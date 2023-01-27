https://ria.ru/20230127/skifskoezoloto-1847870400.html

В Крыму высказались о позиции ГП Нидерландов по "скифскому золоту"

В Крыму высказались о позиции ГП Нидерландов по "скифскому золоту" - РИА Новости, 27.01.2023

В Крыму высказались о позиции ГП Нидерландов по "скифскому золоту"

Позиция генпрокурора Нидерландов о возможности передачи коллекции "скифского золота" Украине несправедлива и предвзята по отношению к Крыму, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:15

2023-01-27T14:15

2023-01-27T14:16

культура

новости культуры

нидерланды

украина

амстердам

андрей мальгин

центральный музей тавриды

ситуация вокруг коллекции скифского золота

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Позиция генпрокурора Нидерландов о возможности передачи коллекции "скифского золота" Украине несправедлива и предвзята по отношению к Крыму, заявил РИА Новости директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. "Это промежуточное мнение — несправедливое и предвзятое по отношению к Крыму. Будем ждать суда и результатов рассмотрения кассационной жалобы в сентябре и окончательной точки в этом вопросе", — сказал Мальгин. Генпрокурор Нидерландов считает, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче "скифского золота" Украине может остаться в силе, говорится в его консультативном заключении, опубликованном в пятницу. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по делу о "скифском золоте" запланировано на 15 сентября. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу. В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

https://ria.ru/20230127/zoloto-1847829626.html

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украина

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, нидерланды, украина, амстердам, андрей мальгин, центральный музей тавриды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, скифское золото