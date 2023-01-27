https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1847918594.html
Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов
Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 27.01.2023
Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов
Бойцы ВДВ уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся зайти в тыл к российским военным, сообщил РИА Новости оператор беспилотника, корректировавший стрельбу. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:39
2023-01-27T15:39
2023-01-27T16:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
донбасс
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847928755_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0263f2b4c15c74867147ad403127d19f.png
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бойцы ВДВ уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся зайти в тыл к российским военным, сообщил РИА Новости оператор беспилотника, корректировавший стрельбу.Десантник подчеркнул, что ВСУ нередко пытаются завести в тыл малые диверсионные группы. Вычислять их помогают беспилотники с тепловизорами."Тепло целей сразу проявляется на фоне лесополосы, тем самым мы можем обнаружить противника и нанести ему более точное огневое поражение. Беспилотники в несколько раз повышают возможности ведения разведки, наблюдения, уничтожения противника", — отметил российский боец.Десантник уточнил, что использование БПЛА сводит к минимуму потери среди личного состава российских Вооруженных сил.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230126/avdeevka-1847599589.html
https://ria.ru/20230124/terminator-1846995464.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847928755_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_849a0888998eafddf0fff206f61db85c.png
Российские десантники во время боя с украинскими диверсантами
Российские десантники во время боя с украинскими диверсантами
2023-01-27T15:39
true
PT2M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Донбасс, Владимир Путин
15:39 27.01.2023 (обновлено: 16:18 27.01.2023)
Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов
Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов, пытавшихся зайти в тыл