЛА сводит к минимуму потери среди личного состава российских Вооруженных сил.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииДонбассВладимир Путин
 
 
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