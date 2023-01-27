https://ria.ru/20230127/shturm-1847934461.html
Опубликовано видео скрытного штурма опорного пункта ВСУ в ДНР
Опубликовано видео скрытного штурма опорного пункта ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.01.2023
Опубликовано видео скрытного штурма опорного пункта ВСУ в ДНР
Группа российских разведчиков, скрытно подобравшись к позициям противника, взяла штурмом опорный пункт украинских войск на Авдеевском направлении. Видео боя... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:11
2023-01-27T16:11
2023-01-27T16:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 янв — РИА Новости. Группа российских разведчиков, скрытно подобравшись к позициям противника, взяла штурмом опорный пункт украинских войск на Авдеевском направлении. Видео боя появилось в распоряжении РИА Новости. На кадрах с беспилотника видно, как группа бойцов скрытно проникает на украинские позиции под Авдеевкой и, используя эффект неожиданности, уничтожает обнаруженный там опорный пункт боевиков. Затем, скорректировав работу артиллерии по обнаруженному укрепрайону, разведчики под огневым прикрытием возвращаются к своим. Ролик опубликовали в Telegram-канале РИА Новости.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Штурм опорного пункта украинских войск на Авдеевском направлении
Штурм опорного пункта украинских войск на Авдеевском направлении
2023-01-27T16:11
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
16:11 27.01.2023 (обновлено: 16:25 27.01.2023)
Опубликовано видео скрытного штурма опорного пункта ВСУ в ДНР
РИА Новости опубликовало видео скрытного штурма опорного пункта ВСУ под Авдеевкой