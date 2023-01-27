https://ria.ru/20230127/shturm-1847934461.html

Опубликовано видео скрытного штурма опорного пункта ВСУ в ДНР

Опубликовано видео скрытного штурма опорного пункта ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.01.2023

Опубликовано видео скрытного штурма опорного пункта ВСУ в ДНР

Группа российских разведчиков, скрытно подобравшись к позициям противника, взяла штурмом опорный пункт украинских войск на Авдеевском направлении. Видео боя... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:11

2023-01-27T16:11

2023-01-27T16:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 янв — РИА Новости. Группа российских разведчиков, скрытно подобравшись к позициям противника, взяла штурмом опорный пункт украинских войск на Авдеевском направлении. Видео боя появилось в распоряжении РИА Новости. На кадрах с беспилотника видно, как группа бойцов скрытно проникает на украинские позиции под Авдеевкой и, используя эффект неожиданности, уничтожает обнаруженный там опорный пункт боевиков. Затем, скорректировав работу артиллерии по обнаруженному укрепрайону, разведчики под огневым прикрытием возвращаются к своим. Ролик опубликовали в Telegram-канале РИА Новости.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Штурм опорного пункта украинских войск на Авдеевском направлении Штурм опорного пункта украинских войск на Авдеевском направлении 2023-01-27T16:11 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика