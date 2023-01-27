https://ria.ru/20230127/skifskoezoloto-1847870400.html
В Крыму высказались о позиции ГП Нидерландов по "скифскому золоту"
В Крыму высказались о позиции ГП Нидерландов по "скифскому золоту" - РИА Новости, 27.01.2023
В Крыму высказались о позиции ГП Нидерландов по "скифскому золоту"
Позиция генпрокурора Нидерландов о возможности передачи коллекции "скифского золота" Украине несправедлива и предвзята по отношению к Крыму, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:15
2023-01-27T14:15
2023-01-27T14:16
культура
новости культуры
нидерланды
украина
амстердам
андрей мальгин
центральный музей тавриды
ситуация вокруг коллекции скифского золота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Позиция генпрокурора Нидерландов о возможности передачи коллекции "скифского золота" Украине несправедлива и предвзята по отношению к Крыму, заявил РИА Новости директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. "Это промежуточное мнение — несправедливое и предвзятое по отношению к Крыму. Будем ждать суда и результатов рассмотрения кассационной жалобы в сентябре и окончательной точки в этом вопросе", — сказал Мальгин. Генпрокурор Нидерландов считает, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче "скифского золота" Украине может остаться в силе, говорится в его консультативном заключении, опубликованном в пятницу. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по делу о "скифском золоте" запланировано на 15 сентября. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу. В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
https://ria.ru/20230127/zoloto-1847829626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, нидерланды, украина, амстердам, андрей мальгин, центральный музей тавриды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, скифское золото
Культура, Новости культуры, Нидерланды, Украина, Амстердам, Андрей Мальгин, Центральный музей Тавриды, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, скифское золото
14:15 27.01.2023 (обновлено: 14:16 27.01.2023)
В Крыму высказались о позиции ГП Нидерландов по "скифскому золоту"
В Крыму назвали предвзятой позицию генпрокурора Нидерландов по "скифскому золоту"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Позиция генпрокурора Нидерландов о возможности передачи коллекции "скифского золота" Украине несправедлива и предвзята по отношению к Крыму, заявил РИА Новости директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
"Это промежуточное мнение — несправедливое и предвзятое по отношению к Крыму. Будем ждать суда и результатов рассмотрения кассационной жалобы в сентябре и окончательной точки в этом вопросе", — сказал Мальгин.
Генпрокурор Нидерландов считает, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче "скифского золота" Украине может остаться в силе, говорится в его консультативном заключении, опубликованном в пятницу.
Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по делу о "скифском золоте" запланировано на 15 сентября.
Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.