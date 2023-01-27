21:52 27.01.2023 (обновлено: 00:46 28.01.2023)
Полиция Израиля заявила о теракте в синагоге в Иерусалиме
Полиция Израиля сообщила о нескольких пострадавших при теракте в синагоге в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud IlleanНа месте теракта в синагоге в Иерусалиме, 27 января 2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
На месте теракта в синагоге в Иерусалиме, 27 января 2023
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В синагоге в Иерусалиме произошел теракт, сообщила в Twitter израильская полиция.
"Теракт в синагоге в Иерусалиме... Несколько пострадавших на месте происшествия. Террорист был нейтрализован", — говорится в публикации.
Газета Times of Israel уточнила, что при нападении от огнестрельных ранений погибли по меньшей мере пять человек, еще пятеро пострадали. По данным СМИ, инцидент произошел в городском районе Неве-Яаков.
Уточняется, что террористом оказался 21-летний житель Восточного Иерусалима, он совершил нападение в одиночку. Полицейские ликвидировали его после того, как он открыл по ним огонь при попытке скрыться.
В свою очередь, издание Jerusalem Post заявило о семи погибших и десяти пострадавших при теракте. Позже полиция подтвердила, что жертвами стали семь человек.
Официальный представитель движения ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем назвал теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.
В российском посольстве уточнили, что не располагают информацией о пострадавших при стрельбе в Иерусалиме соотечественниках. Консульский отдел дипмиссии следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по этому вопросу.