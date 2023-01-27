https://ria.ru/20230127/sobaki-1847840012.html

В Кузбассе сотрудница полиции спасла пса от стаи диких собак

В Кузбассе сотрудница полиции спасла пса от стаи диких собак - РИА Новости, 27.01.2023

В Кузбассе сотрудница полиции спасла пса от стаи диких собак

Сотрудница полиции в Кемеровской области спасла пса, на которого напала стая диких собак, а он стал ее верным другом, сообщает пресс-служба областного главка... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:10

2023-01-27T13:10

2023-01-27T13:10

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сотрудница полиции в Кемеровской области спасла пса, на которого напала стая диких собак, а он стал ее верным другом, сообщает пресс-служба областного главка МВД. Младший лейтенант полиции Анастасия Гришина по дороге на службу обратила внимание на громкий лай и визг. Когда девушка подошла ближе, то увидела, что бродячие псы напали на собаку породы хаски. Сотрудница полиции заступилась за животное, спугнув стаю. Затем девушка отвезла пса в ветклинику, где его прооперировали. Предположив, что породистое животное могут искать хозяева, спасительница опубликовала фото в соцсетях, однако на объявления никто не отзывался. Так в семье сотрудницы полиции появился питомец. "Анастасия Гришина не смогла оставить без помощи нуждающегося в уходе четвероногого друга. Она приютила его и дала новому члену своей семьи кличку Арчи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201206/khaski-1587703244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кемеровская область, россия, животные, общество