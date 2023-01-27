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Британцы назвали Зеленского безумцем после просьбы к НАТО - РИА Новости, 27.01.2023
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Британцы назвали Зеленского безумцем после просьбы к НАТО
Британцы назвали Зеленского безумцем после просьбы к НАТО - РИА Новости, 27.01.2023
Британцы назвали Зеленского безумцем после просьбы к НАТО
Читатели британского издания The Daily Mail усомнились в психическом здоровье Владимира Зеленского из-за его просьбы о поставках боевых самолетов и ракет... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T06:24
2023-01-27T06:24
в мире
украина
россия
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
йенс столтенберг
запад
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Читатели британского издания The Daily Mail усомнились в психическом здоровье Владимира Зеленского из-за его просьбы о поставках боевых самолетов и ракет дальнего радиуса действия. Своем мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о необходимости разблокировать поставки Украине ракет большой дальности и попросил самолеты – истребители, как уточнил советник украинского министра обороны Юрий Сак."Он (Зеленский – Прим. ред.) поведет нас всех по пути невозврата... Он сошел с ума", - предположил Bristol2023."Клоунам в Киеве нужно просить мира", - выразил уверенность Duke ofilywhite."Запад делает из Зеленского миллиардера, а он смеется над нами", — выразил мнение Lancaster George."Где заканчивается это дай мне, дай мне, дай мне? — задался вопросом indygirl78."Пришло время Западу проигнорировать его постоянные требования, иначе третья мировая война станет неизбежной", - резюмировал The Caped Crusader.Ранее читатели немецкого издания Die Welt жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за очередной призыв к западным странам предоставить Киеву новое оружие. Пользователи портала посчитали, что политик стал много и часто требовать вооружение, а также испугались возможной эскалации конфликта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на украинской территории. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, йенс столтенберг, запад
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Йенс Столтенберг, Запад
06:24 27.01.2023
 
Британцы назвали Зеленского безумцем после просьбы к НАТО

Читатели Daily Mail усомнились в психическом здоровье Зеленского из-за просьбы о самолетах

© AP Photo / Natacha PisarenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Читатели британского издания The Daily Mail усомнились в психическом здоровье Владимира Зеленского из-за его просьбы о поставках боевых самолетов и ракет дальнего радиуса действия. Своем мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Ранее Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о необходимости разблокировать поставки Украине ракет большой дальности и попросил самолеты – истребители, как уточнил советник украинского министра обороны Юрий Сак.
"Он (Зеленский – Прим. ред.) поведет нас всех по пути невозврата... Он сошел с ума", - предположил Bristol2023.
"Клоунам в Киеве нужно просить мира", - выразил уверенность Duke ofilywhite.
"Запад делает из Зеленского миллиардера, а он смеется над нами", — выразил мнение Lancaster George.
"Где заканчивается это дай мне, дай мне, дай мне? — задался вопросом indygirl78.
"Пришло время Западу проигнорировать его постоянные требования, иначе третья мировая война станет неизбежной", - резюмировал The Caped Crusader.
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 19:53
Гейтс пожалел украинцев из-за "худшего в мире" правительства Зеленского
Ранее читатели немецкого издания Die Welt жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за очередной призыв к западным странам предоставить Киеву новое оружие. Пользователи портала посчитали, что политик стал много и часто требовать вооружение, а также испугались возможной эскалации конфликта.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на украинской территории. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС.
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныЙенс СтолтенбергЗапад
 
 
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