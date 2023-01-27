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Российские военные уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1847885691.html
Российские военные уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении
Российские военные уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.01.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую установку реактивной системы залпового огня "Град",... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:36
2023-01-27T14:40
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую установку реактивной системы залпового огня "Град", американскую гаубицу М-777 и склад артиллерийских боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ"На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена установка РСЗО "Град", одна артиллерийская система М-777 производства США, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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россия, безопасность, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, США, Вооруженные силы Украины
14:36 27.01.2023 (обновлено: 14:40 27.01.2023)
 
Российские военные уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении

Минобороны: российские военные уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую установку реактивной системы залпового огня "Град", американскую гаубицу М-777 и склад артиллерийских боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ
"На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена установка РСЗО "Град", одна артиллерийская система М-777 производства США, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 14:39Специальная военная операция на Украине
Группа "Восток" заняла новые рубежи на Южно-Донецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьСШАВооруженные силы Украины
 
 
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