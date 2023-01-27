https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1847918594.html

Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов

Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 27.01.2023

Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов

Бойцы ВДВ уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся зайти в тыл к российским военным, сообщил РИА Новости оператор беспилотника, корректировавший стрельбу. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:39

2023-01-27T15:39

2023-01-27T16:18

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бойцы ВДВ уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся зайти в тыл к российским военным, сообщил РИА Новости оператор беспилотника, корректировавший стрельбу.Десантник подчеркнул, что ВСУ нередко пытаются завести в тыл малые диверсионные группы. Вычислять их помогают беспилотники с тепловизорами."Тепло целей сразу проявляется на фоне лесополосы, тем самым мы можем обнаружить противника и нанести ему более точное огневое поражение. Беспилотники в несколько раз повышают возможности ведения разведки, наблюдения, уничтожения противника", — отметил российский боец.Десантник уточнил, что использование БПЛА сводит к минимуму потери среди личного состава российских Вооруженных сил.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230126/avdeevka-1847599589.html

https://ria.ru/20230124/terminator-1846995464.html

россия

донбасс

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские десантники во время боя с украинскими диверсантами Российские десантники во время боя с украинскими диверсантами 2023-01-27T15:39 true PT2M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, донбасс, владимир путин