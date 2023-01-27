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Полиция Израиля заявила о теракте в синагоге в Иерусалиме

Полиция Израиля заявила о теракте в синагоге в Иерусалиме - РИА Новости, 28.01.2023

Полиция Израиля заявила о теракте в синагоге в Иерусалиме

В синагоге в Иерусалиме произошел теракт, сообщила в Twitter израильская полиция. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-27T21:52

2023-01-27T21:52

2023-01-28T00:46

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В синагоге в Иерусалиме произошел теракт, сообщила в Twitter израильская полиция.Газета Times of Israel уточнила, что при нападении от огнестрельных ранений погибли по меньшей мере пять человек, еще пятеро пострадали. По данным СМИ, инцидент произошел в городском районе Неве-Яаков. Уточняется, что террористом оказался 21-летний житель Восточного Иерусалима, он совершил нападение в одиночку. Полицейские ликвидировали его после того, как он открыл по ним огонь при попытке скрыться.В свою очередь, издание Jerusalem Post заявило о семи погибших и десяти пострадавших при теракте. Позже полиция подтвердила, что жертвами стали семь человек.Официальный представитель движения ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем назвал теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.В российском посольстве уточнили, что не располагают информацией о пострадавших при стрельбе в Иерусалиме соотечественниках. Консульский отдел дипмиссии следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по этому вопросу.

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в мире, иерусалим, израиль, происшествия