https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1847885691.html

Российские военные уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.01.2023

Российские военные уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении

На херсонском направлении российские войска в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую установку реактивной системы залпового огня "Град",... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:36

2023-01-27T14:36

2023-01-27T14:40

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую установку реактивной системы залпового огня "Град", американскую гаубицу М-777 и склад артиллерийских боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ"На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена установка РСЗО "Град", одна артиллерийская система М-777 производства США, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230127/vostok-1847886443.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, сша, вооруженные силы украины